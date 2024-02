Investigan vínculos de jueza ludópata con ejecutivos de casino: Pedía licencias médicas para apostar hasta $200 millones 

La Fiscalía de Las Condes solicitó a la PDI tomar declaraciones a dos altos ejecutivos de la cadena de casinos Dreams, con el fin de aclarar los posibles nexos con la magistrada del Tercer Juzgado de Familia de Santiago, María Alejandra González Yutronic —conocida como la “jueza ludópata”—, quien se encuentra implicada en una causa por estafa, administración desleal y falsificación o uso malicioso de documento público.

Según informó este martes Radio Bio Bío, el fiscal Rodrigo Mena envió un oficio a la Brigada Investigadora de Delitos Económicos para que presten declaraciones Manuel Rojas Ramírez, actual gerente general del Monticello, y el gerente general de la cadena Dreams, Patricio Herman Vivar.

Se sospecha que el centro de juegos informó parcialmente las apuestas y concurrencias de la jueza a sus dependencias. Todo como consecuencia de la supuesta cercanía personal que ella había logrado con Rojas.

Visitas al casino Monticello mientras gozaba de licencia médica

La jueza visitó con frecuencia las salas de juego del Monticello y apostó enormes sumas de dinero en el casino, que iban desde los $25 millones hasta los $200 millones, precisamente en las fechas en que se suponía se encontraba en reposo por razones médicas no psiquiátricas. Incluso ganó un automóvil Volkswagen Tiguan durante un sorteo.

Los hechos se descubrieron en medio de un caso de divorcio culposo ante el Primer Juzgado de Familia de Santiago.

Durante la investigación salieron a la luz una serie de documentos que ahora son cuestionados. Entre ellos, el listado de las licencias médicas presentadas por la señalada jueza, lo que llevó a oficiar a las instituciones bancarias donde la magistrada tiene cuentas y productos financieros.

De acuerdo con la querella, la jueza María Alejandra González Yutronic estuvo en el casino Monticello de San Francisco de Mostazal en varias ocasiones mientras gozaba de licencia médica.

Estos hechos y la declaración del propio hermano de la propia magistrada, motivaron que el Ministerio Público pusiera sus ojos en los dos ejecutivos.

Por tal motivo, el objetivo de las diligencias será levantar “información relativa al tracking de juego, ficha de cliente y registros check in y check out del Hotel Monticello de la imputada doña María González Yutronic, desde el año 2021 a la fecha”.

En concreto, el persecutor instruyó “llevar adelante todas las diligencias pertinentes para establecer la vinculación previa entre la imputada María Alejandra González Yutronic, y Patricio Herman Vivar y Manuel Rojas Ramírez”.

En 2021, el tribunal de familia pidió al casino Monticello un informe que detallara cuántas veces había asistido González a sus instalaciones, qué tipo de cliente era y cuánto había ganado y perdido.

En un informe firmado por Manuel Rojas, la cadena respondió que entre julio de 2016 y marzo de 2019 la jueza había ido seis veces a jugar y pertenecía a la categoría Platinum del Club Sun Rewards. Además, detalló que la magistrada perdió en ese período más de $11 millones.

Fuentes cercanas a la indagatoria señalaron que el levantamiento del secreto bancario dio a entender que María Alejandra González concurrió en más oportunidades al casino Monticello, que las seis que indicó la cadena.

¿Vínculo de amistad con los directivos del casino?

De acuerdo la entrega de información parcial se atribuiría, probablemente a un vínculo de amistad con los directivos, que en marzo de 2023, la jueza negó. “No tengo ningún tipo de lazo de amistad con Manuel Rojas, gerente general del casino Monticello”, declaró.

Sin embargo, su hermano declaró en la causa que «debido a la concurrencia permanente de mi hermana al casino, se generaron vínculos con la alta gerencia».

«Mi madre me comentó de esta cercanía a raíz de uno de los juicios en que se solicitaba información de la frecuencia y montos de juego de mi hermana. En esa oportunidad la gerencia (del casino) se negó a entregar la información requerida por la autoridad», afirmó.

Los ejecutivos de Dreams serán citados a declarar en calidad de testigo. En la ocasión serán consultados, además, por si la empresa reportó a la Unidad de Análisis Financiero las transacciones que efectuó la jueza y superaron los $3 mil dólares.

Con base en los antecedentes mencionados, los detectives elaborarán un informe que deberán entregar a la fiscalía durante la primera quincena de marzo. De hecho, se espera que la toma de declaración a los directivos se concrete en el corto plazo.

Desde la compañía, fuentes sostienen que Patricio Herman “no conoce personalmente a la jueza, ni ha tenido contacto con ella”, pues durante el periodo que ella frecuentó el casino de la cadena él “residía en Panamá”.

Asimismo, señalan que en el caso de Manuel Rojas, este “mantuvo siempre un trato amable y cordial con respecto a la magistrada en su calidad de clienta VIP, tal como lo hace con el resto de los clientes”.

Exfiscal Carlos Gajardo renuncia a la defensa de la jueza

El abogado Carlos Gajardo, exfiscal del Ministerio Público, que defendía a González en esta causa penal, fue consultado por Radio Bio Bío sobre el caso, pero prefirió no responder a las preguntas formuladas, tras asegurar que no tenía “nada que decir” porque ya no era defensor de la magistrada.

Sin embargo, cabe destacar que su renuncia al patrocinio se concretó sólo minutos después de que el medio citado le preguntara sobre la existencia conflicto de interés al ser abogado de la jueza y representar -al mismo tiempo- los intereses de Monticello en la causa contra casas de apuestas online.

Un hecho que ya había sido expuesto por el propio hermano de la magistrada en su declaración judicial.

“Me causa mucha extrañeza que el actual abogado defensor de mi hermana, don Carlos Gajardo, exfiscal, sea además representante legal de los casinos Monticello. Y me cuesta, además, entender cómo mi hermana puede financiar una defensa penal de esa envergadura”, sostuvo el familiar de la imputada en dicha oportunidad.

16 días ininterrumpidos apostando

Cabe destacar que el Monticello no fue el único casino visitado por la jueza. En los registros aparece, que mientras estaba con licencia médica, se dirigió también a los Enjoy de Coquimbo, Rinconada y Viña del Mar.

Según los antecedentes, en enero de 2023, la magistrada González Yutronic, habría pasado 16 días ininterrumpidos en las instalaciones del casino Enjoy, lo que la llevó a desembolsar hasta $1.400 millones, a los que se deben sumar otra buena cantidad en pérdidas, en su mayoría en el tragamonedas.

Pese a esto, la jueza tuvo dinero para hacer millonarias inversiones, las que no fueron declaradas en su calidad como representante judicial.

De hecho, en enero de 2023 aparecieron a su nombre tres bodegas en calle Alfredo Barros Errázuriz de Providencia por 93,82 UF cada una. En abril adquirió una propiedad en Santa Adriana 5841, Quinta Normal, a cambio de $75 millones, y en agosto del mismo año, una casa en Cerro Torre 01404, Puente Alto, por 1.000 UF.

