José «Pepe» Mujica anuncia su retirada de la política durante jornada electoral en Uruguay

«Me encanta la política y no quisiera irme, pero más me encanta la vida. Y como estoy para salir, trato de estirar los minutos que me quedan. Qué defecto, ¿eh?», declaró Mujica a la prensa tras presentarse en su centro de votación para las elecciones departamentales y municipales.

Anteriormente, el senador del Frente Amplio había señalado que dejaría el Senado en octubre, pero ahora comentó que si puede lo va «a dejar antes».

«Estoy para salir por cuestión de edad porque tengo una enfermedad inmunológica crónica y es lógico que la política obliga a relaciones sociales. Si me tengo que cuidar, no puedo hablar, no puedo ir a un lado, no puedo ir al otro, soy un mal senador», argumentó Mujica, quien tiene 85 años.

Asimismo, Mujica evaluó las elecciones locales momentos antes de emitir su voto.

«Si el mundo sigue ese proceso de globalización a los tumbos, probablemente las cuestiones municipales asuman cada vez más importancia mientras que las cuestiones nacionales van a quedar pautadas por tratados y convenios internacionales», afirmó.

Este domingo 27 en Uruguay tuvieron lugar las elecciones departamentales y municipales. El ministro de la Corte Electoral, Arturo Silvera, declaró que la participación electoral superó el 80% de unos 2,7 millones de electores habilitados.

La Corte Electoral dispuso de un protocolo sanitario para evitar contagios por el COVID-19 el día de las elecciones: usar tapabocas, mantener distancia, exhibir la credencial sin apoyarla sobre la mesa, no cerrar los sobres con saliva y desinfectarse las manos con alcohol previo al sufragio.

Estos comicios estaban programados para el 10 de mayo, pero, para evitar más contagios, se decidió su aplazamiento hasta septiembre.

Por otra parte Carolina Cosse es electa como intendente de Montevideo

La Consultora Cifra anunció este domingo el triunfo de la candidata por el Frente Amplio, Carolina Cosse, en la intendencia de Montevideo (capital de Uruguay) tras escrutinio de los votos en la jornada electoral.

De acuerdo a la directora de la Consultora, Mariana Pomiés, Cosse quedó electa como intendenta tras obtener el 21 por ciento de los sufragios, superando a Graciela Villar que tuvo 16,5 por ciento, Daniel Martínez y Laura Raffo, quienes lograron 12,5 y 36 puntos porcentuales, respectivamente.

Los resultados evidenciaron el apoyo popular del Frente Amplio en la capital, la organización política obtuvo el 51 por ciento de los votos, mientras que el grupo de la coalición logró el 40 por ciento y el voto en blanco sacó nueve por ciento.

Según las proyecciones de escrutinio, la nueva intendenta de Montevideo es @CosseCarolina y el Frente Amplio alcanza más del 50% de los votos. @teleSURtv pic.twitter.com/r2MQ1t2p51 — Mateo Grille (@mateoteleSUR) September 28, 2020

Tras conocerse el triunfo de Cosse, su compañero de partido y excandidato presidencial, Daniel Martínez, felicitó a la nueva intendente y agradeció a la población por la confianza al Frente Amplio, «Gracias a todos los Montevideanos por dejarnos construir durante cinco 5 años el mejor Montevideo (…) Cosse a seguir construyendo la Montevideo que queremos», agregó.

Entre otros triunfos electorales, se destaca la reelección de Yamandú Orsi por el Frente Amplio como intendente de Canelones y Richard Sander por el Partido Colorado como nuevo intendente de la Rivera.

