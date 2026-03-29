Israel asesinó en el Líbano a tres periodistas y nueve paramédicos: Repudio y condena internacional

La FIP condena el asesinato de tres periodistas en Líbano y exige justicia ante un nuevo crimen de guerra israelí

La Federación Internacional de Periodistas (FIP), junto con el Sindicato de Editores Libaneses y el Sindicato de Periodistas Libaneses, condenó en los términos más enérgicos el asesinato de los periodistas Fatima Ftouni, Ali Shaib y Mohammad Ftouni, ocurrido el pasado sábado 28 de marzo de 2026 en un ataque con drones del ejército israelí contra la localidad de Jezzine, al sur del Líbano. Los tres profesionales, que colaboraban con los canales Al-Mayadeen y Al-Manar, fueron abatidos mientras realizaban labores informativas, plenamente identificables como civiles y personal de prensa, lo que constituye una grave violación del derecho internacional humanitario.

Anthony Bellanger, Secretario General de la FIP, subrayó que “los periodistas son civiles protegidos por el derecho internacional humanitario. Al atacar deliberadamente a estos tres profesionales de los medios de comunicación, el Estado de Israel vuelve a violar gravemente esta ley”. En la misma línea, Joseph Al-Qasif, presidente del Sindicato Libanés de Editores en Jefe, calificó el ataque como una “masacre” y “otra atrocidad más contra periodistas que cumplían con su misión de informar”. Por su parte, Elsy Moufarrej, presidenta del Sindicato de Periodistas Libaneses, denunció el “flagrante crimen de guerra” e instó al Estado libanés a documentar los crímenes, abrir investigaciones y aceptar la jurisdicción de la Corte Penal Internacional.

La FIP exige una investigación internacional independiente que identifique y procese a los responsables, reiterando que “la impunidad por los crímenes cometidos contra periodistas debe terminar”. La organización, que representa a más de 600.000 periodistas en 146 países, hizo un llamamiento urgente a las Naciones Unidas para que adopte una Convención contra la Impunidad y para la Protección de los Periodistas, al tiempo que demandó al Estado libanés asumir sus responsabilidades en la protección de la prensa y la rendición de cuentas por estos crímene

La OMS denuncia que Israel ha matado a nueve trabajadores de la salud en Líbano

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Nueve paramédicos murieron este sábado en cinco ataques israelíes en el sur de Líbano, lo que eleva el número de fallecimientos de trabajadores sanitarios a 51 este mes, denunció en su cuenta de X el director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Los paramédicos estaban trabajando en cinco aldeas libanesas y fueron atacados mientras prestaban servicio. Cinco trabajadores de la salud murieron y dos resultaron heridos, uno de ellos de gravedad, en Zoutar al-Sharqiya, mientras que otros dos fallecieron en Kfar Tibnit, donde tres más sufrieron heridas, según se reportó.

De acuerdo al reporte, un paramédico falleció en un ataque a un centro de salud en Ghandouriyeh, mientras que otro murió en Jezzine (donde Israel asesinó hoy a tres periodistas) y dos personas resultaron heridas en Kfar Dajjal.

Ghebreyesus, destacó: “Marzo ha sido el segundo mes más mortífero para los trabajadores sanitarios en el Líbano desde que la OMS comenzó a monitorear los ataques contra centros de salud en el país en octubre de 2023”.

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