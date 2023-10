Kast en contra de erradicar la pobreza: Invita a votar A Favor para evitar la Agenda 2030

El día de ayer durante la transmisión del podcast del Partido Republicano “Semana Re”, emitido por Youtube, el excandidato presidencial José Antonio Kast, respondió algunas preguntas de quienes seguían la transmisión.

En compañía de la Secretaria General y el Presidente de Republicanos, Ruth Hurtado y Arturo Squella, respectivamente, Kast se refirió a la Agenda 2030 aludiendo que se manifiesta en contra de dicha consigna pues “toda mi trayectoria muestra que no ha sido así”.

“¡tú respaldas la Agenda 2030! No, ¡tú eres onunista! No. Toda mi trayectoria muestra que no ha sido así. Si tú estás preocupado de la Agenda 2030, lee el texto propuesto y te vas a dar cuenta de todo lo que se hace, precisamente, para impedir que la Agenda 2030 ideologice a nuestros niños que es por donde primero entra”, sentenció Kast.

¿Qué es la Agenda 2030?

Es un acuerdo político firmado en 2015 por 193 Estados Miembros de la ONU, el cual traza un marco para el desarrollo ambiental, social y económico, el cual busca eliminar la pobreza.

Además, cuenta con ambiciosos desafíos en torno a salud, educación e igualdad de género, entre otros.

