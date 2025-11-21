Kast sella alianza ideológica con Milei a semanas de la segunda vuelta

El presidencial concretó un llamado con el mandatario argentino en un movimiento estratégico para consolidar el voto de derecha y ultraliberal.

Tras asegurar su paso al balotaje contra la candidata del oficialismo Jeannette Jara, el abanderado del Partido Republicano, José Antonio Kast, realizó una jugada política durante el martes 18 de noviembre, contactando a los presidentes de Argentina y de Paraguay. Este «telefonazo» se ejecutó en medio de su despliegue de campaña por el sur del país, buscando levantar un eje de apoyo internacional de cara a la segunda vuelta.

Kast se encargó de hacer pública la conversación con Milei a través de sus redes sociales, destacando una supuesta sintonía profunda con el líder trasandino. El gesto se lee como una declaración de principios, subrayando una agenda que promete más «libertad, seguridad y progreso económico», lemas que resuenan directamente con la ideología de La Libertad Avanza.

Esta conexión entre Kast y Milei no es reciente, ya que el presidencial había manifestado su apoyo al argentino durante su campaña en 2023 y han coincidido en diversos encuentros internacionales de derecha. De hecho, tras la publicación de Kast, el propio Milei la reposteó con el mensaje: «¡La libertad de América avanza!», estableciendo un claro respaldo público a la candidatura del republicano. Cabe señalar que el mandatario de Argentina se encuentra en medio de los cuestionamientos por los escándalos de estafa que salpican a su hermana Karina Milei.

El candidato señaló que «Acabo de tener una muy buena conversación con el Presidente de Argentina Javier Milei con quien coincidimos en las enormes oportunidades que tiene América Latina y la relación entre Chile y Argentina hacia un futuro con más libertad, seguridad y progreso económico», afirmó. Esta articulación de un bloque regional de derecha radical tiene por objetivo movilizar al electorado más conservador y a los votantes de Franco Parisi, buscando capitalizar el descontento hacia las fuerzas de izquierda.

Paralelamente, Kast también se comunicó con el presidente paraguayo Santiago Peña, de línea conservadora, con quien también abordó los desafíos y oportunidades futuras entre ambas naciones.

Este movimiento estratégico, sumado a los apoyos internos ya confirmados de figuras como Evelyn Matthei y Johannes Kaiser, se da en un momento crucial de la campaña. Al exhibir esta red de contactos internacionales de derecha, el candidato proyecta una imagen de solidez y unificación ideológica.