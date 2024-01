Ministra Jara desmiente que Presidente Boric haya tenido conocimiento previo de sus reuniones con el lobbista Zalaquett

Desde el Palacio La Moneda, la Ministra del Trabajo y Previsión Social, Jeanette Jara, desmintió los dichos que exponía El Mostrador en una de sus publicaciones, respecto a que parte de los dirigentes del Partido Comunista (donde milita la ministra) afirmaron que el Presidente Boric tenía conocimiento de los encuentros y había dado “luz verde” para que se llevaran a cabo.

Sin embargo, la secretaria de Estado al ser consultada sobre el tema, aseguró que: “Yo le informé al Presidente con posterioridad, cuando esto ya estaba, cierto, la polémica, y no lo hice con anterioridad porque en realidad me reúno con todo el mundo y no, no paso previamente por un chequeo para ver con quién me puedo reunir o no”.

La información que había trascendido sobre los dichos del PC, no identificaba personalmente a quienes la habían emitido. En relación a esto, Jara menciona que no ha participado en ninguna reunión del comité político de su partido en que se haya abordado este tema, por lo que “no sabría referirse a ello”.