Lago Ranco: Mega proyecto inmobiliario ligado a familia Piñera entra a fase de “consulta ciudadana”

SEA abre participación ciudadana por modificaciones en megaproyecto inmobiliario Bahía Coique vinculado a familia Piñera Morel

El Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) de la Región de Los Ríos resolvió dar inicio a una nueva etapa de Participación Ciudadana respecto del proyecto “Nuevo Desarrollo Inmobiliario Bahía Coique”, impulsado por Inmobiliaria Arenas Blancas S.A., luego de constatar que las modificaciones introducidas a la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) afectan sustantivamente los impactos ambientales originalmente evaluados

Según detalla la resolución oficial, el proyecto contempla “el desarrollo de 208 unidades habitacionales vacacionales distribuidas en departamentos y viviendas tipo Village en un total de 40,98 ha”, emplazadas en Bahía Coique, Ruta T-759, comuna de Futrono, Provincia del Ranco, tratándose de un proyecto de carácter inmobiliario que se ejecutaría en etapas y cuya duración se estima en varios años

.El SEA recuerda que el proyecto ya había sido objeto de un proceso previo de participación ciudadana, desarrollado entre el 9 de mayo y el 6 de junio de 2025, tras solicitudes de personas naturales y organizaciones con personalidad jurídica. Sin embargo, la autoridad ambiental subraya que “si durante el procedimiento de evaluación de la Declaración de Impacto Ambiental ésta hubiese sido objeto de aclaraciones, rectificaciones o ampliaciones que afecten sustantivamente los impactos ambientales del proyecto, el organismo competente deberá abrir una nueva etapa de participación ciudadana”, conforme al artículo 30 bis de la Ley N°19.300

En ese marco, la resolución establece que la Adenda presentada por el titular incorpora cambios relevantes, entre ellos la implementación de “un sistema particular de recolección, tratamiento y disposición de aguas servidas”, junto con “la modernización de un sistema existente y una ampliación del estanque de agua potable”, aspectos que no estaban descritos originalmente como partes u obras del proyecto en la DIA inicial

El documento oficial advierte además que la planta de tratamiento de aguas servidas proyectada “operará con una capacidad de tratamiento cercana a 380 m³ de aguas servidas por día”, considerando una población estimada de 2.455 habitantes conectados al año 2045, y que el efluente tratado podría ser reutilizado para riego, contemplándose también una descarga de emergencia hacia el río Coique, situación que, según el SEA, genera incertidumbre respecto de los impactos sobre el río Coique y el Lago Ranco.

Finalmente, el SEA resolvió “decretar la realización de una nueva etapa de Participación Ciudadana, por un plazo de 10 días hábiles”, ordenando además la suspensión de pleno derecho del procedimiento de evaluación ambiental mientras dure dicho proceso, e invitando explícitamente a la comunidad de Futrono y sus alrededores a pronunciarse y formular observaciones ciudadanas respecto de este proyecto inmobiliario ligado a Inmobiliaria Arenas Blancas S.A., vinculada a la familia Piñera Morel.

.