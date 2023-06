José Maza sobre el lenguaje inclusivo: «La verdadera inclusión está en brindar oportunidad a todos, no en el lenguaje»

Una posición crítica hacia el lenguaje inclusivo expresó el profesor y doctor en astronomía José Maza durante una entrevista en el programa 45 minutos, conducido por Karen Doggenweiler. Durante la entrevista, el científico se mostró escéptico acerca de la capacidad del lenguaje de cambiar la situación de personas discriminadas y apuntó que la verdadera inclusión debe partir por brindar oportunidades a todos los ciudadanos.

Consultado al respecto por la periodista, Maza reflexionó acerca del real impacto que tiene el lenguaje inclusivo en la sociedad, señalando que «me produce cierta violencia el lenguaje inclusivo, hablar de lo, la y les. La inclusión no está en la boca, sino que en la cancha. Las palabras dan para todo, pero debemos actuar más. En cosas tan simples como tener un menú adaptado a braille en un restaurante, pero al parecer no es opción».

«Centrémonos en aceptar a todos, a los niños down, a los niños TEA, a las personas que tiene dificultades para caminar. La verdadera inclusión está en brindar oportunidad a todos, y no en el lenguaje. De hecho, hay una expresión en inglés que dice: Put your money where your mouth is (pon el dinero donde pones la boca)«, agregó.

Además, el científico aprovechó para reflexionar acerca del trato desigual que existe en los medios de comunicación hacia las personas de la tercera edad: «Cuando tenía 30 años, los medios no mencionaban mi edad, pero ahora que tengo 75 años, la marcan reiteradamente. Existe un sello, pero no de calidad, sino una impresión de aminorar mis opiniones a medida que me hago más viejo«, afirmó.

El programa completo puede ser visto desde la plataforma Mega Plus.