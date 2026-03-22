La guerra de EEUU-Israel contra Irán: Advierten que bombardeos a yacimientos elevarán aún más el precio del combustible en el mundo

El bombardeo a Pars Sur quiebra la «línea roja» energética y desata una guerra a instalaciones energéticas en el Golfo

El pasado miércoles 18 de marzo de 2026, un ataque coordinado atribuido a Estados Unidos e Israel alcanzó Pars Sur, el mayor yacimiento de gas del mundo, ubicado en aguas del golfo Pérsico y compartido por Irán y Catar. Según Agencias, replicado por RTVE.es , la acción afectó depósitos de gas y partes de una refinería en la provincia de Bushehr, forzando la evacuación de trabajadores.

Mientras Teherán culpó directamente a ambos países, la prensa israelí señaló que el bombardeo fue pactado entre el primer ministro Benjamín Netanyahu y el presidente Donald Trump, en una escalada que sigue a la eliminación de altos cargos de seguridad iraníes.

Las implicancias para los mercados energéticos globales fueron inmediatas y severas. El ataque desencadenó una amenaza iraní de «respuesta recíproca» contra infraestructuras enemigas, cambiando el péndulo hacia una «guerra económica a gran escala». Como resultado, el crudo Brent superó los 110 dólares por barril con una subida superior al 6%, mientras los futuros de gas en el mercado neerlandés TTF Dutch superaron los 56 dólares. La tensión se sumó al previo cierre del estrecho de Ormuz y al recorte del 20% en la producción de gas licuado ya anunciado por Catar.

La comunidad internacional reaccionó con condenas que reflejan el riesgo de fragmentación regional. Catar calificó el ataque como «peligroso e irresponsable», advirtiendo que la infraestructura atacada es una extensión de su propio Campo Norte, lo que amenaza directamente su producción y la seguridad energética global. Emiratos Árabes Unidos se sumó al rechazo, mientras que Irán, además de suspender el suministro a Irak, dejó claro que ahora considera legítimo atacar industrias petroleras vecinas que antes se consideraban «seguras».

En este contexto, la acción conjunta de EE.UU. e Israel marca un punto de inflexión al golpear deliberadamente activos energéticos civiles. La volatilidad en las bolsas mundiales, que viraron de ganancias a pérdidas tras el bombardeo, evidencia la fragilidad de un mercado ya tensionado por la guerra, dejando al mundo ante la inminencia de una escalada económica de consecuencias impredecibles, donde, dos las potencias bélicas de EEUU-Israel, siguen en un laberinto sin salida.