La dura crítica de Jadue contra Fiscalía tras absolución de Fuente-Alba

Tras conocerse la absolución del excomandante en Jefe del Ejército, Juan Miguel Fuente-Alba y su señora Ana María Pinochet, por eldelito de lavado de activos, las críticas a la Fiscalía no se hicieron esperar, luego que los magistrados del Cuarto Tribunal de Juicio Oral alegaran una serie de errores e inconsistencias en la investigación liderada por el Ministerio Público.

Bajo ese contexto, en la nueva edición de su programa «Sin Maquillaje», el alcalde de Recoleta, Daniel Jadue (PC) crítico duramente el desempeño del ente persecutor tildando de «picante» la investigación, detalló CNN Chile.

«A mí me está investigando una Fiscalía que no hace bien su trabajo. Y que construye cosas que después no va a lograr demostrar», señaló, además, agregó que «la Fiscalía quedó en muy mal pie con lo que pasó con Fuente-Alba», subrayó.

Por otro lado, aseguró que «esto es una vergüenza para la Fiscalía Centro Norte, que después de todo el tiempo de investigación no hayan podido acreditar nada y hayan entregado una investigación tan picante como esta«.

Finalmente, lanzó dardos contra el Jefe del Ministerio Público y afirmó que «no es primera vez que se caen (…) acuérdense de los montajes del caso Catrillanca, acuérdense de los montajes en el caso de este programa que tenían para intervenir mensajes de WhatsApp, no me acuerdo, que también tenía que ver con Wallmapu (refiriéndose a la «operación huracán»). Entonces, la fiscalía no es algo infalible, yo creo que hoy día está siendo muy mal dirigida«.