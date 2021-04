Jurado de Estados Unidos decide veredicto en juicio por asesinato de George Floyd

Un jurado de Mineápolis encontró al expolicía Derek Chauvin culpable de los cargos de homicidio en segundo y tercer grado, así como de homicidio involuntario, por las acciones que acabaron con la vida del afroamericano George Floyd en mayo de 2020.

El jurado de 12 miembros pronunció el veredicto este martes después de tres semanas de testimonios de testigos, oficiales de Policía y expertos médicos. Los miembros del jurado comenzaron el lunes sus deliberaciones, que duraron poco más de 10 horas.

Tras el veredicto, la fianza de Chauvin fue revocada y se le ordenó regresar a la cárcel. Los ayudantes del alguacil del condado de Hennepin lo detuvieron inmediatamente y lo llevaron esposado fuera de la sala del tribunal.

Chauvin’s bail is revoked and he is taken into custody. Guilty on three counts. Court adjourned. pic.twitter.com/xKTEeVFvwq— Rochelle Olson (@rochelleolson) April 20, 2021