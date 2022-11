“Las fuerzas armadas israelíes no pueden seguir matando con impunidad a personas palestinas como Shireen Abu Akleh”, señala Amnistía Internacional

Ante la decisión del departamento de Justicia de Estados Unidos de abrir una investigación del FBI sobre los disparos que acabaron con la vida de la periodista palestina-estadounidense Shireen Abu Akleh en mayo de 2022, Heba Morayef, directora de Amnistía Internacional para Oriente Medio y el Norte de África, ha afirmado:

“Shireen Abu Akleh era un icono del periodismo que dedicó decenios a contar las historias de la población palestina. Aunque celebramos esta nueva iniciativa para que se haga justicia por su homicidio, compartimos la petición de la familia Abu Akleh de que la investigación del FBI sea realmente independiente y exhaustiva, y que la rendición de cuentas llegue hasta la cúpula de la cadena de mando militar israelí. Las fuerzas israelíes no pueden seguir matando con impunidad a civiles palestinos.

“La muerte de Shireen Abu Akleh no fue un incidente aislado: es una de las 125 personas palestinas que han muerto a manos de autoridades israelíes en Cisjordania en lo que va de año. Estos homicidios, que en su mayoría tienen lugar en el contexto de operaciones e incursiones policiales, forman parte del sistema de apartheid, que se basa en la opresión violenta y en crímenes de derecho internacional. Todo gobierno que se preocupe por la justicia y los derechos humanos debe presionar a las autoridades israelíes para que desmantelen el sistema de apartheid y tomen medidas para que las autoridades israelíes rindan cuentas.

“Dado el clima de impunidad que prevalece en Israel, reiteramos nuestro llamamiento a todos los Estados, incluido el de Estados Unidos, para que apoyen la investigación de la Corte Penal Internacional sobre la situación en Palestina. Seguiremos reclamando justicia para Shireen Abu Akleh —y para todas las personas palestinas que han sido víctimas de homicidios ilegítimos de las fuerzas israelíes— durante el tiempo que sea necesario.”

Información complementaria

Las autoridades israelíes no han abierto una investigación criminal sobre el homicidio de Shireen Abu Akleh, y no se han presentado cargos contra nadie. Poco después de la muerte de Shireen, las fuerzas armadas israelíes abrieron una “investigación operativa” interna que concluyó en septiembre que “no [era] posible determinar de forma inequívoca el origen de los disparos que [la] alcanzaron”. La declaración de las fuerzas armadas afirmaba que aunque existían “muchas posibilidades” de que Shireen hubiera sido alcanzada “accidentalmente” por disparos israelíes, no habían encontrado nada que justificara la apertura de una investigación de la Policía Militar.

Este mismo año, el análisis realizado por la organización israelí Yesh Din reveló que, en 2019-2020, las personas palestinas tenían sólo un 2% de probabilidades de que una denuncia judicial diera lugar al enjuiciamiento penal del soldado que les había causado daños. El informe de Amnistía Internacional de febrero de 2022 El apartheid de Israel contra la población palestina: Cruel sistema de dominación y crimen de lesa humanidad documenta cómo los homicidios ilegítimos son elementos de un sistema que, según el derecho internacional, equivale a apartheid.