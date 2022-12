Kit Harrington revela detalles de la secuela de Game of Thrones: «Jon Snow no está bien»

A mediados de este año, HBO reveló que se encontraba desarrollando un nuevo spin-off del universo de Game of Thrones, esta vez centrado en Jon Snow. El actor Kit Harrington, que da vida al hijo bastardo de Ned Stark, se refirió a la futura producción y al estado en que quedó su personaje tras los eventos del capítulo final de la serie original.

Las declaraciones de Harrington se dieron en The Game of Thrones Convention, donde se le preguntó qué temas podría abordar el spin-off que se encuentra en desarrollo. Si bien el intérprete evitó pronunciarse directamente sobre la trama de la nueva serie, sí reflexionó acerca de la psicología de su personaje hacia el final de Game of Thrones.

“Creo que donde lo dejamos al final del programa (…) creo que queríamos una pequeña sonrisa de que las cosas están bien. Él no está bien”, señaló el intérprete.

Cabe recordar que en el último episodio de la serie, Jon Snow se marcha más allá del Muro como sentencia por haber asesinado a Daenerys. Sin embargo, según señala Harrington, el personaje no estaría conforme con el castigo recibido.

”Creo que si le hubieras preguntado, habría sentido que salió fácil. Al final del programa, cuando lo encontramos en esa celda, se está preparando para ser decapitado y quiere que suceda. Ha terminado. El hecho de que vaya al Muro es el mayor regalo y también la mayor maldición”.

“Tiene que volver al lugar con toda esta historia y vivir su vida pensando en cómo mató a Dany, y vivir su vida pensando en Ygritte muriendo en sus brazos, y vivir su vida pensando sobre cómo colgó a Olly y cómo vivió su vida pensando en todo este trauma (…)eso es interesante”, añadió.

Hasta ahora no se sabe mucho más acerca de la serie sobre Jon Snow, la cual aún no ha iniciado su producción. Sin embargo, HBO reveló que seguirá expandiendo el universo Game of Thrones con una adaptación de Tales of Dunk and Egg, basada en la novela de George R.R. Martin.