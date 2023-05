La dieron de baja en la FACh y ahora gana miles de dólares ofreciendo contenido para adultos

Tras siete años, Kimberly Villalobos Zúñiga fue dada de baja por la Fuerza Aérea de Chile (FACh) y se convirtió en creadora de contenido para adultos en la plataforma Arsmate, el Only Fans chileno, donde actualmente gana miles de dólares.

“Estuve siete años; dos que se estudian y los otros cinco estuve trabajando. Llegué hasta el grado de cabo 2° y mi trabajo era administración de oficina. Igual volé, desfilé, todo lo que hace un militar”, relató la joven de 26 años a Nosotras 13.

Sin embargo, comentó que constantemente le revisaban su perfil en redes sociales y que recibió muchas sanciones por compartir imágenes y videos en las que mostraba su sensualidad.

“Sabía que me revisaban el perfil. Yo no subía nada de militar ni de armamento ni de material aéreo, porque el reglamento decía solo eso. Pero yo sentía que igual les molestaba que yo mostrara el trasero en una historia, o en bikini, o que tuviera muchos seguidores, como que pasaban metidos en mi perfil, me daba cuenta… siempre estaban concentrados en ver qué subía”, explicó.

“No te dejan subir videos, como que supuestamente tienes que tener una imagen intachable, pero si yo quiero mostrar mi cuerpo porque me siento cómoda y me siento linda ya no tiene nada que ver con ellos. No debería molestarles, pero yo sentía que sí”, indicó.

«Estaba chata, como que no era mi rubro”, acotó.

Villalobos narró un incidente que ocurrió luego de un transmisión en vivo, el cual derivó en que ingresara licencias para que le dieran de baja.

Luego, recordó que en una ocasión “mostré el poto en un ‘live’. Dijeron que yo estaba en un lugar de dudosa reputación y yo estaba en el departamento de mi amiga, solo que ella tiene un caño porque ella practica pole dance… con eso ya estaba peligrando en la Fuerza Aérea, entonces empecé a tirar licencia para que me echaran de una”.

Kimberly fue dada de baja a finales de septiembre del 2022 y señaló que en ese momento “-estaba muy colapsada con que estuvieran metidos en mi vida personal… me estaban persiguiendo”, expresó.

Jugosas ganancias por compartir contenido para adultos

Tras quedar sin empleo buscó la manera de ganar dinero y optó por compartir contenido para adultos en la plataforma Arsmate.

“Después de siete años trabajando me tomé unas vacaciones y empecé a buscar trabajo y no encontraba; nadie me contrataba. Mucha gente me decía ‘hazte un OnlyFans’”, recordó.

Finalmente tomó el consejo y desde enero pasado, publica su contenido en Arsmate, llegando a obtener jugosos ingresos de miles de dólares.

“Ha sido súper rentable, me ha ido muy bien. Hasta la fecha ya he ganado casi cinco mil dólares, entonces estoy ganando el sueldo que gana un capitán en la Fuerza Aérea, así que no tengo por dónde perderme, aquí me quedo”, afirmó.

