La sentida carta de Verónica De Negri a su hijo asesinado por militares, donde le cuenta qué ha pasado y qué pasa hoy en Chile

“Mi querido Rodrigo, hoy cumples un año más, ya van 54, y yo quisiera contarte puras cosas lindas como que ya en nuestro país se respetan los Derechos Humanos, que la justicia realmente cumple su rol, por lo tanto, vigila con sigilo que la ley sea para todos igual, que el gobierno también cumple con sus funciones, pero por desgracia, el oscurantismo sigue perpetuándose y la situación es la misma que en 1986.

Piensa que han pasado 34 años y los criminales que te quemaron vivo a ti y Carmen Gloria siguen caminando libres por las calles, y mas encima, protegidos se les ve en la TV. Pero los 22 rollos de fotografías a color que me mandaste nunca llegaron, la cámara que llevabas esa mañana del 2 de julio nunca me la devolvieron, aunque fue solicitada por oficio a través del Ministro Carroza. Algunos como Julio Castañer se pasea por las calles de Punta Arenas con toda tranquilidad, y hasta marcha en las paradas militares. Todo es burla y la justicia es cero, mientras ellos a través de los años han sido premiados con ascensos, nuestras vidas han sido desbastadas.

La represión hoy es brutal, el presidente Piñera actúa como Pinochet y nos declaró la guerra, acusándonos de ser un enemigo poderoso después del estallido social, eso fue en octubre del 2019. Han pasado 15 meses y seguimos siendo sus enemigos, sacó a los militares a la calle, los carabineros actúan con total impunidad, les compran carros lanza agua excesivamente potente, los zorrillos son brutales y poderosos, la tranquilidad con que cometen crímenes disparándole a los ojos a los jóvenes y los daños oculares son casi 700, lanzando un chico al río y abandonándolo sin darle atención, asesinando hace poco mas de un mes a un joven malabarista en Collipulli, el asesinato fue prácticamente a quemarropa con 6 disparos y el sexto fue disparado cuando ya estaba muerto. Tenemos mas de mil jóvenes en prisión preventiva que fueron detenidos , torturados y algunos muertos durante la supuesta prevención mientras los asesinos y criminales de la policía se van a sus casa, es el colmo, es que no podemos seguir sin luchar por nuestros derechos y las de nuestros presos políticos, la lista y los casos son múltiples, ahora te estoy haciendo un esbozo a la carrera.

La corrupción en las fuerzas Armadas y Carabineros es fuera de serie, y muy pocos están presos. Los robos al erario nacional van en miles de millones de pesos. La policía no sólo tortura, asesina y ataca sin piedad a los jóvenes porque van con una mochila que porta la ropa que se tendrán que cambiar, quizás algo para comer o una nueva mascara para prevenir ahogarse con los gases lacrimógenos. El carro lanza agua tira un chorro tan potente que si no estas alerta te puede botar, y además, el agua no solo es tóxica y daña la piel quemándola, porque los químicos que usan son tan potentes y como son unos cobardes, nunca han querido entregar el componente químico que le echan. Los organismos de Derechos Humanos han emitido muchos reportes que muestran como el Estado viola los Derechos Humanos, pero no, el gobierno hace vista gorda a ello. Y como si fuera poco, la policía chilena se ha mezclado con el narco y muchos crímenes relacionados con ello, es tan deprimente todo,

La economía es buena sólo para el 5% de la población que vive en tres comunas protegidas y aisladas del resto de la población. El agua, que esta privatizada, ha dañado a varias comunas del país, entre esas a nuestro querido Puerto. la economía ha sido desbastada para la clase trabajadora y la llamada clase media, hoy solo hay pobreza extrema y millonarios.

Para no seguir la larga lista de abusos a los chilenos comunes y corrientes como nosotros, te cuento que para colmo estamos en una pandemia mundial que nos ha arrebatado la vida de muchos chilenos y millones en el mundo. El manejo de la pandemia de parte del Estado ha sido criminal, y además, la están usando para controlarnos y así hacer todas les fechorías que se les ocurre.

Mi niño genio, pero no creas que el país siguió adormecido como lo hizo durante 30 años, el país despertó y está activo desde Arica a Magallanes, y hoy se está trabajando para elegir constituyentes que permitan elaborar una nueva Constitución escrita por la ciudadania, el camino es largo y duro, porque como tú debes recordar, la derecha criminal, sea civil, de Fuerzas Armadas y Carabineros, son especialistas en buscar trabas, pero ya Chile no les cree y nos las jugaremos los verdaderos amantes de la patria donde quiera que estemos para que esa Constitución sea escrita, aunque algunos y algunas en el Congreso -que se hacen llamar oposición en el Congreso, especialmente el Senado- se prestan a ayudar a Piñera en sus nefastos proyectos y acuerdos que son para criminalizar a la población. Dentro de lo poco que hemos ganado en este proceso constituyente está el hecho que finalmente se les está dando reconocimiento a los pueblos originarios, pero necesitamos más en esta área, porque todavía no son reconocidos por la Ley, solamente le dieron la posibilidad de ocupar 17 escaños para la discusión y elaboración de la nueva Constitución.

El 11 de abril se elegirán los constituyentes, por ahora solo se están preparando los candidatos, y en abril ya sabremos quienes son los elegidos. Bueno el Servel, organismo que regula a los partidos políticos y las elecciones, también juega sucio y el nuevo director es un miembro de la derecha fascistoide.

Tú siempre sigues siendo parte de estas luchas y tu rostro aparece en la Primera Línea o en los lugares donde se dan estas luchas, tu voz sigue viviendo como dice la canción de Illapu, nuestro pueblo sigue clamando por justicia para ti, Carmen Gloria, los presos políticos y el apoyo, cariño y respeto está ahí en el corazón de tu pueblo y tus hermanos, y yo estamos muy agradecidos con ellos y ellas porque han sido parte importante en la fuerza con que hemos luchado y seguiremos luchando por ti, Carmen Gloria, todos y todas a quienes se nos han violado los Derechos Humanos, por lo tanto, también la verdad y la memoria.

Lamento mi Rodrigo que esta carta se haya transformado en un noticiero de tanta injusticia, pero no se puede dejar de valorar la importancia de la lucha por los cambios que es lo que venimos soñando, tu sabes que estas luchas hay que darlas y son necesarias por eso el lema es; ” luchar hasta que la Dignidad se haga costumbre”.

Las fotos que ves, son una colaboración del trabajo de nuestro amigo fotógrafo, artista en muchas áreas; Rodrigo Orozco, que tuvo la paciencia, que además fue de horas, porque la tableta, los diferentes programas no me dejaban ponerlas juntas y son fotos de nosotros dos en momentos importantes de nuestras vidas, con un intervalo de 49 años. La primera es de tu primer día de clases y la segunda es del día que inauguramos el mosaico que realizaron los chicos del Colectivo MUSA que te permitió volver a tu escuela, ya que esta en el frontis de tu escuela, la Escuela Pablo Neruda y a tu amado Valparaiso.

Besos, abracitos apapachados, todo el amor que tu madre te puede dar que es infinito, quiero verte feliz donde quiera que estes mi niño genio.

Tu Vero”.