La verdadera razón del juez Urrutia: Era solo una videollamada con un niño y en presencia de Gendarmería

El juez del Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago, Daniel Urrutia, ha sido objeto de críticas tras haber autorizado el pasado 25 de enero a cuatro reos del Recinto Penitenciario Especial de Alta Seguridad (REPAS) para que pudieran hacer videollamadas y así poder comunicarse con terceras personas que no están autorizadas por la administración penitenciaria.

La situación generó una fuerte polémica ya que en la llamada Cárcel de Alta Seguridad, están recluidos los sujetos más peligrosos del país, vinculados, en su mayoría, al crimen organizado y a bandas de alto compromiso delictual, como el Tren de Aragua y Los Gallegos.

Incluso, desde Gendarmería advirtieron que en ese recinto están recluidos los líderes del Tren de Aragua, como “El Estrella” y “El Satanás”.

Argumentos del juez Urrutia para autorizar las videollamadas

Durante la audiencia realizada el 25 de enero pasado. el juez Daniel Urrutia expuso una serie de argumentos para autorizar las videollamadas.

En la ocasión, planteó que “en relación a la videollamada, eso es una situación que debemos señalar, el Tribunal mantiene la orden de comunicación que se le efectúen videollamadas a las personas que lo solicitaron dentro del contexto de la visita y Gendarmería verá si lo cumple o no y es su responsabilidad”.

El magistrado también se refirió a los cuestionamientos realizados de la institución penitenciaria, advirtiendo que las órdenes judiciales deber ser cumplidas.

“El Consejo Técnico puede adoptar las medidas que estime convenientes, pero usted entenderá que el Juez de Garantía lo que hace es controlar la actividad administrativa, esa es la función. Por lo tanto, en el uso de las funciones del Juez de Garantía –porque si no, no existe, no es necesario el Juez de Garantía, lo adoptan ustedes y el Consejo Técnico”, dijo, tal y como consta en la transcripción de la audiencia consignada por Meganoticias.

Urrutia planteó que una de las tareas del Tribunal, es la fiscalización y el control de las actividades administrativas de Gendarmería.

«Por eso este es un poder del estado y Gendarmería responde al Ministerio de Justicia, es un órgano administrativo y este es un órgano jurisdiccional. Y la diferencia es que las órdenes judiciales se cumplen», recalcó.

“Si no quieren cumplirlas, ustedes se hacen cargo de no cumplirlas. Es su responsabilidad administrativa y jurisdiccional en su caso. Porque si no, al final lo que ordenen los jueces da lo mismo, y si da lo mismo mejor cerremos por fuera y que hagan todos lo que quieran. Como este es un Estado de Derecho y este Tribunal quiere creer que así es, el Tribunal dentro de su jurisdicción hace sus órdenes, y las órdenes jurisdiccionales se cumplen”, advirtió el magistrado.

Otro tema que fue debatido en la audiencia, fue el de la autorización otorgada al narcotraficante colombiano, Rafael Marín Vielma, condenado a quince años de cárcel, para tener visitas íntimas, pese a las críticas de Gendarmería, por considerar que en el REPAS no existe un espacio habilitado para qu se produzca el encuentro.

«El Tribunal ordenó que se realice la visita íntima y se adopten las medidas de seguridad para hacerlo en el venusterio que tiene la Penitenciaría o Santiago Uno», afirmó Urrutia.

Videollamada con un niño y en presencia de Gendarmería

Asimismo, desde el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago plantearon que los hijos de los padres encarcelados no pierden su derecho de verlos, ni tampoco sus parejas, consignó La Segunda.

También indicaron que una de las videollamadas autorizadas se realizaría en presencia de un gendarme y en ella participaría uno de los hijos (menor de edad) de un reo, así como la madre del niño (su pareja).

Además, señalaron que la visita conyugal se refiere al caso de una pareja, en la que tanto él como ella están presos.

Ninguno de los reos alcanzó a tomar contacto con el exterior

A pesar de los reclamos de Gendarmería, el juez Daniel Urrutia ratificó su resolución, por lo que la institución recurrió a la Corte de Apelaciones de Santiago.

“Considerando el perfil criminológico de la población penal de la Unidad Especial en comento, el nivel de operatividad que ostenta el crimen organizado y que requiere su combate, la administración interna del REPAS exige estándares de seguridad y segmentación mucho más elevados”, señala el documento que presentó Gendarmería y que fue consignado por Meganoticias.

Asimismo, plantearon que el hecho de que los reos se comuniquen a través de videollamadas es “particularmente grave pues, mediante una resolución judicial, se pretende establecer un Régimen Penitenciario excepcional, poniendo en jaque a la administración”.

Finalmente, la Corte de Santiago acogió una orden de no innovar y suspendió la ejecución de las videollamadas y la visita íntima, que iban en beneficio de los reos que forman parte de las bandas delictuales.

El subdirector operativo Gendarmería, coronel Luis González Báez, aclaró que «ninguno de los involucrados alcanzó a tomar contacto con el exterior, toda vez que Gendarmería, a través de su equipo jurídico de la Dirección Nacional Metropolitana, actuó de manera rápida y oportuna».

«No nos olvidemos que esta resolución tiene fecha 22 de enero, con fecha 24 Gendarmería presentó un escrito al tribunal, un informe para que se reconsidere la medida. En el escrito se exponen las causales que justifican retractar la medida», relató a Cooperativa.

Ministerio Público espera que se revoque decisión del juez Urrutia

Por su parte desde el Ministerio Público, publicaron a través de sus redes sociales un comunicado, en el que plantaron que esperan la revocación de la decisión del juez Urrutia sobre la autorización de videollamadas para reos del Tren de Aragua.

En el texto, indicaron que la Fiscalía Nacional “ha estado en constante coordinación con Gendarmería de Chile, revisando tanto la apelación como el recurso de hecho”.

Desde el Ministerio Público, indicaron que esperan “lograr la revocación de la decisión del juez de garantía, señor Daniel Urrutia”.

