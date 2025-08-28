La nueva batalla de Sichel: Se enfureció por las críticas a la restauración de la pérgola de Ñuñoa

Los colores escogidos para la histórica pérgola de la Plaza Ñuñoa generaron críticas por parte de los vecinos, quienes la compararon con un McDonald's o con la bandera de Bolivia. Sichel, por su parte, arremetió contra la "izquierda boutique" "la herencia del estallido social".

Autor: Contrapauta
Una nueva polémica golpea a la gestión de Sebastián Sichel en Ñuñoa: la restauración de la histórica pérgola de la Plaza Ñuñoa despertó críticas por parte de los vecinos de la comuna, quienes afirman que los colores utilizados no se corresponden con los originales.

Uno de los más críticos fue el arquitecto Sebastián Gray, quien afirmó que «era difícil un colorido más horrendo» y comparó la paleta de colores antes y después de la restauración:

«El color debe corresponder con la arquitectura del pabellón, asemejarse a lo que debe haber sido el estuco original (generalmente colores pastel). Mis recuerdos de ese Orfeón es que era de color arena (café-amarillo pálido)», agregó Gray.

Las palabras del arquitecto enfurecieron a Sebastián Sichel, quien publicó un video en sus redes sociales criticando a la «izquierda boutique» y al «eximio tuitero de izquierda» que habló contra los colores escogidos para la pérgola.

En medio de la polémica, y solo un día después de la reinauguración de la pérgola, ésta fue vandalizada por desconocidos. Según muestran las fotos compartidas por el edil de la comuna, la instalación fue rayada con grafitis sobre el rojo recién pintado. Sin embargo, la municipalidad actuó y borró el rayado en menos de una hora.

Sichel, por su parte, culpó a la «mala herencia del estallido y los que celebraron el daño al patrimonio».

Puedes ver los detalles de esta noticia en CONTRAPAUTA, el programa de conversación y análisis político que se emite de lunes a viernes a las 13:30 horas por Canal Ciudadano en YouTube.

