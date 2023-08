La irracional arremetida de la diputada Cordero: Se comparó con Platón y denunció conspiración en su contra

La diputada María Luisa Cordero abordó este martes la decisión de la Corte Suprema de levantar su fuero parlamentario en medio de la querella interpuesta en su contra por la senadora Fabiola Campillai. En un comunicado público, la parlamentaria de la bancada de Renovación Nacional acusó al gobierno de intentar boicotear su trabajo legislativo e incluso se comparó con el filósofo Platón.

«Durante este año y medio que llevo ejerciendo como diputada siempre he sido la primera en llegar y la última en irme de la Cámara (…) pero no todo ha sido fácil, ya que como decía Platón ‘nadie es más odiado que aquel que dice la verdad’ porque el ser directa en este país trae consecuencias sobre todo al ser oposición a un gobierno incompetente con ideas deconstruccionistas, que sin duda tiene como objetivo limitar mi trabajo legislativo y de todos quienes amamos y defendemos a Chile», comenzó la diputada.

«Mi franqueza ha sido la razón de que muchos me intenten cancelar, a todos aquellos que su objetivo es callarme les digo que no estoy sola, tengo una gran familia, un equipo extraordinario, amigos y miles de personas a lo largo de Chile apoyan que sea la voz de quienes amamos nuestra tierra y queremos defenderla de quienes hoy solo quieren reformar y destruir nuestra sociedad», agregó.

La diputada, que enfrenta una querella por injurias y calumnias luego de asegurar -falsamente- que la senadora Fabiola Campillai mentía sobre su ceguera, continuó denunciando intentos de censura por parte de la «extrema izquierda».

«Querido Chile, no me callarán jamás y esta censura que desea la extrema izquierda no la logrará, ya que seguiré con más fuerza que nunca desenmascarando a quienes intentan apropiarse de los recursos de nuestro país», señaló.

«Acataré lo que se resuelva la Corte Suprema, pero es inaceptable que a raíz de un comentario emitido en un medio de comunicación me encuentre hoy en día en un proceso judicial de desafuero, que coarta la posibilidad de seguir representando a quienes me eligieron y especialmente se me imposibilite ejercer mi rol fiscalizador en medio de la crisis de corrupción política más grande de nuestro país donde sí existen delitos y cómplices que hoy gozan de impunidad», finalizó.