Johnny Depp envuelto en otra demanda, pero esta vez por plagio

Johnny Depp y Jeff Beck demandaron al profesor y folclorista Bruce Jackson por sus acusaciones de que la canción del dúo Sad Motherfuckin’ Parade en su álbum colaborativo 18 plagia un poema escrito por un hombre encarcelado.

En agosto, Jackson acusó a Depp y Beck de tomar líneas del poema que documentó en su libro de 1974 Get Your Ass in the Water and Swim Like Me. En ambas obras aparecen varios versos: “Estoy andrajoso, lo sé, pero no tengo mal olor / Dios bendiga a la señora que me invitará a un trago” y “Lo que ese hijo de puta funky realmente necesita, niño, es un baño”.

El poema no tiene un autor definitivo, pero se lo contó a Jackson un recluso de la Penitenciaría Estatal de Missouri llamado Slim Wilson. Ni Wilson ni Jackson fueron nombrados coautores de la pista.

A raíz de las acusaciones de Jackson, un portavoz del dúo dijo que revisarían los reclamos y agregarían créditos de derechos de autor adicionales «si corresponde».

Pero Rolling Stone informa que la pareja ahora presentó una demanda contra Jackson por daños no especificados, honorarios legales y una declaración de que no cometieron una infracción de derechos de autor. Su demanda afirma que Jackson “no posee derechos de autor sobre las palabras” del poema, solo para sus propias grabaciones o transcripciones, que la pareja afirma que no infringió.

Jackson le dijo a Rolling Stone: “No escribieron ni una palabra de Sad Motherfuckin’ Parade y están demandando a la persona a la que se lo robaron y que los atrapó haciéndolo. Desde mi punto de vista, esto es como un ladrón que demanda al dueño de una casa porque se cortó la mano con la ventana de la cocina que rompió al entrar”.

La demanda afirma que Jackson envió cartas a Depp y Beck en agosto alegando que «casi cada palabra» de la canción fue «copiada de Hobo Ben, incluido el título». Supuestamente también sugirió que la «inflexión, la tonalidad y el ritmo» reflejaban la grabación que hizo de Slim Wilson realizando el brindis en la década de 1960, y que Depp y Beck probaron su grabación para «construir partes de la pista vocal».

La demanda dice que Sad Motherfuckin’ Parade es un “trabajo original de autoría y creatividad”, pero admite que “puede haber algunos elementos” de la canción que “reflejen las palabras” de Hobo Ben.

Los abogados de Jackson, Rachel y Michael Jackson, también sus hijos, caracterizaron la demanda como un «intento descarado de distraer la atención del público de sus repetidos intentos de reclamar la autoría de una canción que no escribieron».

Acusaron a Depp y Beck de hipocresía por afirmar que no era posible tener un interés de derechos de autor en un brindis y al mismo tiempo reclamar la autoría de Sad Motherfuckin’ Parade en el álbum 18.

Su declaración continuó: “Es importante entender que Depp y Beck no han negado que las letras y los matices de las voces interpretadas en Sad Motherfuckin ‘Parade parecen haber sido duplicados por Depp y Beck, que se han apropiado y acreditado a sí mismos. Cuando esta historia salió a la luz por primera vez, Depp y Beck emitieron un comunicado a Rolling Stone diciendo que «si corresponde, se agregarán créditos adicionales a todas las formas del álbum». ¿Por qué se han alejado de esta promesa?”

La demanda de Depp y Beck describió las acusaciones de Jackson como una «extorsión a la antigua». La declaración de Jackson calificó su reclamo como un «truco publicitario» y aclaró que no hizo «demandas financieras formales» de la pareja, pero dijo que «cualquier dinero del acuerdo se donaría directamente a organizaciones que promueven su compromiso de por vida con la preservación de la cultura y las tradiciones afroamericanas». ”.

El álbum 18 de Depp y Beck recibió una respuesta mayoritariamente negativa de los críticos. En una reseña de dos estrellas, Michael Hann, de The Guardian, lo describió como “un disco peculiar y enormemente desigual”. En otra reseña de dos estrellas, Mark Beaumont, de The Independent, dijo: «Es lo suficientemente difícil como para encontrarle un propósito coherente, más allá de las palmadas en la espalda de Hollywood».

