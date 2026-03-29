Israel vulnera el acceso al Santo Sepulcro en Semana Santa: Comunidad Palestina de Chile denuncia “anexión ilegal de Jerusalén”

La Comunidad Palestina de Chile condena la vulneración y restricciones del Estado de Israel al Santo Sepulcro en Semana Santa, advirtiendo una violación del status quo histórico de los lugares santos de Jerusalén. Denuncia un patrón de limitación a la libertad religiosa que afecta a cristianos y musulmanes, y exigen al Gobierno de Chile una condena clara y categórica. Denuncian “anexión ilegal de Jerusalén”.

Israel vulnera el acceso al Santo Sepulcro en Semana Santa: Comunidad Palestina de Chile denuncia “anexión ilegal de Jerusalén”
Seguel Alfredo

COMUNIDAD PALESTINA DE CHILE CONDENA RESTRICCIONES DE ISRAEL AL SANTO SEPULCRO DURANTE SEMANA SANTA Y ADVIERTE SOBRE INTENTO DE ANEXIÓN DE JERUSALÉN

La organización representante de la mayor colectividad de origen palestino fuera del mundo árabe califica las medidas como una “vulneración sistemática” del derecho internacional y un “golpe a toda la cristiandad”. Exige al Gobierno de Chile pronunciarse de manera categórica.

La Comunidad Palestina de Chile, la más grande fuera del mundo árabe, expresó este fin de semana, su más enérgica condena a las restricciones impuestas por Israel –al que califica como “ilegal ocupación”– al acceso al Santo Sepulcro en Jerusalén durante la Semana Santa, uno de los periodos litúrgicos más sagrados para los cristianos a nivel global.

En una declaración pública hecha llegar a los medios, la organización advirtió que lo ocurrido no es un incidente aislado de seguridad, sino parte de una estrategia más amplia que busca alterar el status quo histórico de los lugares santos, principio vigente por más de un siglo que garantiza el respeto a las distintas confesiones religiosas en Jerusalén.

Contexto local e identidad

Chile alberga a la mayor comunidad de cristianos de origen palestino en el mundo. Para miles de familias en el país, Jerusalén no representa únicamente un símbolo religioso, sino “parte viva de su identidad, historia y fe”, señala el comunicado. Por ello, la organización enfatiza que lo que ocurre hoy en la Ciudad Santa “no es ajeno ni distante: es una herida directa”.

Patrón de restricciones religiosas

La declaración subraya que las limitaciones al acceso cristiano no son un hecho aislado. Durante el reciente mes de Ramadán, Israel también impidió el acceso al complejo de la Mezquita de Al Aqsa, afectando gravemente el ejercicio religioso de los fieles musulmanes. “Todo ello configura un patrón consistente de restricciones a la libertad religiosa que no puede ser ignorado”, enfatiza el texto.

Denuncia de anexión ilegal

Para la Comunidad Palestina de Chile, el fondo del asunto es claro: “la pretensión de ejercer, de facto, una anexión ilegal de Jerusalén, arrogándose la facultad de decidir cuándo, cómo y quién puede rezar en los lugares más sagrados”.

La organización recuerda que Israel, en su calidad de potencia ocupante en Jerusalén Este, no tiene soberanía sobre dicho territorio conforme al derecho internacional y, por tanto, carece de facultad para alterar unilateralmente el equilibrio religioso. Su obligación, señala, es garantizar el libre ejercicio del culto y el acceso irrestricto a los lugares santos.

Llamado al Gobierno de Chile

La Comunidad Palestina de Chile hizo un “llamado urgente” al Gobierno de Chile para que condene estos hechos de manera clara y categórica, entendiendo que esta situación afecta a toda la cristiandad y constituye una grave transgresión a la libertad religiosa y al derecho internacional.

“Lo ocurrido constituye una afrenta a toda la cristiandad. No se trata únicamente de una afectación a los cristianos palestinos, sino de una vulneración que golpea a millones de creyentes en todo el mundo”, concluye el comunicado.

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