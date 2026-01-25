«La vida, el agua y los territorios están siendo devastados»: 135 organizaciones responsabilizan al modelo forestal de los megaincendios en el Biobío

Catástrofe en el Biobío es «resultado predecible y advertido»: amplia coalición de 135 entidades exige moratoria y reparación integral

Una amplia coalición de 135 organizaciones y una persona natural, provenientes principalmente de la región del Biobío y de diversas zonas del país, se ha autoconvocado para denunciar la devastación humana y ecológica causada por los mega incendios forestales que, desde la segunda mitad de enero, asolan localidades como Penco, Lirquén, Florida y Concepción.

En una declaración pública, las entidades firmantes sostienen que esta catástrofe, que ha destruido comunidades, cuencas y ecosistemas, no es un hecho aislado ni natural, sino «el resultado predecible y advertido» de la convergencia del cambio climático, la expansión de monocultivos forestales pirofíticos (pino y eucalipto) y una planificación territorial deficiente, sostenida por la «indolencia, negligencia y ambición de actores políticos y empresariales».

El comunicado, que recuerda tragedias anteriores como las de 2017, 2023 y Valparaíso en 2024, exige medidas urgentes y estructurales. Entre ellas, destacan la reparación integral a las víctimas, la detención inmediata de la expansión forestal y de nuevos proyectos extractivos, y la implementación de cortafuegos efectivos y planes de restauración ecológica financiados por las empresas del rubro.

Las organizaciones rechazan el greenwashing del sector y responsabilizan directamente al modelo forestal extractivista, exigiendo que se declare a las regiones entre Valparaíso y La Araucanía como «Zonas Saturadas de Extractivismo Forestal». La declaración se enmarca en advertencias previas como la del 11° Tribunal por los Derechos de la Naturaleza de enero de 2024, cuyas recomendaciones, aseguran, han sido ignoradas por las autoridades.

Ver a continuación declaración pública íntegra:

Penco, Enero 2026

LA VIDA, EL AGUA Y LOS TERRITORIOS ESTÁN SIENDO DEVASTADOS

Organizaciones del Biobío se autoconvocan ante la emergencia por mega incendios.

Frente a la catástrofe que enfrentamos una vez más en la región del Biobío por los mega incendios forestales que iniciaron en la segunda mitad del mes de enero y que a la fecha han destruido comunidades, cuencas y ecosistemas del Biobío, particularmente en las localidades de Penco, Lirquén, Florida y Concepción; no somos indiferentes. Es así que las organizaciones territoriales, culturales y socioambientales que nos hemos autoconvocado, denunciamos que las pérdidas humanas, no humanas y materiales que hoy nos llenan de dolor, son el resultado predecible y advertido de la conjugación del cambio climático, monocultivos forestales y ausencia de planificación territorial sostenible y a escala humana; que ha sido sustentada por la indolencia, negligencia y ambición de actores políticos y empresariales.

Esta nueva catástrofe que enluta al país y que se vive especialmente en sectores populares, no es un hecho aislado. Lo hemos vivido en catástrofes anteriores como en 2017 en las regiones de Valparaíso, Maule, Ñuble y Biobío, donde se consumieron más de 25 mil hectáreas, 19 vidas humanas perdidas y una incalculable afectación a otras formas de vida; o el 2023 donde fallecieron 24 personas, siendo las zonas más afectadas las regiones de Ñuble, Biobío y la Araucanía. La tragedia más reciente, de Valparaíso en 2024 en que murieron 134 personas y muchas de las familias damnificadas aún no tienen un hogar definitivo para retomar su vida.

Los incendios forestales son desastres socio-ambientales cuyo impacto psicológico y comunitario trasciende las pérdidas materiales y económicas, afectando en múltiples formas a familias y localidades completas, incrementando su vulnerabilidad. La evidencia sobre megaincendios en Chile advierte que la transformación de paisajes en plantaciones exóticas pirófitas (pino/eucalipto) puede incidir en la magnitud e intensidad de los incendios. A partir de esta certeza, organizaciones y personas hemos exigido hace años una planificación territorial que proteja la interfaz urbano-rural y la biodiversidad, limitando la expansión forestal y su magnitud en los territorios.

Por lo mismo, en enero de 2024, el 11° Tribunal Local de los Derechos de la Naturaleza, Caso Biobío, escuchó testimonios de comunidades y al pueblo mapuche afectados por los siniestros del 2023 y constató los impactos del extractivismo forestal y de los incendios que arrasaron más de 479.000 hectáreas. Este tribunal solicitó la restauración de ecosistemas, moratoria a la expansión de monocultivos invasivos, consulta y participación indígena y reformas ambientales urgentes como declarar sujetos de derechos al río Biobío, al Cerro Cayumanqui, a la Cordillera de Nahuelbuta y al Queule.

Pese a esta advertencia ética, territorial y socio-ecológica, el gobierno ha insistido en favorecer al modelo forestal, un ejemplo de ello es el Plan de Fortalecimiento Industrial del Biobío que se materializa en una estrategia de 32 medidas para “acelerar” inversiones de y para proyectos públicos y privados para que sean “materializados con la mayor celeridad posible”. Esto incluye una “Estrategia para aumentar las plantaciones forestales en el territorio”.

Ante esto exigimos:

Reparación integral a las personas y comunidades afectadas por los incendios, incluyendo reparación material, psicosocial y comunitaria, con enfoque territorial y de derechos. Indemnización directa a las familias damnificadas, congelamiento de los precios de materiales de construcción y otorgamiento de subsidios de arriendo mientras no existan soluciones habitacionales definitivas. Planificación y ejecución inmediata de soluciones habitacionales seguras, especialmente para residentes de zonas de interfaz urbano-rural y víctimas de incendios, incorporando: a) Vías de evacuación adecuadas y señalizadas. b) Cortafuegos con estándares acordes a escenarios de megaincendios y construidos de manera preventiva. c) Protección efectiva de cuerpos de agua y zonas sensibles. Detención inmediata de la tramitación e instalación de proyectos extractivos adicionales, en particular empresas mineras de tierras raras u otras industrias de alto impacto, en territorios afectados por incendios recientes. Incorporación obligatoria e inmediata de planes de protección de la interfaz urbano-rural y de áreas protegidas, mediante anillos de protección o zonas buffer libres de monocultivo forestal, con un despeje mínimo efectivo (superior a 50 metros). Exigencia de cortafuegos al interior de las grandes plantaciones forestales, diseñados y mantenidos para detener o ralentizar el avance de megaincendios, con fiscalización pública permanente. Haciéndolos responsables de los efectos generados por los incendios al interior de sus predios. Diseño y mantención de paisajes resilientes como estrategia central de prevención, priorizando la heterogeneidad del paisaje, la restauración ecológica y la reducción de la continuidad combustible. Incorporando prohibiciones al cambio de uso de suelo industrial o extractivista que ponga en riesgo la salud, la vida y los ecosistemas. Implementación de políticas de control y erradicación de especies exóticas invasoras, especialmente plantaciones asilvestradas que afectan reservas, parques nacionales y ecosistemas nativos, vinculadas a planes de restauración ecológica integral. Detención de la expansión de las plantaciones forestales, por constituir un factor de riesgo comprobado para la ocurrencia, propagación y gravedad de los incendios forestales. Transformación de las normativas vigentes, incorporando las plantaciones densas de pino y eucalipto al sistema de evaluación ambiental, considerando el contexto de cambio climático como amenaza permanente a la vida. Declaración de las regiones comprendidas entre Valparaíso y La Araucanía como “Zonas Saturadas de Extractivismo Forestal”, atendiendo a los impactos acumulativos, extensivos y persistentes sobre comunidades humanas y ecosistemas. Revisión y modificación de los planes y estrategias regionales y locales de desarrollo y de ordenamiento territorial, con participación efectiva del sector público, privado y de la sociedad civil organizada, priorizando el bienestar integral de las personas, la conservación de la biodiversidad y la disminución estructural de factores de riesgo asociados a incendios forestales. Garantía de procesos de planificación territorial con enfoque ecosistémico, intercultural y de justicia socioambiental, que incorporen las recomendaciones emanadas de instancias éticas y territoriales, y que se construyan desde los territorios. Exigencia de que las empresas forestales financien íntegramente la reparación de los daños causados, tanto sobre comunidades humanas como sobre la biodiversidad, con especial énfasis en las empresas Arauco, Mininco y CMPC. Implementación de planes de restauración y regeneración socioecológica integral, con financiamiento empresarial y estatal, orientados a la recuperación de cuencas, ecosistemas degradados y territorios afectados por incendios recurrentes.

No creemos en un greenwashing ni en la vocación sustentable sobre la cual las empresas forestales y mineras posicionan su imagen pública. Su política de explotación desmedida de la naturaleza, de los territorios, de la tierra son hoy las responsables de despojarnos de nuestro futuro y el de las generaciones venideras.

Solidarizamos y enviamos nuestro apoyo a todas las personas, familias y comunidades que una vez más están viviendo momentos de angustia y dolor y les instamos a organizarse, denunciar a los culpables directos e indirectos de estas catástrofes y exigir un uso responsable del suelo, el agua y la naturaleza.

Organizaciones Firmantes:

Corporación Parque Para Penco – Región del Biobío Alianza por los Derechos de la Naturaleza – Región del Biobío Red por la Superación del Modelo Forestal – Región del Biobío Fundación Manzana Verde – Región del Biobío Comité de Defensa del Valle de Patagual- – Región del Biobío Coordinadora Chorera – – Región del Biobío Fundación Chile Sin Ecocidio – Región del Biobío ONG We Kimün – Región del Biobío Fundación Pongo – Región del Biobío Red de Humedales del Biobío – Región del Biobío Centro cultural FRONTERA SUR – Región del Biobío Fundación El Árbol – Región del Biobío Defensa Ribera Norte Chiguayante – Región del Biobío Corporación Mawizako – Región del Biobío ONG Defensa Ambiental – Región del Biobío Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales OLCA – Región del Biobío Casa en Vuelo – Región del Biobío Libros al Aire – Región del Biobío Las Manuelas Muralistas – Región del Biobío Fundación ReVerdes – Región del Biobío Red Surtropías – Región del Biobío Soma Publicaciones – Región del Biobío Casa 916 – Región del Biobío Corporacion Weche Newen – Región del Biobío Comunidad ARAUCO – Región del Biobío ONG Conciencia Sur – Región del Biobío Comité por la memoria Dante Campana – Región del Biobío Asamblea Barrio Puchacay – Región del Biobío Pewma Educación Con la Naturaleza – Región del Biobío Sacar la Voz Biobío – Región del Biobío Corporación medioambiental Más árboles y menos basura – Región del Biobío Centro Cultural Víctor Jara de Boca Sur – Región del Biobío Bosques de Chacay – Región del Biobío ONG CETSUR- Región del Biobío Brigada Estudiantil de Voluntarios – Región del Biobío Casa taller la escoba – Región del Biobío Humedal Pichimapu – Región del Biobío Coordinadora de Walkün- Región del Biobío Agrupación Junquillar – Región del Biobío Activa tu Presente Con Memoria – Región del Biobío Recuperemos el Humedal Vegas de Coliumo Litril – Región del Biobío Fundación Reverdecer – Región del Biobío Consejo Comunal para el Patrimonio Tomé – Región del Biobío Coordinadora Territorial Tomé – Región del Biobío Colectivo Mesa 8 – Región del Biobío Asociación Indígena We Pu Repu – Región del Biobío Movimiento socioambiental Talcahuano – Región del Biobío Centro Cultural Toda la Teoría del Universo – Región del Biobío Redcultural Plan b – Región del Biobío Transónica – Región del Biobío Proyecto Vermut- Región del Biobío Grupo Suple- Región del Biobío Discos Cetáceos- Región del Biobío Octava Rebelde- Región del Biobío Libélula coja – Región del Biobío Taller de amigos – Gestión Cultural – Región del Biobío Mutual Bautista Van Schouwen – Región del Biobío Asociación Enredadera Redes de Acción para la Innovación Pública – Región del Biobío Comunidad Sorda de la Región del Bio – Bio – Región del Biobío Asociación Regional de Sordos de Concepción – Región del Biobío Club Deportivo de Sordos de Concepción – Región del Biobío Centro Cultural Nuestras Manos – Región del Biobío Patrimonio en Diálogo – Región del Biobío Fundación Espiral Sur – Región del Biobío Movimiento por la Unidad Docente Bio Bio – Región del Biobío Anatrap Biobío (Asociación Nacional de Trabajadores/as del Patrimonio – Región del Biobío Protejamos Lo Méndez – Región del Biobío Cooperativa tierrasur medicinal – Región del Biobío Movimiento Ciudadano Salvemos el Lago Nongüen – Región del Biobío RAMA Red Creativa – Región del Biobío Labcrimen – Región del Biobío Agregar Raíces Comunitarias – Región del Biobío Asocicación de Propagadores de Flora Nativa Peuma Florida- Región del Biobío Ruderales – Región del Biobío Sindicato de Oficios Varios Frontera Biobío – Solidaridad Obrera – Región del Biobío Cicloturismo San Pedro de la Paz – Región del Biobío Teatro Resistencia – Región del Biobío Comité de Seguridad Social, Productiva y Medioambiental, San Ramón Quillón – Región de Ñuble Oficios de Nahuelbuta – Región del Biobío Leslie Fernández Barrera – Región del Biobío Bichas del Biobío – Región del Biobío Pan y Rosas Teresa Flores – Región de La Araucanía Consejo Ecológico de Molina – Región del Maule Mataquito río abajo – Región del Maule Fundación La Rueca – Región de Arica y Parinacota ATTAC Argentina – Región de Arica y Parinacota Cooperativa Manos con Memoria – Región de Arica y Parinacota Circulo Ancestral – Región de Arica y Parinacota Coordinadora Tocopilla Digna – Región de Antofagasta Comisión de DD.HH. de Limache – Región de Valparaíso Operativos veterinarios aconcagua – Región de Valparaíso Lakitas Resistencia Akunkawa – Región de Valparaíso Wanaku Akunkawa – Región de Valparaíso Fundación Ngenko – Región de Valparaíso Organización Socio Ambiental Millankura San Antonio – Región de Valparaíso Coordinadora de Defensa Akunkawa – Región de Valparaíso Centro Comunitario de Rodelillo – Región de Valparaíso Comité de DD.HH. y Ecológicos de Quilpué – Región de Valparaíso Fundación Endémica – Región de Valparaíso Consejo territorial Mapuche de Galvarino – Región de La Araucanía Comité de Agua Potable Rural de Mashue – Región de Los Ríos Asamblea de Mujeres Insulares por las aguas Región de Los Lagos Isla Huillín – Región de Los Lagos Movimiento Tarahuillin – Región de Los Lagos Huillines sin fronteras – Región de Los Lagos Colectiva Maritorias- Región de Los Lagos ONG Ecosistemas – Región Metropolitana Radio La Voz de Paine – Región Metropolitana Radio Humedales – Región Metropolitana Modatima Chile – Región Metropolitana Casa Memoria José Domingo Cañas – Región Metropolitana AMME – Región Metropolitana Comparsa de Tumbe Cardo Negro – Región Metropolitana Junta de Vecinos Trinidad N°13 – Región Metropolitana Sindicato Sintrac Democrático – Región Metropolitana Federación de sindicatos Cerrillos Maipú – Región Metropolitana ¡Radio Miño! memoria y acción obrera.- Región Metropolitana Recadungun – Región Metropolitana Cooperativa de Abastecimiento Juntos Compramos- Región Metropolitana Comedor Popular Maximiliano Rodríguez – Región Metropolitana Comité Ambiental Comunal de la comuna de Paine – Región Metropolitana Red de Titiriter@s de Chile- Región Metropolitana Colectivo de danzas andinas quillahuaira- Región Metropolitana Asamblea de Trabajadoras y Trabajadores – Región Metropolitana Asociación de Mujeres Indígenas Mapuche Ad Llallin – Región Metropolitana Cimunidis – Región Metropolitana Coordinadora Ambiental El Bosque San Bernardo – Región Metropolitana Reparemos- Región Metropolitana Isla Aventura – Región Metropolitana Comisión Ética contra la Tortura – Región Metropolitana Colectivo VientoSur – Región Metropolitana Plataforma América Latina y el Caribe Mejor Sin TLC – Región Metropolitana Chile Mejor sin TLC – Región Metropolitana Minga por la Causa – Región Metropolitana Juĺio Araya Toro (escritor y poeta) – Italia

Antecedentes complementarios:

11 ° Tribunal Local por los Derechos de la Naturaleza 10-12 Enero 2024

Sentencia CASO: Modelo Forestal en el Biobío