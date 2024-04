Karla Rubilar respaldó los dichos xenófobos de Pablo Herrera y Alison Mandel la paró en seco: «Lo que dijo fue horrible y súper violento»

En un aplaudido momento que fue viralizado en redes sociales, la comediante Alison Mandel interpeló a la exministra Karla Rubilar y a su pareja, Christian Pino, por el respaldo que dieron a los comentarios xenófobos del cantante Pablo Herrera.

El episodio ocurrió en el programa Todo va a estar bien de Vía X, en el cual la pareja fue consultada por su amistad con Herrera y su opinión respecto a su llamado a «correr bala» a los delincuentes extranjeros.

Ante esto, la exministra de Desarrollo Social respondió que «nos llamó mucho la atención que hubiese entrado en ese tema. Él mismo reconoció que hubo una frase que lo enredó, digamos, pero de otra forma ha tratado de transmitir el sentimiento que tienen algunas personas, pero bien marcado hacia la delincuencia».

«Yo creo que nunca quiso hacer una distinción del migrante como migrante», agregó Rubilar.

En ese momento, Alison Mandel la interrumpió y señaló que «yo creo que sí quiso. Perdón. Yo soy completamente opuesta aquí, pero lo que dijo y redactó fue horrible. Lo que dijo fue súper violento».

«Quizás no lo dijo con las mejores palabras», le contestó Christian Pino, a lo que Mandel señaló que «entonces que no lo diga, porque fue violento, fue con un aire de superioridad, se burló también de las costumbres, de ‘sus comidas de mierda’ y eso a mí me pareció muy violento (…)».

«No sé si se desdijo o quiso decir algo y después dijo otra cosa, porque yo encontré que fue claro igual en su declaración«, agregó.

Finalmente, Pino se limitó a responder que Herrera «tiene tremendas canciones del amor»