La desesperada súplica de la madre de Franco Vargas tras el fallo de la Corte Suprema: «¡Por favor no me dejen sola!»

Romy Vargas, la madre de Franco Vargas, el conscripto de 19 años que falleció el pasado 27 de abril durante una marcha de instrucción en Putre, realizó una desesperada súplica este martes a través de sus redes sociales, pidiendo a la opinión pública no abandonarla durante este proceso.

A través de su cuenta de Twitter, Romy Vargas apuntó directamente contra la Corte Suprema por el fallo que paralizó la investigación que llevaba adelante la fiscalía de Arica. Además, denunció el conflicto de interés que existe entre el máximo tribunal y el Ejército.

«Hola amigos, quisiera por favor pedirles que no me dejen sola, se viene súper difícil, ya que como saben la Corte Suprema en las decisiones que se han tomado, hay personas con conflictos de interés con el Ejército, necesito justicia para mi hijo! Por favor no me dejen sola!», escribió.

Cabe recordar que, el pasado viernes, la Segunda Sala de la Corte Suprema acogió la orden de no innovar solicitada por la Fiscalía Militar sobre el caso de Franco Vargas, paralizando las indagatorias que estaba llevando a cabo el Ministerio Público y dejando sin efecto la exhumación del cuerpo que estaba fijada para el 4 de junio.

El fallo del máximo tribunal generó polémica debido a que el voto dirimente fue emitido por el juez Jean Pierre Matus, quien se desempeñó como asesor jurídico del Ejército entre octubre de 2018 y diciembre de 2020.

Además, Matus representó al exdirector de inteligencia Schafik Nazal, responsable de las interceptaciones telefónicas ilegales al celular del periodista Mauricio Weibel y a otros militares que denunciaron hechos decorrupción al interior de la institución.

Pese a lo anterior, el Ministerio Público optó por no solicitar la inhabilidad de Jean Pierre Matus en la votación que paralizó la investigación de la justicia civil.