La indolencia del fútbol suramericano en relación a Colombia

El titular de Diario Olé, referente de información deportiva en Argentina, dice: “River no viajó a Colombia, no se jugará porque el gobierno de Argentina no cuenta con la suficiente cantidad de policías y no puede garantizar seguridad”.

Esa es la razón, no porque se adelantan jornadas de paro ante la reforma tributaria presentada por el gobierno nacional.

Y no es el único caso en donde la “importancia del fútbol” está por encima de la situación que vive un país a cuya población se le rebosó la copa por los abusos del gobierno central, la propuesta de una reforma tributaria que sería pagada por los de menor ingreso y el asalto contínuo a las arcas públicas por parte de alcaldes de ciudades capitales.

#ENVIDEO | Este lunes las autoridades de #Colombia🇨🇴 reprimieron a la ciudadanía que manifestaba de forma pacífica, como parte del #ParoNacional

En este trabajo especial compartimos parte de la jornada violenta que vivieron los residentes de #Siloé y #LaLuna, #Cali pic.twitter.com/a42mmcjkRZ — teleSUR TV (@teleSURtv) May 4, 2021

En Bogotá, la capital que también vive jornadas de protesta, un hashtag se hizo tendencia en redes en medio de disturbios: #MillosenBogotá Este hace referencia al clamor de los hinchas de Millonarios, uno de los equipos de la capital del país, que presionan para que la alcaldesa Claudia López autorice el préstamo del estado El Campín para los juegos definitivos del equipo conocido como “el embajador”, con miras a las fases finales del torneo nacional y que deben realizarse esta semana.

En cifras extraoficiales Colombia suma, tras su sexto día de manifestaciones de protesta, 1181 casos de abuso policial; 761 detenciones arbitrarias; 56 casos de uso de armas por parte de la policía ante civiles; 9 víctimas de violencia sexual y una cifra que dispara las alertas internacionalmente: 26 homicidios a manos de la fuerza pública.

Pero este panorama parece no asomarse a los escritorios o pantallas de los zares del fútbol, ni en Sudamérica ni en Colombia.

La Dimayor, División Mayor del Fútbol Colombiano, ha movido fechas de partidos que se juegan en la etapa semifinal del primer torneo del año y que es patrocinado por una firma de apuestas deportivas en línea. La razón de aplazamientos es el paro nacional. Pero aun así, a sabiendas que no hay garantías para ningún tipo de espectáculo, se niega a suspender el campeonato.

En Cali, la cuarta ciudad en importancia de Colombia (respecto a indicadores de desarrollo social y económico) se ha postergado un partido Deportivo Cali vs Tolima, en tres oportunidades; el juego corresponde a la fase de octavos de final del torneo 2021A y ha sido reprogramado para este sábado 8 de mayo.

Mientras esa fecha llega, en las calles de sectores populares de Cali, como Siloé (una décima parte de Petare en Caracas), los escuadrones de la muerte disparan en horas de la noche a jóvenes que se plantan en protestas pacíficas o arremeten contra la multitud apostada sobre la salida de Cali hacia el norte en el sector de Los Alcázares, justo por la vía que conduce al aeropuerto y al estadio del Deportivo Cali.

Conmebol, por su parte, sigue firme en la realización de la Copa América que se jugará en Argentina y Colombia a partir del 16 de junio, o sea en un mes y doce días.

Colombia ha trabajado en la adecuación de los estadios que no tendrán asistencia de público y hasta el momento no hay pronunciamiento alguno de la federación nacional respecto a aplazamientos o cancelación del evento por motivos de orden público. La protesta actual no tiene fin cercano, al logro de tumbar el proyecto de reforma se han sumado otras tantas peticiones como el retiro del proyecto que modifica la ley de salud en Colombia y el desmantelamiento del ESMAD, el escuadrón antidisturbios de la Policía Nacional, organismo al que se acusa de crímenes de universitarios en varias marchas.

Apenas hoy, en la web de la Federación Colombiana de Fútbol, aparece como noticia el cambio de fecha y ciudad para varios partidos de Copa Sudamericana y Libertadores que estaban programados para esta semana en Colombia.

