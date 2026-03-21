“Kast está usando la estrategia de los monos de paja»: Experta en comunicación analiza el efectismo del Gobierno en su agenda

“Monos de paja” y efectismo: La agresiva estrategia de manual del Gobierno de Kast

En su primera semana de arremetida comunicacional, la figura de José Antonio Kast ha desplegado una estrategia que, según analistas, responde a un libreto clásico de ocupación de todos los frentes. Así lo planteó la experta en comunicación Ximena Jara en el programa TURNO, donde desglosó las claves de una ofensiva que combina efectismo, distractores mediáticos y un potente relato visual.

De acuerdo con Jara, el esquema consiste en “pegar en todos los frentes” mediante la instalación de lo que denomina “monos de paja”: temas diseñados para capturar la atención de la oposición y desviar el foco de medidas de mayor calado administrativo. “Los indultos son un mono de paja —explicó— porque él dice no, no voy a ser indulto y después dice mira, ¿sabes qué? voy a considerar los indultos”. Ante ello, la oposición concentra su reacción en asuntos como el eventual recorte a la gratuidad universitaria para mayores de 30 años, una medida que, en términos agregados, afectaría a solo dos mil personas y cuyo verdadero impacto sería más bien discursivo.

Mientras la centro-izquierda queda atrapada respondiendo a estos estímulos, la experta advierte que bajo ese gran paraguas se están moviendo otras decisiones con implicancias de fondo. Entre ellas mencionó el estatuto de tierras raras, que contempla una rebaja de impuestos corporativos, y un discurso de “gobierno de emergencia” que plantea medidas de austeridad como si el país estuviera en una situación extrema que, a su juicio, no corresponde con la realidad.

El análisis también puso la lupa en la potencia visual de ciertos gestos, como la denominada “zanja”, que funciona como un relato en sí mismo en un escenario de alta polarización y marketing político. La invitación final es a revisar el extracto completo de la entrevista para comprender por qué los temas de fondo —recortes presupuestarios, rebaja impositiva y el uso político de la emergencia— están quedando opacados por una agenda diseñada para forzar la reacción inmediata.

Para conocer todos los detalles del análisis y el extracto con las declaraciones de Ximena Jara, te invitamos a ver el video completo de la entrevista completa en TURNO: