La advertencia del alcalde de Estación Central al futuro gobierno de Kast

A días de que José Antonio Kast asuma la Presidencia, crece la inquietud en los municipios. El alcalde de Estación Central, Felipe Muñoz, puso sobre la mesa una advertencia política clara el nuevo gobierno llega con un amplio respaldo electoral, pero sin una hoja de ruta concreta para implementar sus principales promesas.

En entrevista con Línea 1 de Radio Usach y TV Usach, el jefe comunal expresó dudas sobre cómo el futuro Ejecutivo abordará áreas críticas donde los gobiernos locales hoy sostienen gran parte de la carga del Estado seguridad pública, migración y planificación urbana.

“La gente le dio un cheque en blanco”, afirmó Muñoz, subrayando que aún no existe claridad sobre cómo se traducirán los anuncios de campaña en políticas públicas reales.

Municipios en primera línea y un gobierno con definiciones pendientes

Muñoz recordó que, en los últimos años, los municipios han debido asumir un rol protagónico frente al aumento de la inseguridad, muchas veces sin respaldo suficiente del nivel central. En ese contexto, valoró la reciente Ley de Seguridad Municipal, pero cuestionó el anuncio de un “gobierno de emergencia” en seguridad sin detalles operativos.

“Hoy somos los municipios los que estamos dando la cara frente a la ciudadanía, pero no sabemos cómo se va a articular esta supuesta emergencia desde el gobierno central”, advirtió.

Urbanismo el choque con la visión de Kast

Uno de los puntos más críticos de la conversación fue la planificación urbana. Estación Central aprobó recién en 2025 su primer instrumento regulador tras 40 años sin normas claras, lo que permitió la proliferación de megaedificios y una densificación acelerada.

“El daño urbano que vivimos es consecuencia directa de no tener regulación durante décadas”, explicó Muñoz.

“Kast planteó que los municipios no regulen la altura de los edificios cerca del metro y eso es exactamente lo que nos pasó. Duplicamos la población en pocos años sin equipamiento ni infraestructura” alcalde de Estación Central, Felipe Muñoz

El alcalde recordó que Kast ha planteado limitar las atribuciones municipales para regular alturas cerca del Metro, una idea que, según afirmó, ya demostró sus consecuencias en la comuna.

“Kast planteó que los municipios no regulen la altura de los edificios cerca del metro y eso es exactamente lo que nos pasó. Duplicamos la población en pocos años sin equipamiento ni infraestructura”, sostuvo.

Migración el punto más sensible para Estación Central

La migración aparece como el mayor foco de tensión con el futuro gobierno. Más de un tercio de la población comunal es migrante y la comuna concentra la mayor colonia venezolana de la Región Metropolitana.

“Solo venezolanos son más de 46 mil personas viviendo en Estación Central”, detalló.

Muñoz cuestionó la viabilidad de anuncios como plazos acotados para la salida de personas en situación irregular, señalando que no existe claridad sobre quién ejecutará esas medidas ni cómo se harán efectivas.

“Si se habla de 80 días para que se vayan quienes están irregulares, alguien tiene que hacerse cargo. Y hoy no sabemos cómo se va a implementar”, advirtió.

«Vamos a exigir que a los alcaldes se nos escuche, porque somos la primera puerta de entrada al Estado” alcalde de Estación Central, Felipe Muñoz

Expectativa, cautela y advertencia política

Aunque señaló que esperará la instalación del nuevo Ejecutivo, Muñoz fue claro en que los municipios no aceptarán quedar fuera de la toma de decisiones.

“Una cosa es ser candidato y otra muy distinta es gobernar. Vamos a exigir que a los alcaldes se nos escuche, porque somos la primera puerta de entrada al Estado”, afirmó.

El mensaje final es directo el respaldo electoral no reemplaza la planificación. Y, según el alcalde, los próximos meses serán clave para saber si el nuevo gobierno de Kast optará por escuchar a los territorios o avanzar con decisiones centralizadas que ya demostraron sus costos.