Legisladores a punto de entrar a vacaciones sin zanjar ley de incendios: Experto concluye que normativa es insuficiente para el país

Incendios en Chile y receso legislativo

Mientras Chile enfrenta una devastadora temporada de incendios forestales, con un saldo trágico de víctimas fatales y miles de hectáreas consumidas, el Congreso Nacional se encuentra pronto a su receso de verano, con vacaciones establecidas por su autorreglamento, que partirán el sábado 31 de enero y se extenderán hasta el 2 de marzo.

En este contexto, una ley clave para la prevención y combate de estos siniestros, ingresada en 2023, permanece estancada en el Senado, reactivando el debate sobre la capacidad de respuesta del Estado y la urgencia de las políticas públicas ante la crisis climática.

Lanzan petición ciudadana para exigir al Congreso la aprobación de la ley de incendios

La organización ambientalista Greenpeace lanzó este miércoles 21 de enero la campaña #ChileSinCenizas, una petición ciudadana que busca presionar al Senado para que apruebe con la máxima celeridad la Ley de Prevención de Incendios Forestales. La iniciativa, detenida en su segundo trámite constitutivo hace casi dos años, es considerada por la ONG como un «avance fundamental» para prevenir nuevos desastres. Silvana Espinosa, experta en clima y ecosistemas de Greenpeace, cuestionó la demora: “Cuesta entender la demora del Senado para avanzar proactivamente en esta discusión”.

Greenpeace fundamenta su llamado de urgencia en las alarmantes cifras de la temporada 2025-2026. “La superficie afectada por estos alcanza las 58.934,8 hectáreas, equivalentes a un 207% de aumento respecto de la temporada anterior, lo que significa que este año se ha quemado tres veces más superficie”, explicó Espinosa. El proyecto de ley, que cuenta con urgencia suma, fue aprobado por la Cámara de Diputados en marzo de 2024 y desde entonces permanece en la Comisión de Hacienda del Senado.

Más allá de la ley específica, Greenpeace enfatiza la necesidad de una planificación territorial que incorpore la gestión del riesgo, políticas efectivas de prevención y educación ambiental, y la protección de ecosistemas nativos e hídricos. La vocera concluyó con un llamado a la acción: “No podemos esperar a que el fuego vuelva a arrasar con todo… es urgente que la ciudadanía exija a parlamentarias y parlamentarios aprobar de inmediato la Ley”. La organización dispuso una plataforma para que la ciudadanía envíe mensajes de presión directamente a los senadores.

Expertos: La ley es necesaria pero insuficiente

Frente a la presión por desatascar la normativa, expertos advierten que una ley, por sí sola, no resolverá el problema de fondo. Miguel Castillo, director del Laboratorio de Ingeniería en Incendios Forestales de la Universidad de Chile, señaló en una entrevista a Radio y Diario Universidad de Chile que “los mayores daños ocasionados por los incendios parten de la base de una mala prevención o de una prevención tardía”. Para Castillo, la prevención debe ser anticipada y territorial, algo que “no se hace ahora”, sino que requiere trabajo constante durante todo el año.

El académico fue enfático en señalar que la discusión no puede reducirse a un tema de gobierno. Según consignó Radio y Diario Universidad de Chile, Castillo subrayó: “El tema de los incendios forestales no se puede ver como un tema de gobierno, sino como un tema de Estado. Necesitamos una política de manejo integral del fuego que aún no existe en Chile”. Coincide con él el experto en gestión de emergencias Michel De L’Herbe, quien criticó la centralización del sistema y la falta de recursos para la prevención comunitaria, calificando de “insignificante” el presupuesto de 84 millones de pesos para entrenamiento a nivel nacional.

Ambos especialistas concuerdan en que la responsabilidad no recae solo en el Estado. “Este no es un desastre natural, es un desastre provocado por la actividad humana”, enfatizó Castillo. De L’Herbe advirtió que, sin cambios estructurales, las tragedias se repetirán, recordando que en tres de las últimas cuatro temporadas se han batido récords de fallecidos. La advertencia final es clara: sin una prevención anticipada, territorial, bien financiada y sostenida en el tiempo, los incendios forestales seguirán siendo en Chile una catástrofe anunciada.