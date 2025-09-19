Iturriaga por narcótico en el Ejército: «Son delincuentes que nos han traicionado»

Previo al inicio de la Gran Parada Militar 2025, el Comandante en Jefe del Ejército, general Javier Iturriaga, se refirió al caso de los miembros de las Fuerzas Armadas que están en el ojo de la justicia por casos vinculados con el tráfico de drogas y el crimen organizado.

“Yo no hablaría de vinculación del Ejército con el narcotráfico. Al revés: son verdaderos traidores que se han pasado al lado oscuro. Son delincuentes que nos han traicionado”, afirmó.

El jefe castrense señaló que “es muy feo darse cuenta que militares profesionales finalmente caen en la corrupción”, y destacó que se han aplicado didas preventivas, especialmente en el área de inteligencia, para evitar que registren nuevos casos.

“Hasta el momento hay medidas preventivas que se han reforzado. No voy a detallar porque pretendemos que tengan algún grado de certeza (…) Hay medidas sobre todo de inteligencia, hemos reforzado esa área. Ha sido un golpe fuerte pero estamos superando este tema”, expresó.

En su última Parada Militar como comandante en Jefe, Iturriaga también fue consultado sobre su gestión y planteó que “nos corresponde un etapa de la institución y hay tareas que cumplir”.

“Es difícil evaluar un periodo y si es mejor que otro. Yo creo que cada comandante en Jefe ha tenido desafíos de acuerdo a la época que le toca vivir”, explicó en declaraciones recogidas por La Tercera.

En lo que respecta a su relación con el poder político, señaló que “siempre hemos sido escuchados” y que corresponde a las autoridades civiles tomar las decisiones tras recibir la posición profesional del Ejército.

“Así lo hemos hecho en el Congreso, frente a la ministra de Defensa. Es una relación absolutamente normal. Siempre hemos sido escuchados. Lo que pasa es que las autoridades políticas son las que finalmente toman las decisiones, por lo tanto nosotros hacemos presente nuestra posición profesional y después se resuelve de acuerdo a la realidad del país”, argumentó.