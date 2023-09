La destacada cantautora Andrea Andreu libera el primer sencillo de su nuevo disco: “El cambio y las siete llaves”

“El cambio y las siete llaves” de la cantautora Andrea Andreu

“El cambio y las siete llaves” es el nombre del nuevo disco de la destacada cantautora Andrea Andreu, quien prosigue la senda del saber identitario presente en sus anteriores obras: “Como creadora e intérprete, he forjado un camino que se sostiene por un trabajo fundado y sistemático que se nutre, principalmente, de dos vertientes que se entrecruzan constantemente. Por una parte, está el estudio continuo y serio relacionado a la cultura tradicional que me ha llevado a interpretar y difundir, en distintos formatos, la expresión musical que habita en los saberes de la oralidad, y por otra parte se puede observar un colorido trabajo de creación que he ido realizando con el principal objetivo de dejar testimonio de ciertos sentires sobre procesos personales y de nuestro pueblo”, señala.

Andreu es Licenciada en Teoría de la Música (U. de Chile), Licenciada y Profesora de Educación Musical (U. Mayor) y Magister en Música con mención en Cultura Tradicional. Además, cuenta con estudios de técnica vocal en Chile y el Taller de Músics de Barcelona. Su estudio e interés por la cultura tradicional proviene, en primera instancia, del influjo de su familia fuertemente ligada a la educación y al cultivo de expresiones de la tradición nacional. Asimismo, su primer disco (“Legado”, 2012) contó con la guía de Margot Loyola, una de las mayores referentes del folclor y Premio Nacional de Artes Musicales, 1994.

Sus discos posteriores contienen también creaciones propias inspiradas en la música popular chilena, “Raíz” (2017), e investigaciones sobre guitarra traspuesta, “La guitarra y sus temples en Chile, Perú y Argentina” (2018), registro en el que participa uno de los más destacados exponentes de la guitarra con temples de Perú, Rolando Carrasco Segovia, y de Argentina, Atilio Reynoso.

“El cambio y las siete llaves” (2023) da cuenta, a través de poéticos textos y originales arreglos musicales, “del evidente proceso de transformación que como sociedad hemos estado viviendo, en el cual no solo estamos derribando obsoletos paradigmas y funcionamientos colectivos que hasta ahora no habían sido puestos en cuestionamiento con la fuerza multicultural que hoy se empuja, sino que también estamos propiciando una transformación en la conciencia individual, donde vamos adoptando antiguas/nuevas formas de concebir la justicia, el bienestar y la conexión con la espiritualidad”, precisa su autora.

Dentro del ámbito musical, “este disco proyecta esta reflexión a través de 8 de canciones inspiradas en la música oral que habita en nuestro país, como también algunos paisajes sonoros de otras latitudes que a lo largo de la historia han influenciado nuestro cancionero tradicional, es por esto que de manera natural se podrá escuchar una habanera con aires árabes que se transforma en bolero, un romance que a lo largo de su relato va incorporando sonidos que nos acercan a la música académica, coplas inspiradas en el norte de Chile, cuartetas de coleo que se acompañan de castañuelas, un vals en décimas, otro vals que coquetea con aires del tango, una canción con aires de rumba española y una tonada en décima que se acerca bastante al antiguo Estilo”.

En lo referido a la poética, el trabajo contiene “siete llaves” o “siete adivinanzas” escritas en estructura de décimas y acompañadas de ilustraciones diseñadas por el destacado artista gráfico, Carlos Cadenas. Estas llaves-adivinanzas, se relacionan estrechamente con el contenido de las canciones del disco, con su mensaje: “la respuesta de cada una de estas adivinanzas/llaves son ciertos aspectos que creo fundamentales visibilizar para sostenerse en cada uno de los desafiantes procesos de cambio al que nos vemos sometidos una y otra vez: el amor, el alma, la verdad, la memoria, la sanación, la justicia y la igualdad”, concluye Andreu.

En esta misma línea, es posible apreciar cómo el contenido de la obra da cuenta del sostenido compromiso de la autora con las temáticas sociales, el pensamiento crítico y el desarrollo integral del ser humano, producto de un camino propio que desde hace años transita hacia una mayor conexión con la sabiduría interior, la sanación y el sentido de pertenencia dentro de un contexto colectivo, “donde la individualidad plural se revitaliza y hace recordar ciertas cosmovisiones que cultivan el desarrollo del ser de manera íntegra. Es por esto que la llave/adivinanza compartida este mes, donde se conmemoran los 50 años del golpe cívico-militar, es la relacionada a la memoria, aspecto fundamental para construir presentes con mayor elevación de la conciencia”, prosigue.

Las llaves-adivinanzas escritas en décimas se están liberando periódicamente a través de las redes sociales y plataformas de Andrea Andreu, al igual que el primer sencillo titulado “Cuando se apague la vida”, que se estrenará la primera quincena de septiembre. Este tema, creado para tres voces femeninas y caja chayera, fue ganadora del Concurso Margot Loyola Palacios, Premio a la Música de Raíz, convocado por la SCD y elegida por el Sello Alerce para incorporarla en su tríptico sobre el Canto Popular.

El lanzamiento del disco “El cambio y las siete llaves”, financiado por el Fondo de la Música, del Ministerio de las Artes, las Culturas y el Patrimonio, se realizará el viernes 17 de noviembre en la Sala Master de la Radio Universidad de Chile.

Datos generales del disco

Nombre de los músicos

Andrea Andreu: Voz, guitarra, castañuelas y caja chayera

Jorge Cárcamo: Guitarra

Marco Palma: Guitarra

Bruno Simonetti: Teclado

Danka Villanueva: Viola y violín

Rodrigo Ugarte: Contrabajo

Daniela Salazar: Coros y bombo

Caruso Moraga: Percusión

Estudio: Santuario Sónico

Masterización: Juan Prabha Pablo Quezada

Ilustrador: Carlos Cadenas

