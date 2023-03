Lady Gaga es Harley Quinn en las nuevas fotos filtradas de Joker 2

Durante el pasado fin de semana se comenzaron a filtrar en redes sociales nuevas fotografías del rodaje de Joker: Folie à Deux (Joker: Locura de dos), la secuela de la exitosa película de 2019 protagonizada por Joaquin Phoenix. Las inéditas imágenes nos permiten echar un primer vistazo a la Harley Quinn interpretada por Lady Gaga, además de las locaciones en que se desarrollará esta segunda entrega.

Las fotografías que pueden verse en internet muestran a Gaga caracterizada por primera vez como el interés amoroso del Joker, vestida con un traje de rombos con sus clásicos colores rojo y negro además de maquillaje de payaso en el rostro. Otra imagen la muestra subiendo las escaleras del Tribunal Penal de Manhattan en lo que parece ser un juicio.

En esta última escena, un video filtrado de la filmación muestra que el personaje de Gaga pasa junto a una mujer que lee el periódico, toma su cabeza y la besa en los labios. También se puede ver que el Joker, interpretado por Joaquin Phoenix, observa todo desde el otro lado de la escalera.

Otro detalle que llamó la atención de los fanáticos es que en las imágenes del juicio aparecen carteles en los que se puede leer «Harvey Dent es el verdadero payaso», lo que podría implicar la aparición de un viejo villano de Batman: Dos Caras, quien fue interpretado por Aaron Eckhart en The Dark Knight (2008).

El estreno de Joker: Folie à Deux (Joker: Locura de dos) está programado para octubre de 2024.

Lady Gaga’s Harley Quinn kissing a woman while filming for ‘Joker 2.’



pic.twitter.com/lOeHSLzYND — Pop Base (@PopBase) March 26, 2023

¿Dónde encaja Joker dentro del nuevo universo DC?

El pasado 31 de enero, James Gunn anunció las películas que conformarán el «Episodio 1» del renovado universo DC. Dentro de este primer arco, llamado Gods and Monsters, se incluye una nueva cinta de Superman sin Henry Cavill, una película sobre Supergirl, series de televisión sobre los Linternas Verdes y las amazonas, y un spin-off de The Suicide Squad centrado en Amanda Waller.

Gunn aprovechó la ocasión para aclarar qué sucederá con obras como The Batman o Joker, que no parecen encajar dentro de este nuevo universo compartido que se está gestando al interior de DC Studios. El director estadounidense confirmó queestas películas no se unirán al universo principal, sino que serán proyectos independientes que formarán parte de DC Elsewords, es decir, mundos paralelos que no afectan la continuidad de la historia central.

Según ha informado Warner Bros, Joker: Folie à Deux se estrenará en salas de cine de todo el mundo el 4 de octubre de 2024.