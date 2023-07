Las asesorías reservadas de la consultora del exministro Enrique Correa a Enrique Paris durante la pandemia

La consultora Imaginaccion, del exministro Enrique Correa, asesoró a Enrique Paris durante sus primeros meses como ministro de Salud en 2020.

En sus minutas, encontradas por CIPER en los correos del Minsal, hay consejos comunicacionales, advertencias sobre algunas decisiones que se tomaron -como levantar las cuarentenas durante las fiestas patrias- y preocupaciones gremiales, como la afectación de los ingresos de las clínicas privadas y de los médicos.

Imaginaccion ha prestado servicios a isapres y clínicas, pero, según la versión que la empresa entregó a CIPER, en el periodo en que enviaron las minutas no atendían “a ningún cliente privado en el ámbito de la salud”.

La compañía asegura que las asesorías se hicieron ad honorem y basadas en las recomendaciones de un grupo de médicos que interactuaban con la consultora. Entre ellos estaba Begoña Yarza, exministra de Salud del Presidente Gabriel Boric.

Mira a continuación el reportaje de CIPER Chile, escrito por Macarena Segovia, Nicolás Sepúlveda, Catalina Olate, Martín Espinoza y Cristóbal Ríos

La reservada asesoría de Imaginaccion al Ministerio de Salud durante la pandemia

“Las comunicaciones tan poco asertivas de la autoridad sanitaria traen de vuelta el clima de inquietud y desconfianza en ella”, eso dice Imaginaccion en una de las minutas que envió al Ministerio de Salud. Enrique Paris llevaba 18 días al frente de esa secretaría de Estado, en el momento más crítico de los contagios por Covid en el país, cuando recibió el primer email con las asesorías de la influyente empresa de lobby y comunicaciones corporativas del exministro Enrique Correa. Esos correos también iban dirigidos a la entonces subsecretaria de Salud, Paula Daza.

“Estimado Ministro: Me ha correspondido en mi calidad de gerente de comunicaciones enviar a usted una minuta de trabajo colectiva que responde a la apreciación de la situación por parte del (dato tarjado) de empresas Imaginaccion”. Ese mensaje fue enviado el 1 de julio de 2020 a Paris con copia a Daza, aunque el documento adjunto iba fechado dos días antes, el 29 de junio. “Esperamos sea un aporte a su liderazgo en la pandemia y a este difícil momento que vive (dato tarjado). Demás está decir que sí requiere un intercambio de ideas, estamos muy disponibles para lo que usted necesite y le pueda ser útil en este incierto escenario”.

Los correos con asesorías enviadas por la empresa del exministro de Patricio Aylwin, son parte de 72 mil emails, fechados entre marzo y septiembre de 2020, a los que CIPER accedió, vía Ley de Transparencia, de las casillas de los exministros de Salud Jaime Mañalich y Enrique Paris; de la exsubsecretaria Paula Daza; de la entonces jefa de la División de Planificación Sanitaria (Diplas), Johanna Acevedo; del epidemiólogo Rafael Araos y del exjefe del Departamento de Estadísticas e Información (DEIS), Carlos Sans. Este artículo es la cuarta entrega de la serie especial de reportajes “Correos de la pandemia” (vea aquí la serie completa).

Si bien el remitente de todos los correos de Imaginaccion revisados para este artículo aparece censurado (el Minsal aplicó un software para anonimizar datos sensibles antes de entregar los mails a CIPER), las minutas fueron adjuntadas a los correos en formato PDF. Y en esos documentos anexos hay un rastro: al abrir la sección “Propiedades” de esos PDF, aparece que fueron creados por Alberto Luengo, consultor asociado de Comunicación Estratégica, una de las áreas de negocios de la empresa. Contactado por CIPER, Luengo entregó las respuestas formales de la compañía a las consultas realizadas para este reportaje.

Son al menos seis los correos electrónicos recibidos por el exministro Enrique Paris y la exsubsecretaria Paula Daza, entre el 1 de julio y el 10 septiembre de 2020, con las sugerencias de Imaginaccion. Pero, pueden ser más. Aunque las minutas revisadas por CIPER fueron enviadas hasta con un mes de distancia entre ellas, en uno de los correos remitidos desde la firma se señala que las asesorías eran “enviadas semanalmente”. Esto último fue confirmado a CIPER por la misma empresa.

Aun cuando la nómina de clientes de la firma de Correa nunca se ha conocido, Imaginaccion ha dirigido controversiales crisis comunicacionales de empresas y figuras públicas. Diversos artículos periodísticos indican que entre sus clientes han estado empresas como SQM, Penta, Citibank, Banco del Desarrollo, Banco Santander, TVN, Cruz Verde, Cruz Blanca, Blanco y Negro, CorpGroup, Universidad Santo Tomás, París, AFP Habitat, grupo Said, grupo Luksic, grupo Saieh y grupo Urenda. Además, ha asesorado a exautoridades, como el exministro del Interior Rodrigo Peñailillo y al excomandante en Jefe del Ejército, Juan Emilio Cheyre. Y también a figuras públicas de otros ámbitos, como el director de cine Nicolás López. Enrique Correa también figura como asesor en la contabilidad de la Teletón (vea reportaje).

La revisión de prensa también indica que entre los clientes de Imaginaccion se han contado isapres, como Colmena y Consalud, además de las asociaciones de Isapres y de Clínicas. Imaginaccion respondió a CIPER que durante el período en que se despacharon las minutas a las autoridades del Minsal, no atendía a clientes privados en el ámbito de la salud. Y, hasta ahora, cuando recién se conocen los correos del Minsal, no se sabía que ese ministerio también integraba la nómina de asesorados por la empresa de Correa. En todo caso, la empresa señaló a CIPER que sus asesorías al Minsal fueron ad honorem, asegurando que ni Enrique Correa ni Imaginaccion cobraron por las minutas enviadas a las autoridades de Salud.

Los caminos de Correa y el exministro Paris se habían cruzado mucho antes. Se conocen desde la época universitaria, cuando ambos vivían en el pensionado jesuita Residencia Universitaria Cardenal Caro, ubicada en calle Dieciocho, en Santiago Centro. Así lo afirmó la misma ex autoridad de Salud en entrevista con la revista Sábado, de El Mercurio: “Ahí vivía gente que después iba a ser muy importante en el mundo público: Enrique Correa, Sergio Galilea, Davor Harasic, entre otros”, dijo Paris en esa ocasión.

En la mayoría de las minutas remitidas por Imaginaccion se incluye un análisis sobre la imagen que proyectaba Paris como secretario de Estado y las estrategias para afrontar los contagios: “En estos días observamos que la discusión pública sobre la gestión del Ministro Paris se está contaminando con las tensiones y disputas en la agenda pública de salud entre personas con distintas orientaciones y lealtades políticas que en períodos electorales buscan mayor presencia en los medios de comunicación”. Hay otras que en que también se incluyen preocupaciones gremiales: “En las clínicas privadas los médicos están pidiendo comenzar a operar, puesto que esto incide en sus remuneraciones”, se menciona en un informe fechado el 24 de julio de 2020.

En esas asesorías se vieron involucrados un grupo de especialistas en salud externos a la consultora. Durante la pandemia, algunos directores de establecimientos de salud mantuvieron reuniones, por al menos un año, con el fin de elaborar una propuesta de reforma al sistema de salud. El grupo era convocado por Imaginaccion y se reunía en dependencias de la empresa. En respuesta a las consultas de CIPER, Imaginaccion informó que entre los integrantes de ese grupo figuraba Begoña Yarza, la primera ministra de Salud del gobierno de Gabriel Boric, quien entonces era directora del Hospital Exequiel González Cortés. A ella se sumaban los doctores Marcos Vergara, María Inés Gómez, Jorge Lastra y Julio Montt, además de la exejecutiva de Fonasa, Cecilia Jarpa.

Fue el doctor Marcos Vergara, exdirector del Instituto de Neurocirugía, quien propuso a Marcela Noé, consultora de Imaginaccion, la idea de las reuniones y quien convocó a directores y exdirectores de hospitales a estas.

A partir de las reuniones de ese grupo, se elaboró la “Propuesta para la provisión de servicios de salud” que fue difundida entre expertos y presentada ante el Centro de Estudios Públicos (CEP) en diciembre de 2020. Los mismos especialistas colaboraron con Imaginaccion, según indicó esa empresa, en la elaboración de las minutas que la consultora de Correa remitió al Ministerio de Salud en plena emergencia sanitaria por el Covid.

“Durante la pandemia, de manera voluntaria, no remunerada, el presidente de Imaginaccion, Enrique Correa Ríos, junto a la vicepresidenta del holding Sra. Marcela Noé y la gerenta de Comunicación Estratégica, Claudia Miralles, sostuvieron reuniones vía remota con un equipo de prestigiosos especialistas y médicos salubristas”, señala la respuesta enviada por la consultora a CIPER. Y agrega: “En ese contexto, semanalmente se enviaron minutas no remuneradas a la doctora Paula Daza y al entonces ministro de Salud, doctor Enrique París, como un aporte voluntario a la comunicación de riesgo en ese difícil momento que vivía el país”.

El doctor Marcos Vergara pone matices a esa versión: “Ellos (Imaginaccion) contrastaban con nosotros unas minutas que remitían al Minsal, pero presumo que la autoría era de Imaginaccion y no del grupo. Solo nos reuníamos en Imaginaccion y discutíamos para ir armando la propuesta (de reforma al sistema de Salud”.

En Mercado Público no figuran órdenes de pago del Minsal asociadas a esta empresa desde 2011, tampoco a Enrique Correa. Desde el Ministerio de Salud confirmaron esa información y dijeron a CIPER que desde 2019 -año desde el cual revisaron- no figura ningún contrato con la firma.

LAS MINUTAS

El primer informe fue recibido el 1 de julio en las casillas de correos del entonces ministro Paris y la exsubsecretaria Daza, aunque el documento tiene como fecha el 29 del mes anterior. En siete puntos -desarrollados en cinco páginas-, Imaginaccion Consultores hace una serie de recomendaciones a las autoridades sanitarias de la época sobre la comunicación en el manejo de la pandemia (vea aquí la minuta).

“El hablar de leve mejoría, aun cuando dice a continuación que no se debe aflojar el cuidado y autocuidado de la salud, no contribuye a la gobernabilidad. Más bien levanta expectativas que tensionan a los distintos actores y sectores y hace más complejo mantener las medidas de confinamiento”, se afirma en la introducción del documento.

El texto recomienda que, debido a la delicada situación sanitaria, “la autoridad debiera enfocarse en comunicar lo básico en materia sanitaria y hacerlo en forma sobria. Hablar con claridad de los números, en particular del número de muertos”. Además, la minuta analiza la fragilidad de las predicciones sobre una posible salida controlada de la pandemia: “Las señales disponibles sobre el curso de la curva del Covid-19 son frágiles como base para hacer predicciones. Hay una bajada en el porcentaje de positividad de los Test PCR que se aplican (60%), ha bajado el número de personas que acuden a urgencia (20%). También ha disminuido la tasa de letalidad. La magnitud de la caída es menor en establecimientos públicos que en los privados”.

La asesoría es taxativa respecto del escenario político de ese momento: “La política chilena carece de un elemento de estabilidad. Hay un arrastre del estallido social que puso en cuestión la legitimidad del gobierno y el gobierno ha tomado malas decisiones estratégicas en el manejo de esta pandemia. Con todo, el gobierno ha acordado un plan con partidos de la oposición que le da una arquitectura a los procesos económicos para sostener el manejo sanitario de la pandemia y que va a ser respetado por los partidos. (…) El problema más delicado es como resolver el 10% de retiro de fondos de pensión”.

El segundo documento fue enviado casi un mes después, el 28 de julio. Apenas diez días antes, Enrique Paris y Paula Daza presentaron a los municipios el “Plan Paso a Paso”, una estrategia de desconfinamiento en cinco etapas. El 24 de ese mes se había anunciado que siete comunas de la Región Metropolitana -Colina, La Reina, Las Condes, Lo Barnechea, Ñuñoa, Tiltil y Vitacura- dejaban la cuarentena y pasaban a la etapa de transición, que permitía a las personas salir de sus hogares. Ese mismo día, Imaginaccion elaboró un nuevo informe (vea aquí esa minuta).

“Se ve a la autoridad sanitaria muy apresurada por volver a la normalidad. El anuncio de desconfinamiento en la ciudad de Santiago por ‘bloques’ de comunas, al igual que cuando la autoridad sanitaria determinó las cuarentenas selectivas, no aparece respaldado por las sociedades científicas, las unidades académicas, los centros de estudio, los expertos, los alcaldes ni la sociedad civil. (…) La trazabilidad medida en una plataforma centralizada no tiene en cuenta lo que ocurre efectivamente en el territorio. (…) No podemos volver a la normalidad llenando de cuarentenas parciales”, dice la minuta.

En ese documento también se atisba la preocupación del gremio de las clínicas: “Ha caído la prestación de servicios en las clínicas privadas y la consiguiente percepción de ingresos”.

El 7 de agosto, la firma de Enrique Correa elaboró una nueva minuta, la que fue enviada casi una semana después, el 13 de agosto, bajo el asunto “Minuta de Propuestas” (vea aquí esa minuta):

“Estimado Ministro. Semanalmente compartimos con usted y la Subsecretaria la Dra. (dato tarjado), a quien copio, las reflexiones realizadas por un equipo de trabajo en Imaginaccion. Acompaño a usted una nueva minuta, cuyo propósito es aportar a la tarea que está encabezando. Reciban un saludo afectuoso y todo nuestro reconocimiento. Saludos cordiales”.

En esta asesoría, las propuestas se centran en las consultas de salud no asociadas al Covid-19: “Siguen las decenas de miles de casos de retraso en el GES (el programa de Garantías Explícitas en Salud) y el alza en las listas de espera de patologías no-GES y más aún las probables enfermedades no diagnosticadas por la caída de las consultas de especialidad. (…) El sector salud no ha recibido un mensaje preciso de la autoridad de salud sobre el plan de recuperación de la atención de salud. (…) Hoy día se requiere que la autoridad de salud transmita información más precisa tanto a la gente como al personal de salud sobre el plan de retorno a las atenciones normales de salud de la población”.

El cuarto informe está fechado el 14 de agosto de 2020 (vea aquí la minuta), pero fue enviado una semana después, el 21 de ese mes:

“La autoridad sanitaria anuncia mejorías en la trazabilidad, pero sus datos son aún muy gruesos sobre promedios regionales. Se observa inquietud y dudas compartidas por expertos y otros actores que advierten que la trazabilidad es muy baja y débil para avanzar en el plan ‘Paso a Paso’ indicado por la autoridad sanitaria. Los datos de seguimiento de los casos de nuevos contagiados investigados muestran baja detección de contactos y grandes diferencias entre distintas comunas”.

En esta minuta, la firma de Correa analiza la imagen de Enrique Paris como ministro de Salud: “Es notable el acercamiento del Ministro Paris a las instituciones académicas. (…) Observamos un clima de relativo alineamiento de los líderes de opinión, instituciones académicas y expertos con la conducción de la autoridad sanitaria, lo que contribuye a generar menos confusión y miedo en la población y permite a su vez esperar más de la gente”.

La minuta enviada el 27 de agosto es el documento que más ahonda en la apreciación pública de la imagen del entonces secretario de Estado (vea aquí). Es en este informe donde se afirma que la figura de Enrique Paris estaba siendo afectada por “las tensiones y disputas en la agenda pública de salud” debido al inicio del periodo electoral.

Este informe asegura que las encuestas divulgadas en ese periodo dan cuenta de la elevada aceptación que concitó el exministro. Entonces, la encuesta Pulso Ciudadano lo síndico como la autoridad de gobierno mejor evaluada, con un 38,3% que lo consideraba como bueno o muy bueno. Y en el sondeo de Plaza Pública, de Cadem, el 70% de aprobación de Enrique Paris superaba ampliamente el 20% que tenía el entonces presidente Sebastián Piñera.

“El Ministro está haciendo bien lo que se puede dentro de las condiciones actualmente existentes, el problema hoy es político y se requiere conseguir más aliados que neutralicen o acallen las voces de los que intentan erosionar el éxito del Ministro en su misión de controlar la propagación de la pandemia”, señala la minuta.

El último informe despachado por Imaginaccion, al menos de los que CIPER tiene registro, está fechado el 4 de septiembre, pero fue enviado el 10 de ese mes (revisa aquí). Esta minuta es particularmente crítica con la decisión de levantar el desconfinamiento para las fiestas patrias de ese año:

“El Ministro Paris hace tabla rasa de la estrategia paso a paso del desconfinamiento para los días del 18, 19 y 20 de septiembre. Esa interrupción aparece como una acción improvisada que tiene serios reparos de parte de las sociedades médicas, instituciones académicas, expertos en salud pública y otros. Al revés de lo que dice el gobierno, advierten serios riesgos si se permite la movilidad de las personas entre comunas y regiones. (…) El hacer tabla rasa de la estrategia del plan paso a paso parece una acción patriotera, populista, irresponsable sanitariamente con la gente que sigue conviviendo en la situación de riesgo de esta pandemia del Covid-19 con altos niveles de contagio y sin predictibilidad de su evolución futura”.

En esta oportunidad, los puntos se focalizaron en el debilitamiento de las estrategias de comunicación de la autoridad sanitaria frente a la celebración del plebiscito constitucional del 25 de octubre de 2020:

“Las comunicaciones tan poco asertivas de la autoridad sanitaria traen de vuelta el clima de inquietud y desconfianza en ella. (…) Se advierte cierta pérdida en el poder y legitimidad de la autoridad sanitaria. El aflojar o ceder la dirección del proceso de control sanitario de la pandemia debilita su liderazgo. Abre espacio a la disputa de poder entre distintas fuerzas políticas que buscan dominar la formación de climas y escenarios para el próximo plebiscito constitucional y las siguientes elecciones de autoridades públicas. (…) Crece el temor de un desborde de la pandemia que además de dañar severamente la salud de la población ponga en riesgo el plebiscito constitucional de octubre y las necesarias campañas de información y persuasión de la ciudadanía”.

