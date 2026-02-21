Las 10 ciudades de Chile con los arriendos más caros: Informe de Mercado Inmobiliario reveló  precios promedio

¿Cuánto cuesta un arriendo en Chile? El top ten de las localidades más costosas

El Informe de Mercado Inmobiliario 2025 reveló los valores promedio de arriendo en distintas ciudades del país, estableciendo un ranking basado en el precio por metro cuadrado y una proyección mensual para viviendas tipo de 70 m². El análisis, según publicación de El Diario de Antofagasta, evidencia diferencias significativas entre territorios, marcadas por dinámicas económicas y turísticas locales.

Según la tabla, los valores por metro cuadrado superan los $11 mil en las ciudades que encabezan el listado, lo que se traduce en arriendos que bordean o superan los $800 mil mensuales para una propiedad de 70 m². En el tramo intermedio, los precios fluctúan entre los $10 mil y los $10.500 por m², con cánones que se sitúan entre los $734 mil y los $762 mil mensuales. Más abajo en el ranking, los valores descienden bajo los $10 mil por m², con montos que rondan entre los $631 mil y los $717 mil para inmuebles de iguales características.

Según el medio nortino, el informe posiciona en los primeros lugares a ciudades como Punta Arenas ($806.626) y Valdivia ($803.893), seguidas por Antofagasta ($788.185). En el sexto puesto aparece Calama ($734.910). Los profesionales responsables del estudio explicaron que estas cifras guardan “fuerte relación con la actividad económica y el atractivo turístico de cada zona”, factores que inciden directamente en la demanda y, por ende, en los valores de arriendo.

Ver listado publicado en Diario de Antofagasta