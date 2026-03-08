Israel intensifica ataques en el Líbano y genera desplazamientos masivos en el sur: ¿Otra apropiación de territorio?

Líbano: Crímenes de guerra y desplazamientos masivos

Órdenes de evacuación y amenazas de «otra Gaza»

En el séptimo día de la guerra entre Estados Unidos e Israel contra Irán, la población del sur del Líbano vive una pesadilla. Las Fuerzas de Defensa de Israel han intensificado los bombardeos y emitido órdenes de evacuación masivas que abarcan desde decenas de aldeas hasta toda la zona al sur del río Litani, incluyendo los suburbios de Beirut.

En un video difundido el jueves y recogido por Democracy Now!, el ministro de Finanzas israelí, Bezalel Smotrich, lanzó una amenaza escalofriante: «Dahiyeh se parecerá a Khan Younis», en clara referencia a la destrucción total en Gaza. «La palabra en boca de todos aquí es limpieza étnica», declaró Lylla Younes, periodista de investigación de Drop Site News, desde Beirut para Democracy Now! .

Población civil atrapada sin refugio ni esperanza

El pánico se ha apoderado de cientos de miles de personas que huyen hacia el norte sin un destino claro. Los refugios oficiales están desbordados y las familias duermen a la intemperie en las frías noches de invierno.

El testimonio de Aliyeh Hijazi, madre de diez hijos, es desgarrador: «Dijeron que iban a atacar Dahiyeh, así que nos fuimos. No sabemos adónde ir. Tengo diez hijos y no sé dónde están», relató a Democracy Now! . La periodista Lylla Younes describió el drama de Mustafa Arout, un líder local que perdió a dos sobrinos de 2 y 4 años en un ataque mientras huían. Según el Ministerio de Salud libanés, citado por Qatar News Agency, la agresión israelí ya ha causado 294 muertos y más de 1.023 heridos desde el inicio de la ofensiva .

Un llamado internacional a la rendición de cuentas

Ante la escalada, organizaciones de derechos humanos claman justicia. Omar Shakir, nuevo director ejecutivo de DAWN y exinvestigador de Human Rights Watch, instó a Irán y a los Estados afectados a presentar una declaración que otorgue jurisdicción a la Corte Penal Internacional (CPI) para investigar los crímenes cometidos. «Hay más y más pruebas que emergen cada día de graves crímenes de guerra cometidos por Estados Unidos e Israel», afirmó Shakir en Democracy Now!.

El experto subrayó que la impunidad envalentona al gobierno israelí y que, para frenar el riesgo para los civiles, es crucial preservar las pruebas y que los Estados utilicen las herramientas de la CPI, sobre la cual Estados Unidos no tiene poder de veto .

Alerta de la ONU: «El Líbano fue arrastrado de nuevo a la violencia»

Mientras los bombardeos no cesan, la máxima representante de la ONU en el país ha lanzado una severa advertencia. La coordinadora especial de Naciones Unidas para el Líbano, Jeanine Hennis-Plasschaert, afirmó en un comunicado difundido por Qatar News Agency que las operaciones militares no traerán una victoria duradera a nadie, sino que «agravarán la inestabilidad y el sufrimiento».

Hennis-Plasschaert recordó que, justo la semana pasada, el Líbano mostraba signos de progreso económico y político, pero todo se truncó cuando el país «fue arrastrado de nuevo a un estado de agitación y violencia en las primeras horas del pasado lunes». La enviada insistió en que la situación actual está expuesta a un mayor deterioro y que la única opción es «cesar las hostilidades, actuar con contención e iniciar el diálogo» .

Fumigaciones criminales

Euro-Med Human Rights Monitor documentó en febrero de este 2026, la pulverización de sustancias químicas por parte de aviones israelíes sobre extensas zonas agrícolas, en particular en la ciudad de Ayta ash-Shaab y sus alrededores, en el sur del Líbano.

“Esto aumenta el riesgo de consecuencias que van más allá del daño inmediato a los cultivos, lo que supone una grave amenaza para el derecho a la salud y a un medio ambiente seguro debido a la posible contaminación a largo plazo del suelo y los recursos hídricos”, señalaba el organismo.

Agrega: “El ataque deliberado a tierras agrícolas civiles viola el derecho internacional humanitario, en particular la prohibición de atacar o destruir objetos indispensables para la supervivencia civil”.

Agrega: “Este incidente no puede considerarse aisladamente de la política de tierra arrasada del ejército israelí. Forma parte de un patrón de destrucción sistemática de tierras agrícolas, que incluye la quema de aproximadamente 9.000 hectáreas durante operaciones militares recientes con fósforo blanco y municiones incendiarias (…) El ataque deliberado a los medios de vida viola las leyes de la guerra y parece tener como objetivo socavar la seguridad vital de los residentes del sur y volver inhabitables sus zonas, desplazándolos así por la fuerza”.

Euro-Med Monitor también documentó la pulverización de pesticidas de composición desconocida por parte de aviones israelíes sobre tierras de cultivo en la zona rural de Quneitra, en el sur de Siria, el lunes 26 y el martes 27 de enero de 2026: “Los ataques directos contra objetivos civiles causaron una destrucción generalizada de cultivos, lo que representó una grave amenaza para la seguridad económica y alimentaria y violó el derecho de los agricultores al trabajo y a un nivel de vida adecuado al destruir sus principales fuentes de ingresos sin justificación militar”.