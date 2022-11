Juzgan a escritor italiano por llamar «bastarda» e «hija de puta» a la primera ministra Giorgia Meloni

El escritor italiano Roberto Saviano está siendo juzgado el martes por llamar «bastarda» a la nueva primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, después de que ella dijo que los barcos de las ONG que intentaron rescatar refugiados deberían hundirse.

Meloni, el líder de Hermanos de Italia, un partido de origen neofascista, que había dicho que Roma debería “repatriar a los inmigrantes y hundir los barcos que los rescataron”, demandó a Saviano por difamación criminal, y el año pasado un juez de Roma dictaminó que el el escritor debe ser juzgado.

Saviano, que vive con escolta policial y se esconde de la mafia napolitana, la Camorra, desde 2006 tras ser amenazado por mafiosos tras la publicación de su libro Gomorra, se enfrenta a una pena de hasta tres años de prisión.

La acción de Meloni se produjo después de que se le pidiera al autor, en 2020, en el programa político de televisión Piazzapulita un comentario sobre la muerte de un bebé de seis meses de Guinea después de un naufragio en el Mediterráneo central.

Incluyendo en sus comentarios al líder de la Liga del Norte de extrema derecha, Matteo Salvini, quien como ministro del Interior introdujo un decreto que impone multas de hasta 50.000 euros (44.000 libras esterlinas) a los botes de rescate de ONG que llevan personas a Italia, Saviano dijo: «Quiero decirle a Meloni, y Salvini, ¡hijos de puta! ¿Cómo pudiste?»

“Estoy harto de presenciar esta repugnante especulación de Saviano”, respondió Meloni después de la aparición televisiva de Saviano. “¿Es normal que a este hater serial se le permita difamar, sin derecho a réplica, a personas que no están presentes en el programa de entrevistas? Ya he pedido a mis abogados que procedan con una acción legal en su contra”.

En una entrevista anterior con The Guardian, Saviano, quien ha criticado repetidamente el trato a los inmigrantes en Italia, dijo: “Si me sentencian, responderé a mis palabras, pero nunca me arrepentiré de haber perdido la tranquilidad y quizás incluso muchos lectores por defender a los sin voz”.

Numerosas asociaciones de escritores y literarias han expresado su apoyo a Saviano. El presidente de PEN International, Burhan Sönmez, instó a Meloni a retirar todos los cargos penales de difamación contra Saviano ya cumplir con las obligaciones nacionales e internacionales de Italia de defender la libertad de expresión.

“Le instamos a que abandone el caso en su contra y haga todo lo que esté a su alcance para apoyar el periodismo de investigación y los medios independientes”, dijo Sönmez en una carta abierta.

“Las demandas penales por difamación agotan a sus víctimas. Les roban su tiempo, su dinero, su energía vital. Fundamentalmente, son punitivos y pueden conducir a la autocensura y desalentar el periodismo de investigación que es tan necesario en una democracia sana y funcional.

“Constituyen una amenaza a la libertad de expresión, que está consagrada en las obligaciones nacionales e internacionales de derechos humanos de Italia. Como primer ministro de Italia, presentar su caso contra él enviaría un mensaje escalofriante a todos los periodistas y escritores del país, que ya no se atreverán a hablar por temor a represalias”.

“Saviano no está solo”, agregó Sönmez. “Estamos con él y continuaremos haciendo campaña hasta que se retiren todos los cargos penales de difamación en su contra y se respete su derecho a expresar pacíficamente sus opiniones de una vez por todas”.

La audiencia del martes se produce después de que Meloni, en la primera prueba de la política migratoria de su gobierno, promulgó un controvertido plan contra la inmigración, que prevé el rechazo de solicitantes de asilo en su mayoría hombres mayores de edad rescatados en el Mediterráneo central que las autoridades italianas no consideran ser en necesidad de protección internacional.

Cientos de personas a bordo de dos botes de rescate de ONG no pudieron desembarcar y se quedaron en el barco durante dos días, y los voluntarios informaron que las personas dormían en las cubiertas, mientras se propagaban las infecciones que provocan fiebre y la sarna.

Fuente: The Guardian