Jorge Álvarez Máynez cierra «corta» precampaña en Monterrey

Ante un reducido número de simpatizantes, el exdiputado federal y excoordinador de campaña del entonces precandidato por MC Samuel García, Jorge Álvarez Máynez, concluyó su «recortada» precampaña rumbo a los comicios presidenciales de junio.

En la parte trasera del palacio de gobierno neoleonés, Álvarez Máynez realizó su evento de cierre de precampaña en compañía del dirigente nacional de Movimiento Ciudadano (MC), Dante Delgado; el gobernador de Nuevo León Samuel García; la precandidata por la alcandía de Monterrey Mariana Rodríguez, y el presidente municipal de dicha entidad Luis Donaldo Colosio Riojas.

Sin una gran cantidad de personas, el precandidato «naranja» enfatizó las acciones que el Partido Revolucionario Institucional (PRI) y el de Acción Nacional (PAN) realizaron para detener la candidatura presidencial de García Sepúlveda.

Asimismo, recalcó que si bien dicha aspiración no se logró, la nueva generación que ahora él (Jorge Álvarez) representa no permitirá el regreso de «la vieja política«.

«No nos conocen, no conocen a la generación que no se va a conformar con el México de hoy, a la generación que por ningún motivo va a permitir que regrese el México del pasado, no conoce a la generación que está dispuesta a construir el México nuevo».

Jorge Álvarez Máynez

Precandidato a presidente de México