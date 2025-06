Jeannette Jara afirma que si  es elegida en primarias “seré la candidata de una coalición amplia y unitaria, no de un partido político”

Jeannette Jara: “Me estoy presentando para ser presidenta de Chile, no de un partido”

Durante su visita a Villa Alemana, la candidata presidencial Jeannette Jara (PC) reafirmó su enfoque unitario y presentó un ambicioso plan habitacional para jóvenes, según informó Puranoticia.cl. La exministra del Trabajo destacó que su postulación representa una coalición amplia y no solo al Partido Comunista: «Formamos parte de este gobierno y que si yo soy elegida la candidata a las primarias, yo voy a ser la candidata de una coalición de centro izquierda amplia y unitaria. No de un partido político, porque yo me estoy presentando para ser presidenta de Chile, no de un partido. Y en eso quiero ser sumamente clara, así que van a estar todas y todos convocados”, afirmó.

Jara respondió así a las tensiones entre candidaturas oficialistas previas a las primarias del 29 de junio, llamando a priorizar la participación ciudadana. «Lo desdramatizo completamente, son parte de una elección y yo me concentro en lo que nos corresponde hacer como candidatos, que es trabajar para que el 29 de junio vaya a votar la mayor cantidad de gente”, señaló. La candidata reconoció diferencias entre postulaciones pero las calificó como naturales: «Si fuéramos iguales, ¿para qué elegir?», cuestionó.

Respecto a las críticas internas, Jara aseguró que tanto ella como Carolina Tohá han comprometido «madurez política» ante cualquier resultado. «No tengo resquemores; confío en que todos en esta carrera actuaremos con responsabilidad», añadió, según Puranoticia.cl.

Uno de los ejes centrales de su gira a la región de Valparaíso, fue el anuncio de un plan para construir 360 mil viviendas sociales y un crédito hipotecario con tasas preferenciales para jóvenes de 25 a 35 años. «El acceso a la vivienda es clave para evitar frustraciones en las nuevas generaciones», explicó la candidata.

La exsecretaria de Estado criticó la burocracia que enfrentan los comités de vivienda: «Vecinos pasan años en trámites ineficaces por trabas administrativas». Prometió agilizar los procesos y ofrecer orientación técnica para facilitar el acceso a soluciones habitacionales dignas.

Jara enfatizó que su gobierno priorizará condiciones básicas de vida para las familias. «Todos merecen un hogar tranquilo y adecuado. Ese será nuestro enfoque», concluyó. Su discurso combinó propuestas concretas con un llamado a la cohesión en la centro izquierda.