La cultora mapuche y ülkantufe, Elisa Avendaño Curaqueo, obtiene el Premio Nacional de Música 2022

El Premio Nacional de Artes Musicales de Chile fue creado en 1992 mediante la ley 19169. Se otorga «a la persona que se haya distinguido por sus logros en la respectiva área de las artes» .

El premio, Forma parte de los Premios Nacionales de Chile y en esta ocasión, fue obtenido por Elisa Avendaño Curaqueo.

Este lunes, el Ministerio de las Culturas, Artes y el Patrimonio anunció que el Premio Nacional de Música 2022 fue entregado a la compositora e intérprete mapuche Elisa Avendaño Curaqueo.

La ministra de las Culturas, Julieta Brodsky, reconoció sentir una “profunda emoción por entregar por primera vez el Premio Nacional de Música a una representante de los pueblos originarios de nuestro país: Elisa Avendaño Curaqueo, figura clave para la revitalización de la cultura de su pueblo“.

Elisa Avendaño Curaqueo, mujer mapuche que nace en la comunidad Manuel Chavarría de la comuna de Lautaro, Región de La Araucanía. Ha tenido una trayectoria de vida enfocada en su cultura a través de la práctica y enseñanza del mapuzungun, la medicina mapuche tradicional y la composición – interpretación de música tradicional mapuche.

Elisa Avendaño Curaqueo

La trayectoria de Elisa se puede resumir en los siguientes hitos:



Entre 1987 y 2008 es invitada a diferentes países de América y Europa a participar en Muestras y Encuentros relativos a la cultura mapuche. Destaca el reconocimiento en 2008, con el premio Nacional «Santos Chávez» a la trayectoria Artística de la Mujer Indígena. En el mismo período es integrada en variados equipos de trabajo, relativos a la enseñanza del mapuzungun, la música y danza mapuche. Asimismo en medicina tradicional mapuche, se desempeña como Püñeñelchefe (partera), Gütamchefe (Componedora de Huesos), y ayudante de Machi en el marco de la promoción de la cultura mapuche desde Organismos No Gubernamentales. En todas estas actividades se relaciona con comunidades rurales y urbanas, centros educativos, universidades e instituciones públicas y privadas en general.



Desde 2010 a la fecha, destacan sus iniciativas de promoción cultural de la cultura mapuche en general y del mapuzungun en particular, a través de experiencias de recopilación, sistematización y difusión masiva. Se destaca su gestión a través de proyectos como «FOLIL KIMVN MAPUCHE», sobre música mapuche, el Encuentro Nacional de Música Indígena, «Los sonidos del Origen» «Mapuche zomo ñi ad newen», sobre cultura y vestimenta tradicional de la mujer mapuche. Iniciativas que han culminado con la publicación de libros y audiovisuales de amplia cobertura en comunidades y ámbito educativo. Al mismo tiempo continúa con sus actividades de promoción, asesoría y práctica en medicina mapuche y enseñanza del mapuzungun.



Su experticia y excepcionalidad en el mapuzungun, está dado por el manejo amplio y transversal de las variantes territoriales y fundamentalmente de lo que podríamos llamar «palabras más antiguas», que por desuso o intervención se han ido perdiendo. Estos conceptos y el conocimiento que conllevan tienen cierto grado de hermetismo en su socialización, por lo cual atesoran en su especificidad un patrimonio particular. Por otra parte, el trabajo de recopilación, composición e interpretación musical que desarrolla, se constituye en un soporte de transmisión de historias, estados de ánimo, cosmovisión y de la lengua mapuche integrando la oralidad, la musicalidad y los instrumentos musicales mapuche, con protagonismo del kultrun ya sea ayecan, religioso y medicinal.



Su experticia en Medicina Tradicional, con amplio manejo de cosmovisión mapuche, le ha permitido una práctica permanente en los diversos «roles médicos» que esto conlleva, lo cual se expresa principalmente en su labor de asistente de Machi y las actividades de socialización de este conocimiento en contextos educativos formales e informales.



En síntesis, Elisa Avendaño Curaqueo es una agente cultural de excepción con conocimiento y aplicación de éste en espacios comunitarios mapuche y fundamentalmente en sistemáticas experiencias de difusión, educación y formación hacia el mundo mapuche, así como a nivel nacional e internacional.