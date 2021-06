La ONU preocupada por la tensa situación de Perú tras balotaje electoral

La alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, manifestó preocupación por el acoso contra autoridades electorales y mensajes racistas en la tensa situación en Perú, tras el balotaje.

Un comunicado difundido en Perú por la delegación de la ONU, indicó que Bachellet cuestionó el acoso a los titulares del Jurado Nacional Electoral (JNE) ,Jorge Salas, y al jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales, (ONPE), Piero Corvetto, publicó Prensa Latina.



Ambos funcionarios sufren en sus casas el hostigamiento de seguidores de la candidata presidencial Keiko Fujimori, como parte de las presiones para que el JNE apruebe cientos de pedidos de nulidad de actas de sufragio de regiones pobres que votaron mayoritariamente por Pedro Castillo.



“También manifestó preocupación por una campaña de hostigamiento contra varias figuras públicas, con el objetivo explícito de forzarles a abandonar el país”, agrega el informe.

Señala que se registran crecientes ataques verbales contra los partidarios de un candidato (Castillo), incluyendo mensajes racistas y comentarios despectivos, en razón de su pertenencia étnica, condición social u origen regional.



“Repudio los discursos de odio y la discriminación en todas sus facetas, inaceptables en cualquier sociedad democrática”, manifestó la principal funcionaria de la ONU sobre derechos humanos.



Hizo, además, “un llamamiento a la reflexión, a la calma y al respeto por los valores democráticos y de no discriminación, así como a la defensa de los derechos humanos, todos esenciales para la convivencia en una sociedad tan rica y plural como la peruana”, subrayó.



Dijo que le preocupa que “lo que debería ser una celebración de la democracia se está convirtiendo en un foco de división, creando una fractura cada vez mayor en la sociedad peruana, con implicaciones negativas en los derechos humanos”.

“Las instituciones electorales y las decisiones que estas tomen deben respetarse y asumirse. Si no se aceptan las reglas de la democracia antes, durante y después de las elecciones, la cohesión social puede resquebrajarse peligrosamente”, alertó Bachelet.

Advierte que los ataques contra las autoridades electorales pueden afectar negativamente la credibilidad del proceso electoral.



“Las instituciones electorales y las decisiones que estas tomen deben respetarse y asumirse. Si no se aceptan las reglas de la democracia antes, durante y después de las elecciones, la cohesión social puede resquebrajarse peligrosamente”, alertó.



Por otra parte, la Asociación Civil Transparencia, veedora del proceso electoral, deploró el acoso a esas autoridades “por el ejercicio de su labor, así como otros ciudadanos, debido a sus posiciones políticas”.



Condenó cualquier intento de alejarse del cauce democrático e institucional y añadió que la ONPE debe culminar el conteo de votos, en el que Castillo lleva una ventaja de 48 mil 436 votos, cuando se contabilizaron el 99,945 por ciento de las actas de sufragio; y el JNE proclamará el resultado final conforme a la Constitución.

Gobierno de Perú se deslinda de comunicado de ex jefes militares

El ministerio peruano de Defensa, por su parte, aclaró que un comunicado de ex jefes militares con críticas al tribunal electoral represente a las Fuerzas Armadas y aclaró que solo expresa la opinión de los firmantes.

Un comunicado oficial sobre el tema, agrega que los autores han usado indebidamente los emblemas del Ejército, la Marina y la Fuerza Aérea, por lo que el ministerio tomará las medidas legales correspondientes, a través de sus procuradores.



Lamenta el uso político de las Fuerzas Armadas, el cual “no solo mella su institucionalidad, sino que genera alarma, zozobra y división en momentos en los que el país requiere unidad y calma”.



Aclara que el pronunciamiento, que apoyó tácitamente ataques al JNE, del partido de la candidata Keiko Fujimori, “no representa a las Fuerzas Armadas, sino solo la opinión de las personas que suscriben dicho documento”.



El comunicado del Ministerio de Defensa afirma que “las Fuerzas Armadas son instituciones respetuosas del orden constitucional y no son deliberantes” y su rol en los comicios ha sido ejemplar, dándoles seguridad y apoyo logístico.



“El citado pronunciamiento no representa a las Fuerzas Armadas, sino solo la opinión de las personas que suscriben dicho documento”, precisa.



El pronunciamiento de los militares jubilados fue suscrito por más de 60 ex comandantes generales del Ejército, la Marina y la Fuerza Aérea y apoya tácitamente la intención de Fujimori de anular masivamente actas de votación de regiones pobres favorables a su rival, Pedro Castillo, en el balotaje del 6 de junio último.



De esa manera, busca revertir la mayoría de votos que tiene Castillo en el conteo oficial casi terminado.

Exmilitares involucrados en crímenes de lesa humanidad

El pronunciamiento de los ex jefes militares tiene como primer firmante al exgobernante militar (1975-80) Francisco Morales Bermúdez, próximo a cumplir 100 años y a quien la Corte Penal Internacional condenó en 2017 a cadena perpétua como autor mediato de crímenes de lesa humanidad.



Entre los más de 60 firmantes figuran el parlamentario derechista Otto Guibovichas Armadas, y los congresistas electos en la primera vuelta electoral, Roberto Chiabra, José Williams Zapata, José Cueto y Jorge Montoya, también conservadores.

