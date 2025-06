Jeannette Jara consolida su liderazgo y evoca la conexión ciudadana de Michelle Bachelet

Esta victoria de Jeannette Jara en la primaria presidencial del oficialismo ha reactivado un particular paralelismo con la ex mandataria Michelle Bachelet.

El pasado domingo 29 de junio, la exministra del Trabajo y Previsión Social, Jeannette Jara, emergió como la gran ganadora de las primarias presidenciales del oficialismo de la mano del Partido Comunista, un hito que no solo la posiciona como la carta fuerte del sector, sino que también reactivó un particular paralelismo con la ex Presidenta Michelle Bachelet. Desde hace meses, la figura de Jara ha sido objeto de comparaciones en la prensa, destacando su carisma, su capacidad de diálogo y una cercanía con la ciudadanía que recuerda los nostálgicos años de la ex mandataria.

Medios como El País y Emol ya han subrayado el «liderazgo similar» de Jara, resaltando su habilidad para conectar con la gente. Su estilo, descrito como «menos dogmático» que el de otros militantes de su partido, ha sido interpretado como una señal de apertura y búsqueda de consensos, una cualidad muy valorada en Bachelet durante sus gobiernos.

La propia Jeannette Jara ha reconocido sentir una «cierta semejanza» con la ex Presidenta. El respaldo de Michelle Bachelet a la exministra Jara en eventos públicos han solidificado aún más esta asociación, y este fenómeno de simpatía podría ser clave para el oficialismo en las siguientes elecciones presidenciales.

Además de estas comparaciones, otra virtud de Jara ha sido su origen proveniente de una familia de esfuerzo, ajena a las élites tradicionales. Este elemento ha sido un punto de conexión potente con el relato meritocrático, de superación y de conocimiento de las realidades ciudadanas: «vengo del Chile real», ha sido una de las banderas de Jara, que resuena con la experiencia de vida de la mayoría de la población chilena.

Tras su triunfo, la candidata expresó su gratitud a la ex mandataria, agregando que: «nos mostró el camino de que nada es imposible», destacando que fue ella quien trazó un camino para las mujeres chilenas. Con este mensaje, la abanderada del Partido Comunista y Acción Humanista se dirigió al país, afianzando un liderazgo que también busca recordar el legado de una de las mandatarias más estimadas y quien será un apoyo fundamental para su elección como Presidenta de la República.