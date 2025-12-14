Jeannette Jara: “La democracia habló fuerte y claro”

José Antonio Kast gana las elecciones con el 58,30% de los votos. Jeannette Jara reconoce su derrota públicamente y contacta al presidente electo para desearle éxito. El equipo de Kast valora el gesto como un primer paso hacia una relación colaborativa, según medios de prensa.

Kast se impone en el balotaje y Jara ofrece reconocimiento inmediato con llamada al electo presidente

Con el 95,18% de las mesas escrutadas, José Antonio Kast se impone con el 58,30% de los votos a la candidata oficialista Jeannette Jara en las elecciones de este domingo, según el Servicio Electoral (Servel). La ventaja, de 16,6 puntos, se aproxima a las proyecciones de la mayoría de las encuestas previas, que ya anticipaban un triunfo contundente del candidato de Republicanos.

La candidata derrotada, Jeannette Jara, actuó con celeridad para reconocer los resultados. A través de la red social X, publicó: «La democracia habló fuerte y claro. Me acabo de comunicar con el Presidente electo @joseantoniokast para desearle éxito por el bien de Chile».

En su mensaje, además, agradeció a sus simpatizantes y reafirmó su compromiso de seguir trabajando por el país.

Desde el entorno del presidente electo, el gesto de Jara fue valorado positivamente. Según una publicación de Radio Biobío, fuentes del comando de Kast afirmaron que dicho llamado «habla muy bien de ella» y lo consideraron «un buen paso» para aspirar a un comportamiento colaborativo de la oposición en el futuro.

Jara se reunión posteriormente con sus adherentes, destacando los derechos sociales que deben cuidarse: “No podemos retroceder… No quiero un país dividido”.

«La derrota es siempre breve»

En su cuenta de instagram, la excandidata presidencial publicó: «No fue el resultado que queríamos, pero no nos rendimos.Este proyecto nació del amor por nuestro país y por quienes lo levantan con esfuerzo cada día. A quienes confiaron en mí, les digo: esto no termina aquí».

Agrega: «Seguiremos defendiendo lo ganado y trabajando por lo que falta.
Porque la justicia social no depende de un cargo, sino de una convicción profunda.
Chile merece vivir bien. Merece seguridad, respeto y una vida más justa para todos (…) La derrota es siempre breve. Y en este camino, nos vamos a volver a encontrar».

Discurso de Jeannette Jara (Radio Biobío)

