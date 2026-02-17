Julieta Kirkwood a 90 años de su natalicio: La pensadora que unió el marxismo con la liberación de las mujeres

Daniela Osorio, activista feminista, analiza la vigencia de la intelectual que revolucionó la política chilena.

En una nueva edición de Podcastpitalismo, programa del Canal Ciudadano conducido por Javier Pineda, se abordó la profundidad teórica y militante de Julieta Kirkwood a propósito de la conmemoración de sus 90 años. La entrevista, realizada a Daniela Osorio, administradora pública y parte de la coordinación académica del diplomado de Pensamiento Crítico Latinoamericano de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad de Chile, relevó la necesidad de rescatar a Kirkwood no solo como un ícono feminista, sino como una intelectual marxista fundamental para la izquierda.

Osorio destacó que la figura de Kirkwood fue precursora en integrar la dimensión afectiva en el análisis de las ciencias sociales en los 80’. Para la ex vocera del 8M, uno de los mayores aportes de la autora fue visibilizar que el sometimiento no termina en la esfera pública. Según explicó, la pensadora buscaba dilucidar que tanto el capitalismo como el patriarcado “son opresiones que están imbricadas y que existen la una con la otra», sostuvo.

Durante la conversación, se subrayó que el feminismo de Kirkwood no es una lucha aislada, sino una herramienta de análisis materialista histórico para transformar la realidad. Sobre la vigencia de su propuesta, Daniela Osorio afirmó que: «lo que estamos problematizando entonces son los cuidados, la reproducción de la vida, o sea, que nosotros estamos gestando y dando a luz la fuerza de trabajo del mañana».

Uno de los puntos clave en el capítulo fue cómo Kirkwood advertía el uso que el capital hace de las labores domésticas, y la académica señaló que la importancia de este pensamiento radica en entender «cómo también el capitalismo se sirve de este trabajo no remunerado y que las mujeres del mundo y las abuelas del mundo están sosteniendo», afirmó. Este análisis, desarrollado hace décadas, sigue siendo un nudo crítico en las demandas sociales actuales.

La entrevista también profundizó en el rol del diplomado de Pensamiento Crítico Latinoamericano, espacio que busca recuperar estas memorias para la acción política. Osorio hizo un llamado a reconocer en Kirkwood a una militante que supo ser disidente, señalando que «la Julieta era lo que ella hacía en su praxis, analizaba la realidad, participaba constantemente en el activismo feminista, estaba de aquí para allá también con el partido».

Finalmente, se anunció que durante abril se realizarán diversas actividades para conmemorar el natalicio de la socióloga, invitando a las audiencias a redescubrir su obra. Para Daniela Osorio, estudiar a Kirkwood hoy es esencial frente al avance de sectores autoritarios, asegurando que su legado «nos va a servir también para ajustar un poco, calibrar la brújula, sobre todo en esta restauración patriarcal que estamos viviendo», enfatizó.

Revisa el capítulo completo de Podcastpitalismo: