Jadue calificó de «paliza» el triunfo del En Contra: «Chile no quiere a los Republicanos»

El alcalde de la comuna de Recoleta, Daniel Jadue (PC), calificó de «una muy buena señal» los resultados del plebiscito del pasado domingo, en el cual la ciudadanía rechazó la propuesta de nueva Constitución redactada por el Consejo Constitucional.

En entrevista con Canal 13, el edil comunista aseguró estar alegre con el triunfo de la opción «En Contra», la cual se impuso con el 55,76% de las preferencias frente al 44,24% que obtuvo la alternativa «A Favor». Sin embargo, pronto añadió que «no hay nada que celebrar».

«Yo no creo que haya un triunfo de nadie hoy día, no hay nadie que esté celebrando, no hay nada que celebrar. Lo que hay aquí es una gran derrota de la derecha, una gran derrota de los republicanos que se apoderaron de este proceso y quisieron hacer una Constitución más pinochetista que la actual».

«Esto es una muy buena señal de que Chile no quiere a los republicanos y que ellos no son capaces ni siquiera de pensar en la totalidad de Chile», agregó.

Finalmente, Jadue recalcó que la diferencia de votos entre ambas opciones fue aún más grande en su comuna, lo que representaría -a su juicio- una victoria estratégica frente al Partido Republicano.

«Yo además estoy muy contento porque en Recoleta el triunfo es mucho más amplio, sacamos cerca del 63%, lo que en la perspectiva estratégica es una paliza a la extrema derecha en la comuna de Recoleta y eso nos deja muy contentos y tranquilos de cara al futuro», sentenció.