La Serena: Suspenden militancia  de concejal del Partido Republicano tras denuncia por acoso sexual

Confirman que el Partido Republicano de Coquimbo suspendió la militancia del concejal serenense Alejandro Astudillo tras una denuncia por presunto acoso sexual, conocida hace meses por el concejo. Según se informó, el Tribunal Supremo partidario decretó la suspensión durante la investigación interna.

El Partido Republicano en la región de Coquimbo suspendió la militancia del concejal de La Serena, Alejandro Astudillo, luego de una denuncia en su contra por presunto acoso sexual, según informó Radio Biobío. El propio edil habría confirmado la decisión del partido a un medio local, detalló la fuente.

De acuerdo con el medio, la denuncia contra Astudillo «habría sido presentada hace varios meses» y «era conocida por el cuerpo edilicio serenense». Los hechos denunciados motivaron al partido a activar sus protocolos internos ante posibles transgresiones a sus principios estatutarios, según se informó.

Ante esto, la directiva regional del Partido Republicano en Coquimbo emitió una declaración pública recogida por Radio Biobío. En ella explicaron que, tras recibir la denuncia contra el concejal, presentaron el caso ante su Tribunal Supremo, el cual «decretó la suspensión inmediata de los derechos como militante» durante la tramitación interna.

El documento citado enfatiza la postura partidaria: «Esperamos que los hechos denunciados sean investigados prontamente por las autoridades competentes y condenamos, como siempre, toda acción que contravenga nuestros principios y la integridad de las personas».

Radio Biobío precisó que la suspensión de Astudillo regirá mientras el Tribunal Supremo del partido evalúa la denuncia interna, en paralelo a la investigación formal de las autoridades chilenas sobre los hechos de acoso sexual que se le atribuyen al concejal suspendido.

La cena de la discordia

La noticia fue emitida originalmente por Mi Radio FM de La Serena, quien informó que el concejal de dicha comuna, Alejandro Astudillo del Partido Republicano, había sido denunciado por acoso sexual.

Ver también / También cenó con Kast: Concejal del Partido Republicano en La Serena fue denunciado por acoso sexual

“La publicación llamó de inmediato la atención de la opinión pública pues el edil acusado aparece en la misma fotografía donde el actual candidato presidencial José Antonio Kast comparte una cena con el líder de una banda delictual dedicada a robar cables de cobre (Francisco San Martín)”, consigna publicación de El Ciudadano, este viernes.

