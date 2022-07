La decadencia de TVN en su rol público: Falta de pluralismo, diversidad, representatividad e independencia

Acusan la falta de cumplimiento del rol público del canal de televisión, único medio de comunicación de propiedad estatal del país.

La falta de pluralismo, falta de independencia y responsabilidad en temas de interés público, como también, la enajenación progresiva y gradual de bienes materiales, han sido parte de las críticas.

Comenta Danilo Ahumada, presidente del Colegio de Periodistas y Marcelo Ferrari, cineasta y miembro del Comité de Defensa de la Televisión Pública (CDT)

También, las demandas acumuladas de trabajadores y trabajadoras de TVN

Cabe señalar que, entre los miembros de su directorio en los últimos 20 años, desde los intereses político empresariales, han intervenido en TVN: El empresario de CMPC – forestal Mininco, Bernardo Matte Larraín; Francisco Frei Ruiz-Tagle; Teodoro Ribera, exministro de Piñera y dueño de la Universidad Autónoma; La miembro del Consejo del Instituto Libertad y Desarrollo, Lucía Santa Cruz Sutil; El exministro y exparlamentario DC, Ignacio Walker; El exministro DC, Edmundo Pérez Yoma; El exdiputado UDI, Cristian Leay; El exdiputado y exministro de Piñera, José Antonio Galilea; El ex Intendente de la Araucanía y exsubsecretario de Piñera, Jorge Atton Palma, entre otros.

La gota que rebalsó el vaso: Estado Nacional y el desequilibrio de voces

Dentro de los pocos espacios de debate informativo en los canales abiertos, en TVN, en el marco de la coyuntura del plebiscito de salida de la nueva Constitución del 4 de septiembre, el programa “Estado Nacional” tendenciosamente ha tenido como mayoría de invitados a figuras que representan la opción rechazo. Asimismo, la gran mayoría de sus invitados representan una realidad centralista y a su vez, refleja una amplia exclusión de expresiones de movimientos sociales y disidencias que en el proceso constituyente han sido mayoría, por sobre el oligopolio partidista que ha tenido la tribuna principal en dicho canal.

En el último episodio de Estado Nacional (24 de julio), la presencia de cuatro invitados partidarios de rechazar y de solo dos del Apruebo. Participaron allí por el Rechazo: el exministro vocero de La Moneda, Jaime Bellolio (UDI); la diputada Joanna Pérez (DC por el rechazo); la psicóloga y presidenta de Evópoli, Luz Poblete; y la abogada y directiva del Instituto Libertad y Desarrollo, ligada a la derecha, Natalia González. Por su parte, también estuvo el senador y presidente de RD, Juan Ignacio Latorre, y la cientista política Gloria de la Fuente (PS), estas dos últimas representaciones partidarios del Apruebo.

Danilo Ahumada, presidente del Colegio de Periodistas, electo a fines del 2020 con el 75 % de los votos a nivel nacional, con respecto a TVN y su rol público en el proceso constituyente, señaló:: “En uno de los pocos programas de televisión que existe en la televisión chilena, existen cuatro voces por el rechazo por ejemplo y dos voces por el apruebo, eso no corresponde a TVN, uno esperaría mucho más de un canal de televisión público a la hora de poder instalar un debate mucho más amplio, con más programa de debate, , conversación, con rigurosidad en la información, donde quede afuera conceptos como la fake news, los procesos de desinformación y también represente las distintas miradas y voces de quienes son parte por ejemplo de lo que fue la propia movilización social, la diversidad de opiniones que estaban en las calles, , las organizaciones sociales, creo que eso le ha faltado a TVN estar a la altura de estos procesos”.

Agregó el dirigente: “hoy hay una discusión sobre la diversidad de opiniones que debería tener el canal en materia de la nueva Constitución (…) TVN está en deuda con el proceso constituyente, desde un principio. Recordemos cuando la Convención hizo un llamado a los canales de televisión, sobre todo a TVN en generar difusión, en un minuto TVN ofreció generar un banner donde se subiera la información del proceso, creo que ha faltado estar a la altura de un canal de televisión pública colocando el debate, colocando las distintitas miradas, las distintas posturas, con un debate serio , muy centrado en la rigurosidad del periodismo, en este periodismo ético que decimos”.

Cabe señalar que una de las directoras de TVN, Nivia Palma, publicó en redes sociales: “No comprendo y no comparto decisión de Estado Nacional TVN de tener cuatro representantes Rechazo y dos del Apruebo en su panel. Pido públicas disculpas a Democracia Cristiana por faltarles el respeto al invitar a diputada que perdió votación democrática de Junta Nacional DC”, esto, aludiendo la participación de la diputada DC Joanna Pérez, cuyo apoyo al Rechazo al texto de nueva Constitución contraviene al respaldo democrático que la gran mayoría del partido decidió en favor de la opción Apruebo en votación el pasado 6 de julio.

“TVN hace muchos años que no cumple un rol verdaderamente público”

Marcelo Ferrari es cineasta (Largometrajes Subterra y Bombal), profesor titular de la Escuela de Creación Audiovisual de la Universidad Austral y miembro del Comité de Defensa de la Televisión Pública (CDT), señala queuna Televisión Nacional de Chile, un TVN que cumpla con su rol verdaderamente de canal público, es fundamental para las comunicaciones y para tener un país verdaderamente democrático”

Para Danilo Ahumada, “Hay una crítica fuerte al rol de TVN como un espacio público con poca participación, con poca diversidad y eso tiene que ver no solamente con los contenidos de TVN sino también con su propia estructura y su propia gobernanza, de cómo hoy día se compone el directorio”.

El presidente del Colegio de Periodistas se pregunta:.¿Cuál es la representación real que existe de este Chile diverso en el propio directorio? Y allí hay un tema que hay que trabajar, por lo tanto, ya que eso de alguna manera se irradia en el tipo de programación y más que ello de quienes son las voces que están presentes en un canal que debiera ser público que debería representar la diversidad territorial, lo pluricultural, por ejemplo, con un enfoque de descentralizado efectivo y eso no sucede hoy en TVN”

Por su parte, Ferrari indica: “Un País verdaderamente democrático, necesitan tener medios de comunicación público que garanticen a la ciudadanía su pleno derecho a la información, la libertad de expresión y la representación ciudadana, más plena, más plural y más diversa en estos medios y en una pantalla televisiva, de todas maneras. En un País donde los medios de comunicación responden mayoritariamente a intereses económicos o corporativos o políticos, no es un país por lo tanto plenamente democrático”

Agrega el cineasta: “Televisión Nacional de Chile, hace muchos años que no cumple un rol verdaderamente público. Su incoherente modelo de financiamiento que es la publicidad como cualquier canal abierto y el mal manejo de sus sucesivas administraciones, han transformado a TVN en un canal que no cumple con su misión, que no tiene toda la credibilidad ciudadana y es irrelevante como contrapeso programático de los medios privados, de los otros canales de televisión”.

Comité de Defensa de la Televisión Pública (CDT)

Marcelo Ferrari comenta sobre el origen de CDT: “Luego del estallido social, surgió como organización el Comité de Defensa de la Televisión Pública (CDT), que es un movimiento ciudadano autoconvocado, compuesto por personas naturales y también de organizaciones de diversos ámbitos y recorrido, cuyo objetivo es que en Chile exista un sistema de medios públicos, una televisión pública, que cumpla con su rol social de informar, entretener y educar de una forma pluralista por un lado, diversa y de calidad para todas y todos, es decir, una televisión pública que garantice el derecho a la expresión e información oportuna y de calidad que consagra la Declaración Universal de Derechos Humanos y que tenga un financiamiento basal del Estado, con una gobernanza independiente del gobierno en ejercicio, esos son los grandes objetivos que nos trazamos en CDT del cual formo parte tuve inicialmente en su comité ejecutivo”.

“Como CDT planteamos desde un comienzo, que creemos urgente que como país atendamos esta situación de un canal público que no cumple su rol porque esto empobrece y debilita nuestra democracia, por tanto, no solo necesitamos recuperar Televisión Nacional de Chile en su rol, sino también implementar un sistema de medios que incluya un canal de televisión, radio, contenidos multiplataforma para ser presentado a todos los ciudadanos del País y en todo tipo de pantallas tecnológicas como hoy en día corresponde”

Refundar TVN

A juicio de Ferrari, se hace prioritario rescatar y refundar Televisión Nacional de Chile como tarea prioritaria. “Recuperar con fuerza y eficacia el rol público de TVN debe constituirse en una muestra visible el nuevo Chile que estamos comenzando a construir”, indica.

Agrega el cineasta: “Necesitamos apreciar en las pantallas por parte de la ciudadanía en su canal público, dialogando, compartiendo, fiscalizando, enriqueciéndose, todo esto es un deber fascinante y complejo de los nuevos tiempos y de este nuevo gobierno también”

Carolina Espinoza, quien fue vocera de Unidad Social, una de los agrupaciones que se movilizaron el 2020 exigiendo que TVN cumpla el rol público, ha señalado que para enfrentar el proceso sociopolítico por el que viene atravesando el país, se hace urgente que “tal como hemos exigido desde el movimiento social: educación pública, salud pública y pensiones dignas, exigimos también una TV pública, gratuita y de calidad que promueva la cultura de los derechos humanos. No queremos más programación basura que estigmatice al movimiento social. Queremos que el canal que es de todos y todas, se reforme hasta que verdaderamente aloje las diversidad de voces de este país y denuncie los abusos”.

Marcelo Ferrari señala: “A mi juicio, en el corazón del programa del gobierno de Gabriel Boric, late con fuerza la decisión de ampliar y profundizar la democracia, es decir construir una sociedad que otorgue un legítimo espacio de presencia a todos y todas, con una participación en la toma de decisiones, sin discriminación, ni social, ni económica, ni geográfica, de género o cualquier otra y para que Chile camine hacia ese País, es fundamental la existencia de una televisión y medio públicos fuertes, medios y una Televisión Nacional de Chile que en su ejercicio comunicacional, cotidiano, diario, sean en sí mismo la participación inclusiva, el diálogo transversal, con información aguda y transparente, con representación en las pantallas de todas y todos, con un formato nacional, regional y comunitario”, indicó el comunicador y docente.

Contenidos de TVN

El miembro de CDT indica que Televisión Nacional de Chile debiera producir sus contenidos, no solo con calidad y pluralismo, sino que también, en fuerte sintonía con las audiencias, es decir, los medios públicos, TVN, sí debe buscar una conexión masiva con los públicos. Sería grave confundir el ejercicio de un canal público como corresponde con la generación de contenidos rígidos, sobreconceptuales e ideológicos, quizás con un afán educativo instructivo paternalista, que aleje, distancie y separe a la ciudadanía de un diálogo comunicacional con estos medios”.

Desde enero del año 2020, el Sindicato N° 1 de TVN ha planteado públicamente los graves problemas que tiene el canal, como la falta de pluralismo, falta de independencia y responsabilidad en temas de interés público, como también, la enajenación progresiva y gradual de bienes materiales “que no corresponde a un canal público”, exigiendo al directorio que detenga estas operaciones irregulares y renuncien a sus cargos, indicaba en un comunicado público.

“Exigimos que la televisión nacional sea pública de verdad, ese es el sueño de nuestros trabajadores así como de un país movilizados que ha pedido sistemáticamente que TVN cumpla con su rol de informar verazmente lo que está sucediendo, sin invisibilizar las demandas y los graves hechos que ocurren a diario en nuestro país desde el 18 de Octubre del 2019”, señalaba Roberto Reyes, Presidente del Sindicato

Al respecto, Marcelo Ferrari insiste: “La pantalla del canal de “todos” de TVN, sigue ofreciendo una programación que no se diferencia sustantivamente de los canales televisivos comerciales, los espacios de conversación e información que posee el canal continúan monopolizados por voces de la elite y sin mayor presencia amplia de la ciudadanía tanto cultural como étnica, social y políticamente hablando. El entretenimiento ocupa gran parte de su programación, que está bien que exista, pero sigue siendo excesivo a mi juicio y los programas de ficción foráneas como telenovelas y series de menor costo, de fácil rating, me atrevo a decir, sigue desplazando e impidiendo la antigua poderosa producción de ficción de TVN”.

Financiamiento de TVN

Sobre el financiamiento de TVN, Ferrari señala: “La compleja, necesaria discusión sobre el financiamiento de TVN, tiene que cambiar a mi juicio, su foco permanente centrado en definir y criticar los costos que esto significa tener un canal como TVN financiado basalmente por el estado.

Pregunta: “¿Por qué? Porque un sistema de medios públicos, una TVN robusta, debe ser entendido como una potente inversión para el Estado, de tal modo que su financiamiento debe ser, basalmente público, tangencialmente privado, también, para logar así una labor plenamente independiente de intereses económicos, corporativos o políticos. Medios públicos, fuertes, con financiamiento, pero libres de ataduras y al servicio del País”, señaló.

“TVN discrimina”

No es primera vez que TVN enfrenta protestas por el rol que cumple contra el interés público y colectivo. A fines de abril del año 2016, delegaciones de organizaciones mapuche e interculturales realizaron una protesta en el frontis del canal, señalando que «es inconcebible que un canal público sea una herramienta activa para estigmatizar y discriminar al Pueblo Mapuche como también censurar descaradamente temas de País y de enorme importancia que promueven amplios movimientos sociales”, agregando que TVN ha sido un espacio para intereses institucionales coloniales y empresariales, marginando y excluyendo visiones sociales relativas a situaciones de fondo.

Paralelamente, las organizaciones ingresaron una denuncia formal, con una serie de antecedentes al Consejo Nacional de Televisión (CNTV), la que luego de una larga tramitación, en agosto del 2016, CNTV determinó por 6 votos a 5 no sancionar a TVN en la denuncia sobre racismo, discriminación y censura.

Las organizaciones indicaron: “Lamentamos a su vez que esta tremenda oportunidad que tenía el CNTV para regular contenidos discriminatorios, haya terminado finalmente con una decisión politizada e ideologizada y no en derecho”, considerando componentes políticos en el Consejo, vinculados a sectores empresariales y de latifundio colonial.