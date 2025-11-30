“Kast sin propuestas ambientales”: Críticas a Comando del republicano por ausencia de programa en Festival Ladera Sur

Organizaciones lamentan ausencia de programa concreto de Kast en medio ambiente

En el marco del Festival Ladera Sur 2025, se llevó a cabo el conversatorio “El Futuro Medio Ambiental de Chile”, un espacio convocado por Ladera Sur y la Cámara de Comercio de Santiago (CCS) para contrastar las visiones y propuestas medioambientales de los comandos presidenciales de José Antonio Kast y Jeanette Jara, a días de la segunda vuelta electoral.

La actividad, realizada en el escenario Natura del Parque Santa Rosa de Apoquindo, buscó reflexionar sobre los desafíos ecológicos del país y acercar las posturas de los candidatos a la ciudadanía.

En representación del candidato José Antonio Kast, asistió Ricardo Irarrázabal, ex subsecretario de Medio Ambiente y especialista en políticas públicas. Según el medio Ladera Sur, su participación se centró en explicar la propuesta del comando.

«Vaguedad ambiental inaceptable»

La plataforma ciudadana Defendamos Patagonia, a través de sus redes sociales, criticó duramente la intervención, señalando que “solo se oyeron generalidades y posturas tecnócratas, sin profundizar en medidas concretas”. Fuentes de dicha organización indicaron que no se presentaron metas, plazos o acciones específicas sobre temas críticos como la descarbonización, el proyecto Dominga o la salmonicultura en la Patagonia.

Defendamos Patagonia calificó la presentación de Irarrázabal como “vaguedad ambiental inaceptable”. Juan Carlos Viveros, coordinador de la campaña, declaró: “Es grave que un candidato con alta intención de voto no tenga propuestas de soluciones ambientales, para la biodiversidad, contaminación, considerando que estamos en plena emergencia planetaria”. Agregaron que la intervención generó molestia entre los asistentes, quienes lamentaron la falta de contenido concreto.

«El episodio expone la vaguedad ambiental inaceptable, del sector de Kast a días de la presidencial», destacó Defendamos Patagonia en su publicación.

Daniel Melo: «Han cuestionado la evidencia sobre cambio climático»

En el debate, el diputado Daniel Melo, representante del Comando de Jeannette Jara en materia ambiental, quien cuenta con una importante trayectoria legislativa en este ámbito, acusó al sector de José Antonio Kast de tener un historial que socava la acción climática. Melo afirmó que sus representantes «han cuestionado la evidencia sobre cambio climático» y, de manera concreta, «han votado en contra de partidas presupuestarias para implementar la ley de cambio climático».

El debate se extendió al respeto de los acuerdos internacionales. Mientras Ricardo Irarrázabal, del comando de Kast, se limitó a señalar que el desafío es «profundizar su implementación», Melo cuestionó la voluntad política de su contraparte para cumplirlos. Citando el ejemplo del frecuente incumplimiento del Convenio 169 de la OIT sobre consulta indígena, el parlamentario argumentó que existe un patrón de la extrema derecha a escala global de cuestionar estos pactos, poniendo en duda el compromiso de Kast con instrumentos clave como el Acuerdo de París o el Acuerdo de Escazú.

Participaron:

Ricardo Irarrázabal, del comando de José Antonio Kast, ex subsecretario de Medio Ambiente y especialista en políticas públicas y regulación ambiental.

Daniel Melo, diputado PS y representante del comando de Jeanette Jara, con trayectoria legislativa en materias sociales, territoriales y de protección ambiental.