“Kast no explica lo inexplicable”: Senadora Provoste acusa que candidato republicano tiene un  programa clandestino

Senadora Provoste acusa a Kast de un «programa clandestino» y lo critica por recortes presupuestarios «irrealizables»

La senadora Yasna Provoste lanzó una dura crítica contra el candidato presidencial José Antonio Kast, afirmando que, de manera inédita en Chile, “existe un candidato que tiene un programa clandestino”. En declaraciones realizadas a CNN Chile, la parlamentaria hizo un llamado a que los candidatos actúen con transparencia y sin bots, centrando su cuestionamiento en la falta de claridad de las propuestas del líder del Partido Republicano.

Estamos frente a un candidato que tiene un programa clandestino, que se niega a decir como financiará los recortes que propone. @joseantoniokast es un candidato que vende seguridad, pero con un programa de gobierno totalmente irreal, puede terminar siendo un caos. pic.twitter.com/SVRPSHSu43 — Yasna Provoste Campillay (@ProvosteYasna) October 17, 2025

Provoste se refirió específicamente al anuncio de Kast de recortar 6 mil millones de dólares del presupuesto del Estado, señalando que “lo dice porque no sabe lo que está hablando, porque no conoce el Estado, porque el candidato republicano nunca ha tenido una pega ejecutiva”. Agregó que, ante las interrogantes sobre cómo ejecutaría este recorte, el candidato se niega a dar explicaciones, evidenciando la opacidad de su plan de gobierno.

La legisladora por Atacama amplió su crítica, indicando que Kast evade temas fundamentales. “Kast no habla de los derechos de las mujeres porque no puede. No habla de educación porque tiene conflictos de interés. No habla salud porque no tiene propuesta. No habla de política internacional porque a su modelo argentino le está yendo mal”, enumeró de manera textual. Para Provoste, el programa de Kast es un “invento que no existe”, comparándolo con la imposibilidad de sacar “varios millones de conejos” de un sombrero.

#CNNChileRadio | Yasna Provoste, Senadora (DC): "Kast hace puros anuncios y no dice cómo los va a cumplir. Tiene un programa clandestino, no dice cómo sacará los 6 mil millones de dólares. Nos encantaría ganar en primera vuelta"



📡 Sigue la señal aquí: https://t.co/AIuGjCzPk0 pic.twitter.com/6bAALgAvWB — CNN Chile (@CNNChile) October 17, 2025

Respecto a la viabilidad de las promesas de Kast, la senadora fue categórica: “El único que dice que los anuncios de Kast son realizables es Kast. En la derecha, ni él ni nadie ha podido explicar lo inexplicable”. Advirtió que, aunque el candidato vende seguridad, su gobierno podría terminar en un caos, calificando su programa de “irreal” y “no financiable”.

Finalmente, Yasna Provoste expresó su total respaldo a la candidata de centroizquierda, Jeannette Jara, de quien dijo que pasará a la segunda vuelta. “Estamos muy confiados en que en diciembre podrá superar a José Antonio Kast”, afirmó, destacando que Jara representa “seguridad y capacidad de cumplir, garantía de diálogo y experiencia de gestión”, a diferencia de Kast, quien, a su juicio, es incapaz de explicar cómo cumplirá sus anuncios.