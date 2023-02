Juanita Parra + Los Jaivas resaltan en el Festival de Viña del Mar

La reconocida baterista y el grupo musical han sido tendencia en estos días

La reconocida baterista de Los Jaivas, Juanita parra, se volvió tendencia en redes sociales tras aparecer en el backstage del certamen de ayer del festival de Viña del Mar, quien es jurado de la competencia musical.

Asimismo, anoche, en el exitoso paso del humorista debutante Diego Urrutia, que se llevó Gaviota de Plata y Gaviota de Oro con su actuación, hubo varios mensajes a Juanita Parra, lo que fue muy bien recibido por la artista: «Completamente, no me lo esperaba. Pero cuando pasó una vez, luego dos veces. Pero me mandó amor… ¡Yo también te amo Diego», señaló la baterista.

Los Jaivas en el Festival de Viña del Mar 2023

«La Quinta Vergara fue el lugar de juegos de la infancia de Los Jaivas. Cuarta vez que estamos en el Festival, la primera vez que toqué con la banda fue aquí, así que solo quedan horas para estar tocando. Les prometemos mucha música, tenemos 14 conciertos encima y tenemos todo el amor del público y yo siempre digo… La Quinta Vergara es nuestra», señaló ayer a la prensa, Juanita Parra.

Los Jaivas se presentarán en la Quinta Vergara la noche de este 21 de febrero, una antesala también a lo que será su gira nacional, rumbo al aniversario de los 60 años de la banda que se cumplen el 15 de agosto de este 2023.

Juanita Parra

LOS JAIVAS: JUANITA PARRA (video)

Juanita Parra Correa, nació en Santiago el 19 de noviembre de 1970. Es música, se desempeña como baterista, percusionista y corista del grupo Los Jaivas.

Es hija de Gabriel Parra, el baterista de la formación original de la banda Los Jaivas, fallecido en 1988. Por lo tanto, su parentela se relaciona con los hermanos Parra de Viña del Mar

Juanita trabaja con el grupo desde 1987, aunque sólo desde 1991 es su baterista oficial.2​ Antes había trabajado como parte del equipo técnico de Los Jaivas como encargada de la iluminación, gracias a unos cursos de electricidad que había realizado en Europa.

Después de la muerte de su padre, el grupo siente que ella es el reemplazo natural. En ese momento, ella declina la petición; sin embargo, la reconsidera durante la gira de 1990 de la banda por Chile, durante la cual ejecuta el complejo tema «Corre que te pillo», que incluye un prolongado solo de batería. Después de esta experiencia, Juanita se somete a intensas sesiones de ensayo, preparación y afiatamiento, durante las cuales revisa actuaciones, grabaciones y videos para lograr asimilar de la mejor forma el estilo de su padre, imprimiéndole un sello propio.

Su debut como reemplazante e integrante del grupo se produce en el disco Hijos de la Tierra, de 1995, y en la posterior gira de presentación por Chile. En esta gira se observa a una Juanita Parra que logra consolidarse como una de las figuras centrales de la banda, con especial atractivo y carisma para la juventud que se acercaba al sonido de Los Jaivas, y rescatando el sonido tradicional del grupo, pero incorporando un estilo personal e inconfundible. Su afición por la lectura y los espectáculos la ha llevado a mantener contactos constantes con otros participantes de la escena musical, en lo que se ha convertido un poderoso nexo de cercanía entre Los Jaivas y su público.

Ha participado en todos los discos que Los Jaivas han editado a partir de entonces.

