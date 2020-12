La Cámara de Representantes de EE.UU. aprueba aumentar la ayuda por coronavirus de 600 a 2.000 dólares

La Cámara de Representantes de EE.UU. aprobó este lunes por 275-134 los cheques de ayuda por coronavirus de 2.000 dólares solicitados previamente por el presidente Donald Trump, informa Reuters.

La medida ahora deberá ser aprobada por el Senado, que se discute que se reúna el martes.

La semana pasada, el inquilino de la Casa Blanca amenazó con bloquear el proyecto de ley de alivio económico si el Congreso no aumentaba los cheques de ayuda de 600 a 2.000 dólares y no recortaba otros gastos. No obstante, el pasado domingo Trump firmó el proyecto de ley de 2,3 billones de dólares para evitar el cierre del Gobierno, pero continuó exigiendo cheques de 2.000 dólares.

En este sentido, el analista político Roberto Quesada opina que los cambios de postura de Donald Trump en cuanto al paquete se deberían al deseo del mandatario de vengarse de los sectores republicanos que no apoyan su discurso de fraude electoral.

El proyecto de ley

El documento, que consta de 5.593 páginas —el más largo en la historia de EE.UU. hasta la fecha— incluye 1,4 billones de dólares en gastos para financiar agencias gubernamentales y 892.000 millones de dólares en ayudas para paliar los efectos del covid-19.

Al mismo tiempo, de acuerdo con el proyecto de ley, se pondrán a disposición “no menos de 290 millones de dólares” para el “Fondo de lucha contra la influencia rusa”. Los fondos se utilizarán, entre otras cosas, para “apoyar programas de democracia en Rusia y otros países de Europa, Eurasia y Asia Central”.

No menos de 20 millones de dólares se destinarán a “fortalecer la democracia y la sociedad civil en Europa Central”, lo que incluye fomentar “la transparencia, los medios independientes, el estado de derecho, los derechos de las minorías y los programas para combatir el antisemitismo”.

Otros 300 millones de dólares se destinarán al “Fondo de lucha contra la influencia china”, que se utilizará contra la “influencia maligna del Gobierno de China y el Partido Comunista de China y las entidades que actúan en su nombre a nivel mundial”.

Con información de RT

