«La vida, el agua y los territorios están siendo devastados»: 135 organizaciones responsabilizan al modelo forestal de los megaincendios en el Biobío

Un bloque de 135 organizaciones denuncia que los mega incendios en el Biobío son consecuencia del modelo forestal extractivista, el cambio climático y la mala planificación. Exigen reparación a víctimas, detener la expansión de plantaciones, y responsabilizar a las empresas, señalando que las advertencias previas fueron ignoradas.

Autor: Seguel Alfredo
Catástrofe en el Biobío es «resultado predecible y advertido»: amplia coalición de 135 entidades exige moratoria y reparación integral

Una amplia coalición de 135 organizaciones y una persona natural, provenientes principalmente de la región del Biobío y de diversas zonas del país, se ha autoconvocado para denunciar la devastación humana y ecológica causada por los mega incendios forestales que, desde la segunda mitad de enero, asolan localidades como Penco, Lirquén, Florida y Concepción.

En una declaración pública, las entidades firmantes sostienen que esta catástrofe, que ha destruido comunidades, cuencas y ecosistemas, no es un hecho aislado ni natural, sino «el resultado predecible y advertido» de la convergencia del cambio climático, la expansión de monocultivos forestales pirofíticos (pino y eucalipto) y una planificación territorial deficiente, sostenida por la «indolencia, negligencia y ambición de actores políticos y empresariales».

El comunicado, que recuerda tragedias anteriores como las de 2017, 2023 y Valparaíso en 2024, exige medidas urgentes y estructurales. Entre ellas, destacan la reparación integral a las víctimas, la detención inmediata de la expansión forestal y de nuevos proyectos extractivos, y la implementación de cortafuegos efectivos y planes de restauración ecológica financiados por las empresas del rubro.

Las organizaciones rechazan el greenwashing del sector y responsabilizan directamente al modelo forestal extractivista, exigiendo que se declare a las regiones entre Valparaíso y La Araucanía como «Zonas Saturadas de Extractivismo Forestal». La declaración se enmarca en advertencias previas como la del 11° Tribunal por los Derechos de la Naturaleza de enero de 2024, cuyas recomendaciones, aseguran, han sido ignoradas por las autoridades.

Ver a continuación declaración pública íntegra:

Penco, Enero 2026

LA VIDA, EL AGUA Y LOS TERRITORIOS ESTÁN SIENDO DEVASTADOS

Organizaciones del Biobío se autoconvocan ante la emergencia por mega incendios.

Frente a la catástrofe que enfrentamos una vez más en la región del Biobío por los mega incendios forestales que iniciaron en la segunda mitad del mes de enero y que a la fecha han destruido comunidades, cuencas y ecosistemas del Biobío, particularmente en las localidades de Penco, Lirquén, Florida y Concepción; no somos indiferentes. Es así que las organizaciones territoriales, culturales y socioambientales que nos hemos autoconvocado, denunciamos que las pérdidas humanas, no humanas y materiales que hoy nos llenan de dolor, son el resultado predecible y advertido de la conjugación del cambio climático, monocultivos forestales y ausencia de planificación territorial sostenible y a escala humana; que ha sido sustentada por la indolencia, negligencia y ambición de actores políticos y empresariales.

Esta nueva catástrofe que enluta al país y que se vive especialmente en sectores populares, no es un hecho aislado. Lo hemos vivido en catástrofes anteriores como en 2017 en las regiones de Valparaíso, Maule, Ñuble y Biobío, donde se consumieron más de 25 mil hectáreas, 19 vidas humanas perdidas y una incalculable afectación a otras formas de vida; o el 2023 donde fallecieron 24 personas, siendo las zonas más afectadas las regiones de Ñuble, Biobío y la Araucanía. La tragedia más reciente, de Valparaíso en 2024 en que murieron 134 personas y muchas de las familias damnificadas aún no tienen un hogar definitivo para retomar su vida.

Los incendios forestales son desastres socio-ambientales cuyo impacto psicológico y comunitario trasciende las pérdidas materiales y económicas, afectando en múltiples formas a familias y localidades completas, incrementando su vulnerabilidad. La evidencia sobre megaincendios en Chile advierte que la transformación de paisajes en plantaciones exóticas pirófitas (pino/eucalipto) puede incidir en la magnitud e intensidad de los incendios. A partir de esta certeza, organizaciones y personas hemos exigido hace años una planificación territorial que proteja la interfaz urbano-rural y la biodiversidad, limitando la expansión forestal y su magnitud en los territorios.

Por lo mismo, en enero de 2024, el 11° Tribunal Local de los Derechos de la Naturaleza, Caso Biobío, escuchó testimonios de comunidades y al pueblo mapuche afectados por los siniestros del 2023 y constató los impactos del extractivismo forestal y de los incendios que arrasaron más de 479.000 hectáreas. Este tribunal solicitó la restauración de ecosistemas, moratoria a la expansión de monocultivos invasivos, consulta y participación indígena y reformas ambientales urgentes como declarar sujetos de derechos al río Biobío, al Cerro Cayumanqui, a la Cordillera de Nahuelbuta y al Queule.

Pese a esta advertencia ética, territorial y socio-ecológica, el gobierno ha insistido en favorecer al modelo forestal, un ejemplo de ello es el Plan de Fortalecimiento Industrial del Biobío que se materializa en una estrategia de 32 medidas para “acelerar” inversiones de y para proyectos públicos y privados para que sean “materializados con la mayor celeridad posible”. Esto incluye una “Estrategia para aumentar las plantaciones forestales en el territorio”.

 Ante esto exigimos:

  1. Reparación integral a las personas y comunidades afectadas por los incendios, incluyendo reparación material, psicosocial y comunitaria, con enfoque territorial y de derechos.
  2. Indemnización directa a las familias damnificadas, congelamiento de los precios de materiales de construcción y otorgamiento de subsidios de arriendo mientras no existan soluciones habitacionales definitivas.
  3. Planificación y ejecución inmediata de soluciones habitacionales seguras, especialmente para residentes de zonas de interfaz urbano-rural y víctimas de incendios, incorporando: a) Vías de evacuación adecuadas y señalizadas. b) Cortafuegos con estándares acordes a escenarios de megaincendios y construidos de manera preventiva. c) Protección efectiva de cuerpos de agua y zonas sensibles.
  4. Detención inmediata de la tramitación e instalación de proyectos extractivos adicionales, en particular empresas mineras de tierras raras u otras industrias de alto impacto, en territorios afectados por incendios recientes.
  5. Incorporación obligatoria e inmediata de planes de protección de la interfaz urbano-rural y de áreas protegidas, mediante anillos de protección o zonas buffer libres de monocultivo forestal, con un despeje mínimo efectivo (superior a 50 metros).
  6. Exigencia de cortafuegos al interior de las grandes plantaciones forestales, diseñados y mantenidos para detener o ralentizar el avance de megaincendios, con fiscalización pública permanente. Haciéndolos responsables de los efectos generados por los incendios al interior de sus predios.
  7. Diseño y mantención de paisajes resilientes como estrategia central de prevención, priorizando la heterogeneidad del paisaje, la restauración ecológica y la reducción de la continuidad combustible. Incorporando prohibiciones al cambio de uso de suelo industrial o extractivista que ponga en riesgo la salud, la vida y los ecosistemas.
  8. Implementación de políticas de control y erradicación de especies exóticas invasoras, especialmente plantaciones asilvestradas que afectan reservas, parques nacionales y ecosistemas nativos, vinculadas a planes de restauración ecológica integral.
  9. Detención de la expansión de las plantaciones forestales, por constituir un factor de riesgo comprobado para la ocurrencia, propagación y gravedad de los incendios forestales.
  10. Transformación de las normativas vigentes, incorporando las plantaciones densas de pino y eucalipto al sistema de evaluación ambiental, considerando el contexto de cambio climático como amenaza permanente a la vida.
  11. Declaración de las regiones comprendidas entre Valparaíso y La Araucanía como “Zonas Saturadas de Extractivismo Forestal”, atendiendo a los impactos acumulativos, extensivos y persistentes sobre comunidades humanas y ecosistemas.
  12. Revisión y modificación de los planes y estrategias regionales y locales de desarrollo y de ordenamiento territorial, con participación efectiva del sector público, privado y de la sociedad civil organizada, priorizando el bienestar integral de las personas, la conservación de la biodiversidad y la disminución estructural de factores de riesgo asociados a incendios forestales.
  13. Garantía de procesos de planificación territorial con enfoque ecosistémico, intercultural y de justicia socioambiental, que incorporen las recomendaciones emanadas de instancias éticas y territoriales, y que se construyan desde los territorios.
  14. Exigencia de que las empresas forestales financien íntegramente la reparación de los daños causados, tanto sobre comunidades humanas como sobre la biodiversidad, con especial énfasis en las empresas Arauco, Mininco y CMPC.
  15. Implementación de planes de restauración y regeneración socioecológica integral, con financiamiento empresarial y estatal, orientados a la recuperación de cuencas, ecosistemas degradados y territorios afectados por incendios recurrentes.

No creemos en un greenwashing ni en la vocación sustentable sobre la cual las empresas forestales y mineras posicionan su imagen pública. Su política de explotación desmedida de la naturaleza, de los territorios, de la tierra son hoy las responsables de despojarnos de nuestro futuro y el de las generaciones venideras.  

Solidarizamos y enviamos nuestro apoyo a todas las personas, familias y comunidades que una vez más están viviendo momentos de angustia y dolor y les instamos a organizarse, denunciar a los culpables directos e indirectos de estas catástrofes y exigir un uso responsable del suelo, el agua y la naturaleza.

Organizaciones Firmantes:

  1. Corporación Parque Para Penco – Región del Biobío
  2. Alianza por los Derechos de la Naturaleza  – Región del Biobío
  3. Red por la Superación del Modelo Forestal  – Región del Biobío
  4. Fundación Manzana Verde  – Región del Biobío
  5. Comité de Defensa del Valle de Patagual-  – Región del Biobío
  6. Coordinadora Chorera –  – Región del Biobío
  7. Fundación Chile Sin Ecocidio  – Región del Biobío
  8. ONG We Kimün – Región del Biobío
  9. Fundación Pongo – Región del Biobío
  10. Red de Humedales del Biobío – Región del Biobío
  11. Centro cultural FRONTERA SUR – Región del Biobío
  12. Fundación El Árbol – Región del Biobío
  13. Defensa Ribera Norte Chiguayante – Región del Biobío
  14. Corporación Mawizako – Región del Biobío
  15. ONG Defensa Ambiental – Región del Biobío
  16. Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales OLCA – Región del Biobío
  17. Casa en Vuelo – Región del Biobío
  18. Libros al Aire – Región del Biobío
  19. Las Manuelas Muralistas – Región del Biobío
  20. Fundación ReVerdes – Región del Biobío
  21. Red Surtropías – Región del Biobío
  22. Soma Publicaciones – Región del Biobío
  23. Casa 916 – Región del Biobío
  24. Corporacion Weche Newen – Región del Biobío
  25. Comunidad ARAUCO – Región del Biobío
  26. ONG Conciencia Sur – Región del Biobío
  27. Comité por la memoria Dante Campana – Región del Biobío
  28. Asamblea Barrio Puchacay – Región del Biobío
  29. Pewma Educación Con la Naturaleza – Región del Biobío
  30. Sacar la Voz Biobío – Región del Biobío
  31. Corporación medioambiental Más árboles y menos basura  – Región del Biobío
  32. Centro Cultural Víctor Jara de Boca Sur  – Región del Biobío
  33. Bosques de Chacay – Región del Biobío
  34. ONG CETSUR- Región del Biobío
  35. Brigada Estudiantil de Voluntarios – Región del Biobío
  36. Casa taller la escoba – Región del Biobío
  37. Humedal Pichimapu – Región del Biobío
  38. Coordinadora de Walkün- Región del Biobío
  39. Agrupación Junquillar – Región del Biobío
  40. Activa tu Presente Con Memoria – Región del Biobío
  41. Recuperemos el Humedal Vegas de Coliumo Litril – Región del Biobío
  42. Fundación Reverdecer – Región del Biobío
  43. Consejo Comunal para el Patrimonio Tomé – Región del Biobío
  44. Coordinadora Territorial Tomé – Región del Biobío
  45. Colectivo Mesa 8 – Región del Biobío
  46. Asociación Indígena We Pu Repu – Región del Biobío
  47. Movimiento socioambiental Talcahuano – Región del Biobío
  48. Centro Cultural Toda la Teoría del Universo – Región del Biobío
  49. Redcultural Plan b – Región del Biobío
  50. Transónica – Región del Biobío
  51. Proyecto Vermut- Región del Biobío
  52. Grupo Suple- Región del Biobío
  53. Discos Cetáceos- Región del Biobío
  54. Octava Rebelde- Región del Biobío
  55. Libélula coja – Región del Biobío
  56. Taller de amigos – Gestión Cultural  – Región del Biobío
  57. Mutual Bautista Van Schouwen – Región del Biobío
  58. Asociación Enredadera Redes de Acción para la Innovación Pública – Región del Biobío
  59. Comunidad Sorda de la Región del Bio – Bio – Región del Biobío
  60. Asociación Regional de Sordos de Concepción – Región del Biobío
  61. Club Deportivo de Sordos de Concepción – Región del Biobío
  62. Centro Cultural Nuestras Manos – Región del Biobío
  63. Patrimonio en Diálogo – Región del Biobío
  64. Fundación Espiral Sur – Región del Biobío
  65. Movimiento por la Unidad Docente Bio Bio  – Región del Biobío
  66. Anatrap Biobío (Asociación Nacional de Trabajadores/as del Patrimonio – Región del Biobío
  67. Protejamos Lo Méndez – Región del Biobío
  68. Cooperativa tierrasur medicinal – Región del Biobío
  69. Movimiento Ciudadano Salvemos el Lago Nongüen – Región del Biobío
  70. RAMA Red Creativa – Región del Biobío
  71. Labcrimen – Región del Biobío
  72. Agregar Raíces Comunitarias – Región del Biobío
  73. Asocicación de Propagadores de Flora Nativa Peuma Florida- Región del Biobío
  74. Ruderales – Región del Biobío
  75. Sindicato de Oficios Varios Frontera Biobío – Solidaridad Obrera – Región del Biobío
  76. Cicloturismo San Pedro de la Paz – Región del Biobío
  77. Teatro Resistencia – Región del Biobío
  78. Comité de Seguridad Social, Productiva y Medioambiental, San Ramón Quillón – Región de Ñuble
  79. Oficios de Nahuelbuta – Región del Biobío
  80. Leslie Fernández Barrera – Región del Biobío
  81. Bichas del Biobío – Región del Biobío
  82. Pan y Rosas Teresa Flores – Región de La Araucanía
  83. Consejo Ecológico de Molina – Región del Maule
  84. Mataquito río abajo – Región del Maule
  85. Fundación La Rueca – Región de Arica y Parinacota
  86. ATTAC Argentina – Región de Arica y Parinacota
  87. Cooperativa Manos con Memoria  – Región de Arica y Parinacota
  88. Circulo Ancestral – Región de Arica y Parinacota
  89. Coordinadora Tocopilla Digna – Región de Antofagasta
  90. Comisión de DD.HH. de Limache – Región de Valparaíso
  91. Operativos veterinarios aconcagua – Región de Valparaíso
  92. Lakitas Resistencia Akunkawa  – Región de Valparaíso
  93. Wanaku Akunkawa  – Región de Valparaíso
  94. Fundación Ngenko – Región de Valparaíso
  95. Organización Socio Ambiental Millankura San Antonio   – Región de Valparaíso
  96. Coordinadora de Defensa Akunkawa – Región de Valparaíso
  97. Centro Comunitario de Rodelillo  – Región de Valparaíso
  98. Comité de DD.HH.  y Ecológicos de Quilpué – Región de Valparaíso
  99. Fundación Endémica – Región de Valparaíso
  100. Consejo territorial Mapuche de Galvarino – Región de La Araucanía
  101. Comité de Agua Potable Rural de Mashue – Región de Los Ríos
  102. Asamblea de Mujeres Insulares por las aguas Región de Los Lagos
  103. Isla Huillín – Región de Los Lagos
  104. Movimiento Tarahuillin – Región de Los Lagos
  105. Huillines sin fronteras – Región de Los Lagos
  106. Colectiva Maritorias- Región de Los Lagos
  107. ONG Ecosistemas – Región Metropolitana
  108. Radio La Voz de Paine – Región Metropolitana
  109. Radio Humedales – Región Metropolitana
  110. Modatima Chile – Región Metropolitana
  111. Casa Memoria José Domingo Cañas  – Región Metropolitana
  112. AMME – Región Metropolitana
  113. Comparsa de Tumbe Cardo Negro – Región Metropolitana
  114. Junta de Vecinos Trinidad N°13 – Región Metropolitana
  115. Sindicato Sintrac Democrático – Región Metropolitana
  116. Federación de sindicatos Cerrillos Maipú – Región Metropolitana
  117. ¡Radio Miño! memoria y acción obrera.- Región Metropolitana
  118. Recadungun – Región Metropolitana
  119. Cooperativa de Abastecimiento Juntos Compramos- Región Metropolitana
  120. Comedor Popular Maximiliano Rodríguez – Región Metropolitana
  121. Comité Ambiental Comunal de la comuna de Paine – Región Metropolitana
  122. Red de Titiriter@s de Chile- Región Metropolitana
  123. Colectivo de danzas andinas quillahuaira- Región Metropolitana
  124. Asamblea de Trabajadoras y Trabajadores – Región Metropolitana
  125. Asociación de Mujeres Indígenas Mapuche Ad Llallin – Región Metropolitana
  126. Cimunidis – Región Metropolitana
  127. Coordinadora Ambiental El Bosque San Bernardo – Región Metropolitana
  128. Reparemos- Región Metropolitana
  129. Isla Aventura – Región Metropolitana
  130. Comisión Ética contra la Tortura – Región Metropolitana
  131. Colectivo VientoSur –  Región Metropolitana
  132. Plataforma América Latina y el Caribe Mejor Sin TLC – Región Metropolitana
  133. Chile Mejor sin TLC  – Región Metropolitana
  134. Minga por la Causa – Región Metropolitana
  135. Juĺio Araya Toro (escritor y poeta) – Italia

Antecedentes complementarios:

11° Tribunal Local por los Derechos de la Naturaleza 10-12 Enero 2024

Sentencia CASO: Modelo Forestal en el Biobío

Estudio de 2020 alertaba sobre riesgo de incendios en Penco y Lirquén: Declaran que cortafuegos no bastan

