La triste historia del Machuca Eledín Parraguez, candidato constituyente del Distrito 11 que el Servel excluye

El inspirador de la película Machuca ha debido sortear muchas adversidades en su vida pero esta ha sido la más dificultosa. Luego de inscribir su candidatura a constituyente por la lista Movimiento Social Constituyente / La Lista del Pueblo en el distrito 11, que incluye a las comunas del rechazo, pero también a Lo Hermida su población en Peñalolén, la candidatura de Eledín Parraguez fue rechazada por no cumplir con la ley antidiscolos y haberse retirado de un partido político antes del 19 de octubre de 2019.

Afortunadamente eso pudo resolverse con una reclamación donde el partido Socialista reconoció la militancia zombie y así señaló que no era parte del partido por lo que el TRICEL acogió la reclamación y ordenó al SERVEL inscribir candidatura de Eledín Parraguez el 4 de febrero. Información que fue compartida también por Patricio Santa María, director del SERVEL a través de un audio.

Tras la resolución sólo restaba esperar la publicación del boletín del SERVEL que llegaría el 25 de febrero con malas noticias. La candidatura de Eledín Parraguez no fue incluida y en su lugar aparece el compañero de lista que se unió en su reemplazo para que la lista completa no quedara fuera por no cumplir con la paridad.

De ahí en más el Movimiento Social Constituyente solicitó reuniones ante el SERVEL, las que fueron aplazadas, se cambió también el interlocutor y no hubo más respuestas ni boletines aclaratorios.

A un mes de la elección de Convencionales Constituyentes la candidatura de Eledín sigue en el limbo y sufre una nueva discriminación en su vida, ahora por parte del Servicio Electoral que no asume el dictamen del Tribunal Calificador de Elecciones.