La masculinidad en crisis es el tema de la exposición “El Cementerio del hombre” que se inaugurará en M100

“El Cementerio del hombre”: Inauguran exposición en Matucana 100

Tomando como punto de partida un viejo suplemento del diario La Tercera llamado Temas de Hombre que circuló entre 1977 y 1981, César Gabler construyó un mapa visual de la masculinidad chilena y occidental desde la precariedad, la escenificación y el deseo. Un proyecto artístico en el que integró referentes del cine negro, revistas picarescas, publicidad, cómic y manuales de dibujo. Creaciones que el artista visual exhibirá en su muestra El Cementerio del Hombre.

“Para quienes buscan una perspectiva distinta sobre un asunto del que tanto se ha hablado -el de los temas de género-, esta exposición ofrece, a mi juicio, una mirada original sobre la masculinidad y sus modos de expresión en la cultura visual, y en mi caso particular, a través del dibujo y la pintura. Para quienes disfrutan de estas disciplinas, hay aquí una gran cantidad de obras con registros muy variados”, cuenta Gabler.

La exposición se presenta como una serie de pictoinstalaciones que mezclan dibujo, pintura y objetos. En ellas, lo heroico convive con lo ridículo, y lo seductor con lo patético. Los cuerpos masculinos se teatralizan, se deforman o se repiten como fantasmas. “Para los interesados en la relación entre la gráfica y el dibujo, y en cómo este puede expandirse del papel al muro, la muestra presenta trabajos que indagan precisamente en esos límites: desde dibujos de pequeño formato hasta otros realizados directamente sobre la pared, a gran escala. En ellos exploro las posibilidades de una iconografía inspirada en las revistas para hombres publicadas en Chile y en el mundo: la imagen masculina, sus miedos, sus frustraciones y sus obsesiones. Todo ello articulado en un lenguaje donde el cómic, el realismo y la caricatura se funden en una forma de libre asociación que remite tanto al surrealismo como, en cierta medida, al arte pop”, explica César.

Licenciado en Arte por la UC y magíster por la U. de Chile, Gabler ha desarrollado una obra centrada en la revisión crítica de la historia personal y colectiva. Sus exposiciones anteriores (Papel Bond, La Última Ópera Rock, Boston Pops) ya habían abordado temas vinculados al archivo, el poder y la representación. “Siento que esta exposición me ha permitido ampliar mi lenguaje y dar un paso hacia un despliegue de la pintura en formatos y técnicas que no había explorado antes”, puntualiza.

Visitas

Días: lunes a sábado entre las 12:00 y 14:00 h y de 15:00 a 21:00 h, y los domingos hasta las 20:00 h

Dónde: Matucana 100, Estación Central.

La entrada es gratuita y la muestra está dirigida a público general.